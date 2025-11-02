Bức ảnh chụp lén con trai được bố tự hào khoe lên MXH, dân mạng xem chỉ ra 1 điểm: Ngột ngạt quá!

Nhiều bậc cha mẹ khi con bước vào tuổi dậy thì vẫn áp dụng cách giáo dục khiến con cảm thấy áp lực và ngột ngạt. Ở lứa tuổi dễ nổi loạn này, thay vì tìm hiểu nguyên nhân, họ lại chọn kiểm soát và áp chế, dẫn đến kết quả học tập của con ngày càng sa sút. Cả hai bên đều thất vọng, tình cảm cũng dần xa cách.

May mắn là nhờ Internet, nhiều phụ huynh đã nhận ra rằng chính mình đang mắc sai lầm trong cách giáo dục.

Một người cha ở Trung Quốc từng khoe ảnh phòng con trai đang tuổi dậy thì. Điều khiến ông tự hào là cậu con không đóng cửa phòng, thoải mái để cha mẹ chụp cảnh mình ngồi học chăm chỉ. Ông cho rằng đây là biểu hiện của một đứa trẻ hiểu chuyện, khác biệt so với "tuổi dậy thì như những hòn đảo cô độc".

Người cha cũng chia sẻ bí quyết dạy con: giao tiếp bình đẳng, tôn trọng cá tính, đồng hành trong việc học.

Hai bức ảnh được người cha chia sẻ trên mạng xã hội

Tuy nhiên, cư dân mạng lại thấy bầu không khí trong ảnh khá ngột ngạt, đặc biệt là trong một tấm hình khác có tường dán đầy bằng khen phía sau cậu bé, khiến nhiều người cảm nhận được sự áp lực hơn là hạnh phúc.

Một số người còn nhận xét góc chụp giống như chụp lén, ánh sáng u tối, tạo cảm giác căng thẳng. Trong khi cha mẹ cho rằng đó là khoảnh khắc học tập ấm áp, thì người khác lại nhìn thấy sự thiếu tự do, có lẽ vì liên tưởng đến chính tuổi dậy thì và môi trường gia đình của mình.

Mỗi gia đình có cách giáo dục riêng, điều đó đáng được tôn trọng

Có câu: "Mật ngọt với người này có thể là thuốc độc với người khác". Một số trẻ rất nhạy cảm và có nguyên tắc, không chấp nhận việc cha mẹ yêu cầu mở cửa phòng suốt ngày. Khi ấy, cha mẹ cần tôn trọng và tìm tiếng nói chung thay vì áp đặt.

Giáo dục tích cực là sự trao đổi bình đẳng, thống nhất những nguyên tắc mà cả hai cùng chấp nhận như giờ học, giờ ngủ hay thời gian dùng điện thoại.

Gia đình trong câu chuyện có thể đã tìm được sự cân bằng riêng. Việc "mở cửa phòng" chỉ là một thói quen, không phải tiêu chuẩn đánh giá. Thành tích học tập tốt, bằng khen đầy tường, hay căn phòng đôi chút bừa bộn cũng chẳng phản ánh toàn bộ con người.

Nếu cha mẹ biết cùng con dọn dẹp, trò chuyện và chia sẻ, đó mới là sự đồng hành đúng nghĩa. Mỗi người có quyền nêu quan điểm về giáo dục, nhưng quan trọng là phải tôn trọng cách dạy con của người khác.