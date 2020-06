Bức ảnh hội bạn tụ họp trông thì rất bình thường nhưng đạt lượng viral "khủng" cũng nhờ thứ nam thanh niên cầm trên tay đặc biệt gây chú ý

Cũng như phụ nữ thích làm đẹp thì đàn ông thích nhậu, bởi đối với họ, tiệc tùng trên bàn nhậu có thể đem lại nhiều niềm vui nhất thời, họ thích tụ họp lại bàn luận nhiều vấn đề sôi nổi trong cuộc sống, từ vi mô cho đến vĩ mô.

Nhiều người còn cho rằng, chỉ khi ngồi nhậu, lai rai dăm ba "chén chú, chén anh" thì họ mới được sống thật là chính mình, được thoải mái đầu óc, được nói ra những điều từng được xem là giấu kín, là nỗi lòng mới được giải tỏa.

Thế nhưng, có phải tất cả "cánh mày râu" đều cần bia, rượu trên bàn nhậu?

Mới đây, một bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cũng thuộc chủ đề này khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Điều đặc biệt ở chỗ, trong bức ảnh này, tất cả mọi người đều cụng ly chúc mừng nhau bằng bia, riêng 1 anh chàng mặc áo đen lại chỉ uống... sữa hộp để giao lưu cùng bạn bè.

Hình ảnh đặc biệt này đã thu về gần 5.000 lượt like chỉ sau 1 giờ đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Có lẽ nam thanh niên này không uống được bia, rượu, hoặc cũng có thể do sợ say mà "giữ mình" như thế. Tuy nhiên, dù là vì lý do gì đi nữa thì ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh này đã thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng.

Đa số mọi người đều cảm thông cho hoàn cảnh bất đắc dĩ dùng sữa hộp để nhậu của nam thanh niên trẻ. Nhiều người còn tỏ ra thích thú vì hành động vô cùng đáng yêu của anh chàng này và ngưỡng mộ cách mà anh ta "tiết chế" chính bản thân mình.

Đôi khi uống rượu cũng là một cách giao tiếp trong các cuộc gặp gỡ đối tác, tụ họp bạn bè, đồng nghiệp. Dù là đàn ông nhưng không phải ai cũng uống được rượu bia, có người tửu lượng tốt nhưng có người chỉ vài ba ngụm bia cũng khiến đầu óc biêng biêng mất rồi!

Điều quan trọng là người uống phải biết điểm dừng và uống có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Dù tụ tập bạn bè là vui, song không ép nhau, tôn trọng sở thích hay nhu cầu của nhau là điều mà ai cũng cảm thấy thích thú khi xem xong bức ảnh trên.