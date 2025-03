Bức ảnh bóc trần nhan sắc thật của mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới

Chu Châu là 1 trong những đại mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng lập kỷ lục là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên 8 năm liên tiếp nằm trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn. Ở Chu Châu toát ra nét quý phái, sang trọng riêng biệt, hiếm có ở showbiz Trung Quốc.

Thế nhưng, theo tờ Sohu, nhan sắc thật của nữ diễn viên lại đang gây tranh cãi trái chiều trên MXH. Trong loạt ảnh cam thường do team qua đường ghi lại, Chu Châu được nhận xét có nhan sắc gây thất vọng, kém thu hút. Thiếu đi lớp make up kỹ lưỡng, cô lộ làn da không sáng màu, kém tươi trẻ. Ngoài ra, mỹ nữ hàng đầu Cbiz còn có vòng 2 khá to khi diện đầm ôm sát cơ thể.

Ảnh cam thường của Chu Châu gây tranh cãi trên MXH. Gương mặt khi không son phấn của cô bị tối máu, kém thu hút. Ngoài ra, nữ diễn viên còn để lộ vòng 2 to khi diện váy ôm sát

Trước những ý kiến tiêu cực từ 1 bộ phận cư dân mạng về sắc vóc của Chu Châu, không ít người cũng đã lên tiếng bảo vệ và cho rằng minh tinh Thiên Long Bát Bộ đang trở thành nạn nhân bị body shaming, "dìm hàng" quá mức. Trong loạt ảnh cam thường, Chu Châu có phần nhợt nhạt, nhưng đường nét gương mặt của cô vẫn rất thanh tú, làn da khoẻ, không quan trọng màu sắc ra sao. Chưa kể, góc chụp ảnh khiến tỷ lệ cơ thể của Chu Châu thấp còn đúng 1 mẩu, lộ cả vùng bụng dưới. Bên cạnh đó, công chúng cho rằng vóc dáng hiện tại của mỹ nhân từng 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới không hề tệ, nhất là khi cô năm nay đã 41 tuổi và trải 1 lần sinh con.

Nhiều người lên tiếng bảo vệ Chu Châu trước tình trạng cô bị body shaming. Họ cho rằng nữ diễn viên bị chụp ảnh dìm sắc vóc

Chu Châu sinh năm 1984, được đánh giá là người đẹp đa tài. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm như Ở Rể, Đấu La Đại Lục, Lộc Đỉnh Ký, Thiên Long Bát Bộ, Câu Chuyện Hoa Hồng... Nữ diễn viên có xuất thân trâm anh thế phiệt, được xem là hiện thân của 1 tiểu thư Bắc Kinh đúng nghĩa.

Ông nội Chu Châu là Chu Hư Chi - thiếu tướng quân đội có công khai quốc. Cha của cô là Chu Tân Hán, chủ tịch và là người sáng lập hãng kem đầu tiên của Trung Quốc sau giải phóng. Về sau, cha Chu Châu phát triển hãng kem thành tập đoàn New World. Các chú bác của minh tinh nếu không phải là chính khách thì cũng nổi danh trong giới kinh doanh. "Gia đình Chu Châu giàu có, tài phú hơn người", tờ Sohu miêu tả về tầm ảnh hưởng của gia đình nữ diễn viên 8X.

Chu Châu có xuất thân gia thế, giàu có

Năm 2021, Chu Châu lên xe hoa với Vương Quân Giai. Chồng Chu Châu sinh năm 1986, kém cô 2 tuổi, tốt nghiệp Đại học Manchester ở Anh. Ngoài vai trò giảng viên, anh còn quản lý 1 thương hiệu may vest nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên ông xã kém 2 tuổi

Nguồn: Sohu, 163