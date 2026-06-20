Bức ảnh hội tụ tinh hoa giới kinh doanh Việt: Ông chủ Kinh Đô, Thiên Long, Bita’s, Đồng Tâm, Vĩnh Tiến cùng xuất hiện

Khung hình quy tụ toàn những nhân vật tiêu biểu thuộc thế hệ doanh nhân F1 đang viral trên MXH.

Mới đây, một bức ảnh được cho là chụp vào khoảng năm 1995 bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi và thu hút nhiều sự chú ý. Trong khung hình là cuộc hội ngộ hiếm có của những doanh nhân thuộc thế hệ F1 - những người đặt nền móng cho nhiều thương hiệu Việt nổi tiếng.

Thời điểm bức ảnh được chụp, phần lớn trong số họ vẫn đang trên hành trình xây dựng doanh nghiệp. Ít ai ngờ rằng nhiều cái tên xuất hiện trong khung hình ngày ấy sau này lại trở thành những "cây đa, cây đề" của giới kinh doanh Việt Nam, đứng sau các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Thiên Long, Bita’s, Đồng Tâm hay Vĩnh Tiến.

Bức ảnh hội tụ toàn tinh hoa được cộng đồng mạng chia sẻ lại

1. Ông Lâm An Dậu

Ông Lâm An Dậu là người sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giấy Vĩnh Tiến. Đây là thương hiệu gắn liền với những cuốn tập "Nai Nhí" quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, ông Lâm An Dậu từng phải nghỉ học từ sớm và bắt đầu mưu sinh bằng nghề bán thuốc lá dạo trước khi bén duyên với ngành giấy. Năm 1980, từ một tổ sản xuất nhỏ chỉ khoảng 15 lao động, ông gây dựng nên Vĩnh Tiến và từng bước đưa doanh nghiệp trở thành một trong những thương hiệu tập vở hàng đầu cả nước.

Ông Lâm An Dậu

Không chỉ được biết đến với biệt danh "vua giấy", ông Lâm An Dậu còn được đánh giá cao bởi tinh thần khởi nghiệp tự thân, sự bền bỉ trong kinh doanh và khả năng xây dựng một thương hiệu Việt có sức sống suốt hơn bốn thập kỷ.

2. Ông Võ Quốc Thắng

Ông Võ Quốc Thắng được biết đến là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đồng Tâm, là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ TP.HCM, là “bầu” của Câu lạc bộ bóng đá Gạch Đồng Tâm Long An…

Ông Võ Quốc Thắng

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm gạch bông, ông bắt đầu khôi phục thương hiệu Đồng Tâm từ năm 19 tuổi với một cơ sở sản xuất nhỏ chỉ vài công nhân. Dưới sự dẫn dắt của ông, Đồng Tâm phát triển thành một trong những thương hiệu vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đồng thời mở rộng sang bất động sản và khu công nghiệp.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông còn được biết đến rộng rãi qua vai trò ông bầu của CLB Gạch Đồng Tâm Long An, góp phần tạo nên giai đoạn thành công của bóng đá Long An và bóng đá Việt Nam đầu những năm 2000.

3. Ông Trần Lệ Nguyên

Ông Trần Lệ Nguyên được nhiều người biết đến là chủ đầu tư chính của Vạn Hạnh Mall - Trung tâm thương mại lớn nằm tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông còn giữ vị trí lãnh đạo và chủ chốt trong nhiều tập đoàn như Tổng giám đốc công ty tập đoàn KIDO, chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Địa ốc KIDO và Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO.

Ông Trần Lệ Nguyên

Cùng anh trai Trần Kim Thành, ông gây dựng Kinh Đô từ một cơ sở sản xuất bánh kẹo nhỏ vào đầu thập niên 1990, đưa thương hiệu này trở thành "đế chế" bánh kẹo hàng đầu cả nước với những sản phẩm gắn liền với nhiều thế hệ người Việt. Sau khi bán mảng bánh kẹo cho Mondelez, ông tiếp tục dẫn dắt KIDO mở rộng sang các lĩnh vực kem, dầu ăn và thực phẩm thiết yếu thông qua hàng loạt thương vụ M&A lớn, góp phần đưa KIDO trở thành một trong những tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam hiện nay.

4. Ông Đỗ Long

Ông Đỗ Long là Tổng giám đốc kiêm nhà sáng lập Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân (Bita's), thương hiệu giày dép nổi tiếng tại Việt Nam.

Tốt nghiệp ngành sư phạm và từng có 5 năm đứng trên bục giảng, ông rẽ hướng sang kinh doanh, tiếp nối nghề sản xuất giày dép truyền thống của gia đình. Trải qua nhiều lần khởi nghiệp, từng đối mặt với cháy xưởng, nợ nần và sự sụp đổ của thị trường xuất khẩu Đông Âu, ông vẫn kiên trì gây dựng lại từ đầu.

Ông Đỗ Long

Năm 1992, ông thành lập Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tân (Bita's), đưa thương hiệu này trở thành một trong những tên tuổi quen thuộc của ngành giày dép Việt Nam. Hành trình nhiều thăng trầm của ông Đỗ Long thường được nhắc đến như một câu chuyện tiêu biểu về tinh thần bền bỉ và ý chí vượt khó của thế hệ doanh nhân tiên phong.

5. Ông Cô Gia Thọ

Ông Cô Gia Thọ là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Long, doanh nhân được nhiều người biết đến với biệt danh "vua bút bi" Việt Nam.

Ông Cô Gia Thọ

Sinh năm 1958 trong một gia đình đông anh em và có hoàn cảnh khó khăn, ông từng phải nghỉ học sớm để mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau, trong đó có nghề bán bút bi dạo. Năm 1981, từ số vốn chỉ vỏn vẹn 2 chỉ vàng, ông gây dựng một cơ sở sản xuất bút bi nhỏ, đặt nền móng cho thương hiệu Thiên Long.

Sau hơn 40 năm phát triển, dưới sự dẫn dắt của ông, Thiên Long đã trở thành doanh nghiệp văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam với sản phẩm hiện diện tại hàng chục quốc gia trên thế giới, gắn bó với nhiều thế hệ học sinh và người lao động Việt Nam.

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