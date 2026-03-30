Bức ảnh gây sốt của Beckham và nữ thần điền kinh quyến rũ nhất thế giới

Mới đây, người hâm mộ thể thao xôn xao trước hình ảnh chung khung hình giữa cựu danh thủ David Beckham và nữ vận động viên điền kinh người Đức Alica Schmidt. Trong bức ảnh, Alica Schmidt xuất hiện rạng rỡ bên cạnh biểu tượng bóng đá thế giới. Dù đã bước sang tuổi trung niên, David Beckham vẫn khẳng định phong độ đỉnh cao với vẻ ngoài lịch lãm, phong trần đặc trưng. Trong khi đó, "bông hồng" làng điền kinh thế giới tiếp tục chinh phục ánh nhìn bởi gương mặt sắc sảo và thần thái của một ngôi sao thời trang thực thụ.

Beckham và Schmidt chung khung hình (Ảnh: IGNV)

Ngay sau khi chia sẻ, bài đăng đã thu về hàng triệu lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ toàn cầu. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự kết hợp của hai thế hệ biểu tượng thể thao. Nhiều người hâm mộ hóm hỉnh nhận xét đây là bức ảnh "có sức nặng visual cực lớn", bởi cả hai đều là những gương mặt đại diện có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cả lĩnh vực thể thao lẫn thời trang cao cấp.

Alica Schmidt, sinh năm 1998, từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với công chúng. Bên cạnh những nỗ lực trên đường chạy chuyên nghiệp, cô còn được tạp chí Busted Coverage bình chọn là "Vận động viên quyến rũ nhất thế giới". Sức hút của cô không chỉ dừng lại ở bảng thành tích thể thao mà còn nằm ở tư duy nhạy bén trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân, giúp cô trở thành gương mặt đại diện đắt giá cho nhiều nhãn hàng quốc tế.

Nhan sắc của Schmidt, chuẩn VĐV quyến rũ nhất hành tinh (Ảnh: IGNV)

Về phía David Beckham, ông chủ của Inter Miami vẫn duy trì được sức hút mãnh liệt sau nhiều năm giải nghệ. Việc anh xuất hiện bên cạnh những ngôi sao trẻ đang lên như Alica Schmidt cho thấy tầm ảnh hưởng vượt thời gian của mình.