Bức ảnh phản cảm của nữ chính phim Trấn Thành

Chiều 12/2, phim điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành có suất chiếu sớm tại TPHCM. Trước giờ chiếu, nhà sản xuất và dàn diễn viên bày lễ cúng, mong cho tác phẩm ra rạp thuận buồm xuôi gió.



Bức ảnh chụp Trấn Thành và các diễn viên trở thành tâm điểm tranh cãi khi LyLy mặc áo crop top hở hoàn toàn phần bụng tới chân ngực. Nữ ca sĩ nghiêng người, chống tay lên bàn thờ đã bày sẵn hoa quả, bát hương. Dáng chụp của LyLy càng khiến chiếc áo bị kéo cao, gây phản cảm. Trong khi đó, ca sĩ Văn Mai Hương cũng gây chú ý khi mặc áo lụa quây, khoe vai trần.

Bức ảnh gây tranh cãi trên trang của Trấn Thành và LyLy.

Ảnh được đăng trên trang cá nhân của Trấn Thành và ca sĩ LyLy. Ở phần bình luận, khán giả cho rằng LyLy và Văn Mai Hương thiếu tinh tế khi chọn trang phục hở bạo khi thắp hương. Một số người nhắc nhở hai nghệ sĩ nên đứng phía ngoài, xa bàn thờ.

"Cúng kiếng phải ăn mặc lịch sự, đó là lễ nghĩa tối thiểu. Không ai thắp hương, thờ cúng mà mặc hở bụng rồi chống tay lên bàn thờ như LyLy", "Bức ảnh đông người mà đập vào mắt là LyLy mặc hở hang", "Nghệ sĩ rất cần stylist, người tư vấn thời trang ở mọi lúc mọi nơi để biết phải mặc gì cho phù hợp với hoàn cảnh" - một số bình luận chỉ trích LyLy.

Cũng có luồng ý kiến bênh vực, cảm thông với diễn viên phim Trấn Thành. Họ cho rằng trang phục chưa có sự chuẩn bị trang nghiêm, chu đáo vì các nghệ sĩ thắp hương ngay trước giờ trang điểm, thay đồ để tham gia sự kiện thảm đỏ công chiếu phim. Dù vậy, đây vẫn là bài học để LyLy và các diễn viên rút kinh nghiệm.

Việc thắp hương và các nghi thức liên quan luôn được người Việt thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ, trang trọng. Vì vậy, hành động thiếu chuẩn mực của nghệ sĩ càng dễ vướng tranh luận, thậm chí bị chỉ trích nặng nề.

Tạo hình của LyLy trong phim.

Theo văn hóa của người Việt Nam, thắp hương là cách kết nối với người cõi trên, với tổ tiên và người thân đã mất. Đồng thời, nén hương thơm thể hiện sự tưởng nhớ, tri ân cũng như lòng thành kính với những bậc được thờ cúng. Khi thực hiện nghi lễ, cần mặc trang phục kín đáo, giữ cơ thể sạch sẽ, tóc gọn gàng. Đó là "luật bất thành văn" mà thế hệ đi trước luôn nhắc nhở con cháu.

Dưới bài đăng, Trấn Thành vẫn phản hồi bình luận cổ vũ cho phim Thỏ ơi từ đồng nghiệp, tuy nhiên không đáp lại ý kiến phê phán trang phục của diễn viên.

Trấn Thành cùng LyLy, Văn Mai Hương, Pháo là những cái tên được quan tâm hàng đầu ở phòng vé dịp đầu năm mới. LyLy là một trong hai nữ chính, vào vai Hải Linh - MC nổi tiếng. Nhân vật có cuộc sống trong mơ với sự nghiệp thành đạt. Ồn ào bắt đầu khi Hải Linh nghi ngờ hôn nhân của cô và Thế Phong (Vĩnh Đam) bị người khác xen vào.

Thỏ ơi được dự đoán tiếp tục là bộ phim ồn ào, drama dồn dập, đan cài yếu tố máu me, trả thù. So với phim gần nhất của Trấn Thành là Bộ tứ báo thủ , bộ phim này cho thấy nhiều nhân vật, lát cắt và mâu thuẫn kịch tính hơn.