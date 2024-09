Mới đây, hàng loạt fanpage lớn trên Facebook đăng tải hình ảnh chụp bầu trời với caption chia sẻ: "Đà Nẵng trưa nay ngày 14/8 Âm lịch, một vầng sáng xuyên từ mây chiếu thẳng vào tượng phật Quán Thế Âm tại Chùa Linh Ứng - Sơn Trà được người dân chụp lại."

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi người đồng loạt cảm thán về vẻ đẹp của thiên nhiên, kết hợp với ánh sáng, tạo ra một cảnh tượng không khác gì các bộ phim điện ảnh.

Trong khi một số ý kiến xôn xao, không biết liệu đây có phải điềm báo gì hay không, thì cũng có những cư dân mạng tỏ ra hết sức bình tĩnh: "Hiện tượng thiên nhiên báo trước rạng sáng ngày 18 và 19 mưa to vật vã chứ gì."

Trước đây, tại Hà Nội, vào tối 18/5, mạng xã hội cũng đã dậy sóng trước hình ảnh một cột sáng kỳ lạ chiếu thẳng từ mặt đất lên bầu trời, gây thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến tranh luận. Một số cư dân mạng cho rằng đây có thể là dấu hiệu của người ngoài hành tinh, đĩa bay hoặc phi thuyền đến Trái Đất.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, khẳng định đây không phải là hiện tượng tự nhiên. Ông giải thích, nguồn sáng thực chất là từ hệ thống đèn của một tòa nhà ngân hàng, chiếu lên bầu trời trong điều kiện thời tiết có nhiều mây. Những suy đoán về hiện tượng siêu nhiên hay liên quan đến người ngoài hành tinh đều là thêu dệt, thiếu căn cứ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng xác nhận hiện tượng này xuất phát từ ánh sáng của ngân hàng, không phải sự kiện đặc biệt nào. Đơn vị này cảnh báo các hành vi suy diễn mê tín hay lan truyền thông tin sai sự thật có thể vi phạm pháp luật.

Thời tiết hôm nay ngày 16/9 ở Đà Nẵng thế nào?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, thậm chí cục bộ có nơi trên 80mm. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, dự kiến xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi vượt 150mm, chủ yếu vào buổi chiều và đêm.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ cũng sẽ đón nhận mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa lớn đến rất lớn, với lượng mưa dao động từ 15-30mm, có nơi trên 90mm, tập trung vào chiều và đêm.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, gây mưa dông tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

Dự báo chi tiết các khu vực trong cả nước như sau:

- Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật. Nhiệt độ dao động từ 24-32 độ C.

- Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-32 độ C.

- Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24-33 độ C.

- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-33 độ C.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, mưa vừa và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 24-33 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa vừa, mưa to và dông rải rác, có nơi mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 20-29 độ C.

- Nam Bộ: Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông rải rác, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 24-32 độ C.

