Bức ảnh 10 năm mua vàng sướng cả mắt

Trong mọi đợt biến động của giá vàng, luôn có 3 kiểu người.

Kiểu thứ nhất: Ngân sách không đủ nên nghe giá vàng tăng hay giảm cũng chỉ để cho biết, chẳng băn khoăn suy nghĩ gì nhiều.

Kiểu thứ 2: Ngân sách không thiếu nhưng cứ nhìn giá vàng biến động là lại sở đủ thứ, kết cục thành ra băn khoăn chần chừ, "bất động" không dám làm gì.

Kiểu thứ 3: Có ngân sách và cũng có cập nhật giá vàng, nhưng sau cùng vẫn mặc kệ, mình mua tích sản thì có tiền là mua, và mua xong thì giữ. Thế là đỡ mệt đầu nhất!

2 cô gái trong câu chuyện dưới đây chính là mình chứng cho nhóm thứ 3 như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã có ngót nghét chục năm kinh nghiệm mua vàng tích sản - nghĩa là mua và giữ chứ không phải để bán đi lấy lời. Thành quả của sự kiên trì lẫn tỉnh táo này khiến tất cả vừa đã mắt, vừa nể phục.

"Tôi mua vàng từ lúc mới ra trường, là năm 22 tuổi, đến giờ 31 tuổi rồi được chừng này nè" - Một người viết.

Bỏ qua mọi sự lên xuống của giá vàng trong vòng gần 10 năm qua, cô vẫn cần mẫn mua vàng và giữ vàng

Còn cô gái này thì lại cho biết bản thân mua vàng từ năm 16 tuổi! Đến giờ là sinh viên năm cuối, vẫn duy trì thói quen tích góp, cứ có tiền là mua vàng. Cô tiết lộ: "Đôi khi em cảm thấy rất may mắn khi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Nhờ được định hướng từ sớm, em bắt đầu tập tiết kiệm tiền và mua vàng từ năm 16 tuổi. Em vẫn nhớ rõ chỉ vàng đầu tiên em mua chỉ khoảng 5,5 triệu đồng. Sau 4 năm kiên trì tiết kiệm, đến nay tổng số tiền mặt và vàng em đang có khoảng 110 triệu đồng.

Có thể với nhiều người, con số này không lớn. Nhưng với một cô sinh viên 20 tuổi, em thật sự xem đó là thành quả của sự cố gắng và kỷ luật. Hiện tại, em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư nên chủ yếu giữ tiền mặt và vàng để đảm bảo an toàn".

Thành quả sau 4 năm kiên trì mua vàng

Phía dưới những bài đăng này, tất cả đều phải thốt lên những lời cảm thán.

"Nhìn mà mê thật sự, đúng là mua vàng phải giữ thì tâm mình mới an được, chứ cứ nhấp nhổm nay canh giá mai đem bán thì mệt lắm, mà có khi cũng không đâu vào đâu" - Một người bày tỏ.

"Nhìn thành quả mới hiểu tại sao có người nghiện tích sản, vàng mà 1 lô xích xông trông có động lực hẳn, dù giờ em mới tích được có 4 chỉ các bác ạ nhưng không sao, kiến tha lâu đầy tổ, tiền cũng ít mà được cái lạc quan" - Một người chia sẻ.

"16 tuổi đã mua được chỉ vàng đầu tiên, nể em 1 thì nể bố mẹ em 10 nha. Định hướng cho con cái đúng là rất quan trọng" - Một người khác cho hay.

"Cái cảm giác mua được vàng mà giữ được nó đã lắm mọi người. Mình mới mua được 2 phân vàng thôi mà qua giờ cứ lôi ra ngắm mãi đây" - Một người bộc bạch.

Bức ảnh 2 phân vàng mà người này đăng tải

Lưu ý quan trọng để không "mất ăn mất ngủ" khi mua vàng

Nếu không có quan điểm rõ ràng khi mua vàng, việc mất ăn mất ngủ vì giá vàng là điều hiển nhiên, vì giá vàng thay đổi theo từng ngày.

Đầu tiên, điều quan trọng nhất khi mua vàng là phải xác định rõ mục đích của mình: Mua để tích trữ dài hạn, để đầu tư sinh lời hay chỉ đơn giản là mua vì sợ cầm tiền mặt sẽ tiêu mất? Mỗi mục đích sẽ quyết định cách bạn chọn loại vàng, thời điểm mua và số lượng vàng trong mỗi lần mua. Nếu mua vàng để tích sản, nên ưu tiên vàng nhẫn trơn hoặc vàng miếng có thương hiệu uy tín, tránh mua vàng trang sức vì vàng qua chế tác thường sẽ bị trừ phí khi bán đi.

Ảnh minh họa

Thứ hai, cần hiểu rõ khẩu vị rủi ro của bản thân. Nếu mua vàng để tích sản, nên mua đều và giữ dài hạn để tránh việc bị xao động hay lo lắng bởi biến động giá vàng. Nếu mua vàng để đầu tư, yếu tố tiên quyết là hiểu rõ thị trường: Có kiến thức, có nhận định cá nhân cho việc mua vàng chứ không chỉ mua vì thấy "mọi người đều mua". Bởi dù là vàng hay bất kỳ thị trường nào, việc đầu tư theo đám đông mà không có quan điểm, chính kiến riêng đều rất tai hại.

Thứ ba, hãy chọn địa chỉ bán vàng uy tín. Khi mua, nên chọn các thương hiệu lớn, có giấy chứng nhận rõ ràng, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Tuyệt đối tránh việc mua vàng từ "người bán tự do", bởi kể cả đó là vàng thật đi chăng nữa thì cũng có thể khó mà bán được sau này.

"Mua ở đâu, bán ở đó" là điều người mua vàng phải lưu tâm, để tránh mua phải vàng giả và tránh việc không thể bán vàng sau này.