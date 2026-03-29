Bức ảnh Tiên Nguyễn đăng làm lộ bí mật Linh Rin - Phillip Nguyễn đang giấu kín?

Trong cánh cửa hào môn, mối quan hệ giữa các thành viên gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được công chúng quan tâm. Không giữ kín bưng cuộc sống, hội anh chị em trong nhà tỷ phú vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Trong đó, 2 cô con dâu Linh Rin - vợ Phillip Nguyễn, Tăng Thanh Hà - vợ Louis Nguyễn thân thiết với em chồng Tiên Nguyễn.

Mới đây, một khoảnh khắc tưởng chừng bình thường do Tiên Nguyễn đăng tải mới đây lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Nguyên nhân vì netizen phát hiện trong lần xuất hiện này, Linh Rin có dấu hiệu thay đổi rõ rệt. Cụ thể, Linh Rin xuất hiện với chiếc váy trắng dáng ôm nhẹ, chất liệu ren thanh lịch. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý lại nằm ở vòng hai của cô. Ở một số góc chụp, phần bụng của Linh Rin trông nhô nhẹ, khác với hình ảnh thon gọn thường thấy trước đây.

Với hình ảnh mới nhất này cùng với những hint trước đó, netizen càng thêm nghi vấn gia đình nhỏ của Linh Rin và Phillip Nguyễn sắp chào đón thêm thành viên mới.

Tháng 8/2019, Phillip Nguyễn và Linh Rin bất ngờ xác nhận chuyện tình cảm. Đến tháng 1/2022, Phillip Nguyễn chính thức cầu hôn Linh Rin. Lễ cầu hôn của cả hai diễn ra kín đáo và riêng tư tại Đà Lạt. 4 tháng sau, cả hai chính thức đính hôn với nhau. Đến cuối tháng 3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới hoành tráng tại Manila, Philippines. Cặp đôi huỷ đám cưới tại Việt Nam vì diễn biến dịch bệnh phức tạp, dùng 1,5 tỷ đồng dự kiến tổ chức để làm thiện nguyện.

Cách đây ít hôm, vào dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Phillip Nguyễn chia sẻ đầy trân trọng dành cho Linh Rin: "Thành tựu xuất sắc nhất của tôi là khả năng thuyết phục vợ tôi đồng ý kết hôn với tôi. Kỷ niệm vui vẻ nhé em yêu. Cảm ơn em vì đã mang đến cho anh tất cả những điều trái tim anh mong muốn. Cảm ơn em vì gia đình của chúng ta".

Từ sau khi kết hôn, cuộc sống của Linh Rin như "bà hoàng", cô thường xuyên lộ diện trong các sự kiện của nhà chồng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, Linh Rin hiếm hoi hoạt động, mỗi lần xuất hiện đều bị soi vóc dáng thay đổi như phụ nữ đang có tin vui. Trước đó, khi mang thai nhóc tỳ đầu lòng, Linh Rin cũng giữ kín mọi thông tin đến cận kề ngày sinh nở mới chia sẻ công khai. Hiện tại, cô cũng giữ kín bưng dung mạo con gái đầu lòng, chỉ cho bé "lên sóng" vào những dịp đặc biệt.

