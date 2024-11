Bức ảnh chụp một người với 3 cánh tay gây sốt: Nhiều tiền để làm gì nếu không biết cảm giác này?

Trong cuộc đời mỗi người, gia đình là điểm khởi đầu và gia đình hạnh phúc là đích đến. Bởi lẽ ai cũng muốn được sống vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, con cái của mình được lớn lên trong không khí ngập tràn yêu thương.

Đây cũng là lý do mà mới đây, một khoảnh khắc gia đình 3 người hạnh phúc bất ngờ viral trên MXH, nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Khoảnh khắc dễ thương của gia đình

Theo đó, bức ảnh gia đình nọ được chụp trên tàu điện ở Trung Quốc. Trong khoảnh khắc này người bố - cũng là người cao nhất nhà đứng vịn phía trên và tay còn lại ôm vợ vào người, người mẹ choàng tay ôm ngang lưng và đầu tựa vào vai chồng. Đặc biệt nhất, đứng giữa bố mẹ chính là em bé cũng vòng đôi tay nhỏ xíu để ôm chân bố.

Gia đình nhỏ này còn gây chú ý với trang phục đơn giản vẫn tone sur tone. Cả 3 người đều mặc áo sơ mi sọc và quần tối màu, dù không giống nhau hoàn toàn nhưng nhìn liếc qua cũng đủ biết là người một nhà.

Sau khi được đăng tải lên các diễn đàn MXH, bức ảnh khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ khoảnh khắc của gia đình nhỏ. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng dù đã có gia đình hay đang độc thân thì được sống hạnh phúc vẫn là điều quan trọng nhất của mỗi người.

Một số bình luận từ cư dân mạng phía dưới bức ảnh này:

- Nhà này quá đáng ghê… Quá đáng yêu!

- Nhiều tiền để làm gì nếu đời người không trải qua cảm giác hạnh phúc này?

- Ngắm nhìn người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc.

- Có một gia đình hạnh phúc là khi mỗi người đều hiểu và làm được trách nhiệm của bản thân.

- Có gia đình là điều hạnh phúc nhất. Tui lập gia đình muộn, hồi xưa còn nghĩ muốn độc thân, ở 1 mình gần chục năm trời ấy chứ. Sau khi lấy chồng, cuộc sống đảo lộn, nghỉ việc ở nhà chăm con. Đang ở 1 mình yên tĩnh thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ, thích chơi thì chơi giờ phải tất bật lo chồng lo con, cơm nước tắm rửa con cái việc nhà lụi cụi. Có con nhiều khi thấy thật ồn ào phiền phức. Nhưng thật ra sau 1 ngày tất bật nhìn bên cạnh có 2 cục thúi ngủ ngon, vợ chồng thủ thỉ, chợt nhận thấy có 1 gia đình, có sự ồn ào của trẻ thơ thật sự hạnh phúc hơn là côi cút đơn độc ở 1 mình.

- Có bố mẹ yêu nhau và yêu con như thế, chắc chắn bạn nhỏ kia sẽ lớn lên rất hạnh phúc.

- Hạnh phúc do mỗi người cảm nhận. Kết hôn hay độc thân cũng do mỗi người lựa chọn. Không phải ai kết hôn cũng có màu hồng nhưng cũng có người vẫn có may mắn, phúc đức tận hưởng điều đó. Chỉ mong người lập gia đình được chúc phúc thì người độc thân cũng sẽ được tôn trọng với quyết định của cá nhân mình, thay vì sự ép buộc định kiến của gia đình và xã hội. Độc thân chả có lỗi lầm gì hay làm hại ai, nó cũng chỉ là một mưu cầu hạnh phúc của mỗi cá nhân.

- Thực ra không cần phải giải thích dông dài, đây chính là định nghĩa của hạnh phúc.