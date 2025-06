Bức ảnh phơi bày nỗi sợ lớn nhất của Trấn Thành

Chỉ sau vài ngày công bố đã lọt vào top 1 danh sách những nghệ sĩ trong gameshow được quan tâm nhất tuần, điều này đủ chứng minh sức hút không nhỏ của Trấn Thành. Với những dấu ấn đậm nét tại mùa 1 Running Man Việt, công chúng càng thêm chờ đợi sự tái xuất của Trấn Thành. Trước thềm chương trình, Trấn Thành đã tích cực chạy bộ, tập luyện thể thao... cứ ngỡ anh đang cố để tăng thể lực, sẵn sàng "chiến" trong các trò chơi cảm giác mạnh nhưng hoá ra là vì một nỗi sợ lớn hơn.

Mới đây, Trấn Thành đã đăng tải một bức ảnh bên cạnh các thiết bị tập luyện thể theo, khuôn mặt hừng hực quyết tâm để thông báo đang trong quá trình rèn luyện sức khoẻ, chuẩn bị cho Running Man Việt. Trên Fanpage 18 triệu người theo dõi, Trấn Thành viết: "Ốm Xìn ơi, không được biến 'khủng long' hay 'hà mã' trong Running Man được. Phải ốm thôi, không thôi hình meme của mình sẽ nhiều nhất show!".

Trấn Thành quyết tâm giảm cân trước khi lên sóng Running Man Việt

Thực tế, việc sao Việt bị soi vóc dáng, cân nặng là điều chẳng mới nhưng với Trấn Thành, điều đó còn nhạy cảm hơn vì những bức hình của anh luôn có "số phận đặc biệt": cực dễ viral và… cực dễ trở thành meme. Chính nam MC cũng từng nhiều lần là "nạn nhân" của cộng đồng mạng khi bị cắt ghép ảnh biểu cảm lầy lội trên sóng truyền hình. Vì thế Trấn Thành quyết tâm thon gọn mới mới nhập cuộc Running Man Việt quả không sai. Dưới bài viết này của chồng, Hari Won cảm thán: "Mặt quyết tâm thấy ghê!".

Nam MC sợ mình sẽ thành nữa "meme" huyền thoại nếu lộ "bé mỡ"

Vốn là người thích ăn uống, mỗi khi đi quay cứ sơ hở là đặt đồ ăn khiến nam MC khó kiểm soát được cân nặng. Thời điểm làm phim Mai, Trấn Thành thừa nhận bản thân tăng 8 kg bởi vì quá stress: "Tôi làm phim, tôi bị stress vì suy nghĩ nhiều quá, đâu có ai muốn xảy ra. Người ta stress người ta ốm, còn tôi thì mập, không hiểu sao kỳ ghê. Tôi lên tầm 8 kg so với lúc trước khi quay phim".

Hay trong concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội vào cuối ănm 2024, Trấn Thành hài hước dặn dò khán giả: "Đề nghị các bạn đứng gần tôi đừng quay từ nọng tôi chĩa lên ạ, tôi sẽ đứng yên cho các bạn quay vài giây". Ngay khi concert đang diễn ra, Trấn Thành đã phải đăng bức ảnh bị chụp rõ dấu hiệu tăng cân và nói: "Tôi chết lặng, kêu mấy bà fan đừng chụp nọng, mấy bả chụp bụng. Lịm luôn. Do góc chụp thôi cả nhà. Hình bên phải mới là bụng thật của em ngoài đời. Em hận stylist giao bộ đồ này với con bé fan nào chụp hình này nha. Em ghi trong lòng, thòng trong dạ nha. Má ơi nó nhục".

Bức ảnh từng viral khắp MXH của Trấn Thành, biệt danh "ông già Noel" cũng từ đây mà ra

Mặc dù nhiều lần bị trêu ghẹo, thừa nhận đây là áp lực nhưng Trấn Thành nhìn nhận vấn đề rất vui vẻ, thoải mái chứ không quá căng thẳng. Khi thấy bức ảnh ông già Noel của mình lan truyền khắp nơi, Trấn Thành nói: "Hồi xưa tui ghẹo Đức Phúc là hải ly vì nó có răng cửa to cũng nói tui. Rồi thấy Phạm Anh Duy vẽ miệng rộng đóng joker nên ghẹo nó miệng em có thể ăn cùng 1 lúc 3 cái hamburger cũng nói tui. Trong khi 2 đứa nhỏ cũng thấy vui, trường quay cũng thấy vui, khán giả xem show cũng thấy vui. Mà cũng đổ cho tui là body shaming. Tôi cảm thấy giờ mình mới nạn nhân của body shaming nè. Tôi cần được che chở, ông già noel cần được bảo vệ. Sao không thấy ai nói mấy người bình luận về cái bụng của tui là 'kém duyên' đi hen? Hay do nghiệp ta. Thôi kệ, mọi muộn phiền sẽ qua... Chúng ta, nắm tay đi hết chặng đường, miễn mọi người vui là được. Tôi vui, mọi người vui, cứ vui thôi".

Trấn Thành từng gây bão ở Running Man Vietnam mùa 1 với thể lực tốt, sức bền ấn tượng và độ "lầy lội" không ai sánh kịp. Chính anh là nhân tố khiến cả dàn cast phải dè chừng, thậm chí còn được các fan ưu ái gọi là "khủng long". Sau khi được thông báo tái xuất, Trấn Thành thừa nhận cảm thấy lo lắng, áp lực vì đọc được nhiều bình luận khán giả mong chờ mình trở lại. Không chỉ thế, nam ca sĩ còn tiết lộ tình trạng sức khoẻ không còn như thời điểm 6 năm trước. Trấn Thành chia sẻ với giọng điệu hài hước: "Tôi già rồi mấy bà ơi, yếu rồi, có ai hiểu cho tôi không? Lỏng gối, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, rối loạn tiền đình rồi". Nam MC cho biết dự định "chơi dơ" để vượt qua những thử thách của chương trình.

Trấn Thành cho biết đã chạy bộ để có sức cho những vòng xé bảng tên

Sau gần 3 năm vắng bóng, Running Man Việt mùa 3 chính thức tái xuất trong sự mong đợi của đông đảo khán giả. Hiện tại, 2 thành viên đầu tiên đã được công bố chính là Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát.