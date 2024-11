Bữa tiệc sinh nhật khốn khổ của ông trùm Diddy bên trong trại giam

Sau khi đội ngũ luật sư bất thành trong việc "giải cứu", liên tục bị tòa án bác đơn xin tại ngoại, ông trùm nhạc rap Diddy đành phải đón sinh nhật tuổi 55 bên trong trại giam. "Sinh nhật năm nay của Diddy diễn ra sau song sắt, tại nhà giam được ví như 'địa ngục trần giam', trái ngược hoàn toàn với những bữa tiệc xa hoa, ồn ào trước đây. Điều này khiến Diddy vô cùng chán nản", nguồn tin nói với tờ Page Six.

Theo tờ The Post, Diddy trải qua ngày sinh nhật không mấy vui vẻ. Nam rapper khốn khổ bắt đầu ngày đặc biệt của mình với bữa ăn gồm ngũ cốc, trái cây và bánh ngọt. Bữa trưa Diddy được ăn mỳ ống kết hợp với sốt marinara, thịt viên và salad. Trong khi vào bữa tối, nam rapper được lựa chọn ăn cơm chiên gà hoặc các loại đậu ăn kèm cà rốt. Theo luật sư đại diện Marc Agnifilo, đồ ăn trong trại giam là thứ khiến Diddy khổ sở và cũng là nguyên nhân khiến ông trùm muốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Diddy khổ sở đón sinh nhật tuổi 55 sau song sắt

Không bánh kem và các món ăn thượng hạng, năm nay, Diddy phải ăn cơm trại giam trong ngày sinh nhật của mình

Niềm an ủi duy nhất của rapper tai tiếng là cuộc gọi với các con. Trong video do con trai Justin Dior Combs đăng tải trên Instagram, Diddy xúc động, nói cảm ơn khi các con hát chúc mừng sinh nhật mình. "Bố yêu các con nhiều lắm. Bố không thể chờ đợi thêm nữa để được gặp mọi người. Bố muốn nói rằng bố tự hào về các con. Cảm ơn các con đã bên cạnh và ủng hộ bố", Diddy bày tỏ. Nam rapper cũng không quên nhắc các con đến trại giam thăm anh trong tuần này.

Diddy đã nhận được cuộc gọi chúc mừng sinh nhật từ các con khi đang ở trong tù

Năm ngoái, Diddy tổ chức tiệc sinh nhật với khách mời toàn sao, có thể kể đến Janet Jackson, Naomi Campbell tại nhà hàng LAVO ở London (Anh).Trong khi đó, tại bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi vào năm 2019, nam rapper tiệc tùng với nhiều ngôi sao hạng A như vợ chồng Beyoncé - Jay-Z, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Pharrell, Post Malone, Kate Beckinsale ở dinh thự hạng sang của mình tại Beverly Hills (California, Mỹ).

Didddy thổi bánh kem mừng sinh nhật cách đây nhiều năm

Năm nào, ông trùm này cũng tổ chức tiệc đón sinh nhật hoành tráng, xa hoa...

... với dàn khách mời toàn sao hạng A

Hiện, đội ngũ pháp lý của nam rapper đang tích cực kháng cáo để giúp Diddy được tại ngoại trước phiên điều trần tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 18/12. Diddy vẫn đang bị giam giữ tách biệt với các tù nhân khác trong Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC). Ngoài ra, đại diện pháp lý của Diddy cũng đã nộp đơn đề nghị thẩm phán ban hành lệnh cấm phát ngôn bên ngoài tòa án đối với nhân chứng và luật sư của những người này. Động thái này diễn ra sau khi người đàn ông tên Courtney Burgess đã lên truyền thông nói rằng anh được bồi thẩm đoàn liên bang tại New York (Mỹ) mời lên cho lời khai, đồng thời cung cấp bằng chứng là video khiêu dâm của Diddy và 8 người nổi tiếng khác.

Diddy yêu cầu bồi thẩm đoàn cấm nhân chứng chia sẻ thông tin lên báo chí

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa truy tố diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Những bữa tiệc khét tiếng của ông trùm Diddy ẩn chứa nhiều tội ác tình dục

Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Đã có hơn 120 nạn nhân lên tiếng nhưng Diddy vẫn chối tội. Ngày 10/10 vừa qua, Diddy xuất hiện trong phiên tòa điều trần công khai đầu tiên. Anh gây phẫn nộ với hành động hôn gió, vẫy tay chào người thân vui vẻ trên tòa. Tại phiên điều trần vừa qua, Diddy không lên tiếng nhưng ủy quyền cho luật sư kiện chính phủ làm rò rỉ video anh hành hung bạn gái cũ cho truyền thông. Phiên tòa xét xử ông trùm nhạc rap sẽ diễn ra ngày 5/5/2025.