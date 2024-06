Bức ảnh khiến Lưu Diệc Phi bị cả MXH tấn công

Ngày 8/6, Sohu đưa tin hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi tại buổi họp báo phim Câu Chuyện Của Hoa Hồng được chia sẻ tràn ngập mạng xã hội Weibo. Dưới hình ảnh của "thần tiên tỷ tỷ" là hàng loạt bình luận khiếm nhã về cơ thể cô. Lần này, vóc dáng và đặc biệt đôi chân của nữ diễn viên bị cư dân mạng mang ra phán xét.

Ở loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, Lưu Diệc Phi bị chê có dáng người to bằng bạn diễn Đồng Đại Vi. Không chỉ vậy, cô còn bị miệt thị có đôi chân "voi", kém thon thả khi diện váy ngắn trên gối. Nhiều người chỉ trích Lưu Diệc Phi nhận cát-xê cao ngất ngưởng 2,08 triệu NDT/ ngày (7,2 tỷ đồng) nhưng thiếu chuyên nghiệp và không có tính kỷ luật với bản thân vì luôn xuất hiện với hình ảnh kém hoàn hảo. "Cái chân to sắp bằng cái mặt của cô ấy", "Hình thể của Lưu Diệc Phi to bằng các nam diễn viên trong Cbiz", "Đôi chân cột đình", "Lương 2,08 triệu NDT, mặc đồ có giá 60.000 NTD (210 triệu đồng), có mỗi chuyện béo mãi không khắc phục được", "Béo quá", cư dân mạng chê bai Lưu Diệc Phi.

Vóc dáng của Lưu Diệc Phi qua cam thường tại họp báo ra mắt phim Câu Chuyện Của Hoa Hồng đang bị netizen miệt thị dữ dội trên mạng xã hội

Lưu Diệc Phi bị chê có dáng người thô, to bằng các nam diễn viên trong showbiz và đôi chân kém thon gọn, bắp chân to

Trong ảnh đã qua photoshop kỹ càng, ngoại hình của Lưu Diệc Phi thanh thoát, thon thả hơn

Trước việc Lưu Diệc Phi tiếp tục bị body shaming, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ, bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng đã là năm 2024 nhưng cơ thể Lưu Diệc Phi vẫn trở thành chủ đề để khán giả phán xét. "Tại sao mọi người cho rằng bình luận về cơ thể của Lưu Diệc Phi là điều bình thường? Khi cô ấy chưa giảm cân, những ý kiến liên quan đến cơ thể của cô ấy lan tràn không ngừng. Thời điểm Lưu Diệc Phi có thân hình săn chắc hơn, mọi người lại thắc mắc cô giảm được bao nhiêu kg và bằng cách nào. Bất kỳ sự thay đổi nào về vóc dáng của cô ấy cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Ngoại hình của cô ấy hãy để cô ấy tự quyết định, miễn là cô ấy cảm thấy tự tin và khỏe mạnh", 1 khán giả bức xúc lên tiếng.

Nhiều khán giả lên tiếng bảo vệ Lưu Diệc Phi trước việc cô tiếp tục bị body shaming ác ý

5 năm trở lại đây, Lưu Diệc Phi luôn là "trung tâm" của nhiều cuộc thảo luận về hình ảnh cơ thể trên mạng xã hội. Cô bị đánh giá "béo nhất giới giải trí Hoa ngữ". Mới đây, cân nặng của nữ diễn viên bị mang ra bàn tán công khai trên mạng xã hội, với nhiều lời bình phẩm bình luận chế giễu, miệt thị ác ý.

Với Lưu Diệc Phi, chuyện cô bị body shaming cũng trở nên quen thuộc. Nữ diễn viên cho biết đã đọc vô số bình luận xoay quanh vóc dáng. Tuy nhiên, cô không để tâm và cũng sẽ không giảm cân cực đoan, bất chấp sức khỏe chỉ để làm hài lòng công chúng. "Tôi tự tin với ngoại hình và phong cách riêng của mình. Là nghệ sĩ, tôi cho rằng nếu không có tài năng hay phong thái thì cái đẹp chỉ là vô tri", Lưu Diệc Phi tuyên bố.

Lưu Diệc Phi cho biết cô không để tâm đến bình phẩm tiêu cực của công chúng về vấn đề cân nặng của mình. Nữ diễn viên sống với phương châm tôn trọng cơ thể và sự thoải mái của bản thân

Nguồn: Sohu