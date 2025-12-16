Bức ảnh cáo Bắc Cực xanh đẹp như cổ tích gây sốt cuộc thi ảnh 2025

Bức ảnh đoạt giải trong Cuộc thi ảnh Động vật hoang dã Quốc gia năm 2025 của Mỹ.

Bức ảnh tựa cổ tích về loài cáo Bắc Cực xanh hiếm gặp giành giải cao nhất tại Cuộc thi Ảnh Động vật Hoang dã Quốc gia 2025 của Mỹ.

Nhiếp ảnh gia Kathleen Borshanian, đến từ thành phố Salt Lake, bang Utah (Mỹ), đã trở thành người chiến thắng cuộc thi. Tác phẩm của bà – ghi lại khoảnh khắc một con cáo Bắc Cực xanh cái đứng trên vách đá ở đảo St. George, Alaska – được đánh giá là “tựa như bước ra từ một bộ phim”.

Theo thông cáo báo chí, Borshanian đã ẩn mình sau một bụi cỏ và sử dụng ống kính tele để chụp bức ảnh khi con cáo cách bà khoảng 23 mét, trong lúc những con non của nó đang ngủ gần đó. Địa điểm chụp là vách đá cao khoảng 300 mét, nơi có nhiều lối mòn của cáo chạy sát mép vực.

Ngoài việc giành giải thưởng cao nhất, Borshanian còn nhận được phần thưởng trị giá 5.000 USD. Cuộc thi năm nay là lần thứ 54 được tổ chức, thu hút gần 30.000 tác phẩm từ hơn 3.200 nhiếp ảnh gia khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Ban biên tập tạp chí National Wildlife cho biết các tác phẩm dự thi năm nay thể hiện sự đa dạng và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, từ dòng dung nham phun trào ở Iceland đến cảnh cháy rừng được kiểm soát ở Pennsylvania.

Bên cạnh đó, nhiều bức ảnh mang lại sự bất ngờ thú vị, như cảnh “chuyến xe buýt đêm của những kẻ quá giang dưới biển” hay hình ảnh chú cáo gợi nhớ đến truyện cổ tích.

Ngoài giải thưởng lớn, ban tổ chức cũng công bố giải nhất và giải nhì ở 8 hạng mục khác nhau, gồm động vật có vú, chim, động vật non và nhiếp ảnh gia trẻ.

Ảnh chụp 3 con nai sừng tấm đực ở Wyoming của Deena Sveinsson.

Ở hạng mục động vật có vú, nhiếp ảnh gia Deena Sveinsson đã giành vị trí cao nhất với bức ảnh 3 con nai sừng tấm tại Công viên Quốc gia Grand Teton, bang Wyoming.

Sveinsson cho biết bà đã phải ngồi hàng giờ trong bùn lạnh để chờ khoảnh khắc thích hợp, khiến quần áo ướt sũng và lấm bẩn.

Bức ảnh chụp một con chó sói đồng cỏ đơn độc ở California của Leo Dale.

Trong hạng mục nhiếp ảnh gia trẻ, Leo Dale – 17 tuổi, đến từ Sonoma, California – đã ghi lại hình ảnh một con sói đồng côi tại Khu bảo tồn Point Reyes National Seashore. Bức ảnh được chụp vào mùa thu năm 2024, khi hoàng hôn nhuộm màu rực rỡ trên bầu trời.

Ajay Kumar Singh đã ghi lại được hình ảnh một đàn hồng hạc rực rỡ ở Bahrain.

Ở hạng mục chim, Ajay Kumar Singh giành giải nhì với bức ảnh đàn hồng hạc tại Bahrain, chụp vào buổi sáng sớm khi ánh đèn đường vẫn còn sáng.

Trong khi đó, Remuna Beca, đến từ Florida, đoạt giải nhì với bức ảnh dưới nước về một con cá mập y tá ở Bahamas.

Remuna Beca giành vị trí thứ hai với bức ảnh chụp cá mập y tá ở Bahamas.

Cuộc thi năm nay tiếp tục khẳng định sức hút của nhiếp ảnh thiên nhiên, đồng thời mở ra cơ hội cho các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới thể hiện tài năng. Ban tổ chức cho biết vòng thi năm 2026 sẽ bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày 14/1 năm 2026.