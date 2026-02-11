Giữa lúc thị trường bộ nhớ toàn cầu liên tục căng thẳng vì nhu cầu AI bùng nổ, NVIDIA vẫn duy trì được nguồn cung tương đối ổn định cho các dòng GPU tăng tốc. Theo các phân tích trong ngành, lợi thế này không chỉ đến từ công nghệ, mà còn từ những bước đi sớm trong chuỗi cung ứng – và cả những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất đời thường của CEO Jensen Huang.

DRAM đã khan hiếm nhiều quý liên tiếp, trong khi nhu cầu từ các tập đoàn điện toán đám mây và các dự án AI ngày càng tăng mạnh. Đặc biệt, HBM (High Bandwidth Memory) – loại bộ nhớ băng thông cao dùng trong các bộ tăng tốc AI – trở thành nút thắt quan trọng. Không có HBM, các GPU cao cấp khó có thể xuất xưởng đúng tiến độ.

Trong một bữa ăn gà rán giữa ông Jensen Huang với Chủ tịch Samsung và Chủ tịch Hyundai đã giúp đảm bảo nguồn cung chip nhớ cho các GPU của NVIDIA

Trong bối cảnh đó, NVIDIA được cho là đã ký các thỏa thuận cung ứng dài hạn (LTA) từ sớm với các nhà sản xuất bộ nhớ. Khi được hỏi về rủi ro thiếu hụt nguồn cung, ông Jensen Huang xác nhận công ty có những thỏa thuận như vậy. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp NVIDIA đứng vững giữa “cơn bão” chip nhớ.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở hợp đồng. Tháng 10 năm ngoái, ông Jensen Huang có cuộc gặp với lãnh đạo Samsung, trong đó hình ảnh ông dùng bữa tối gà rán cùng Chủ tịch Jay Y. Lee thu hút sự chú ý. Gần đây hơn, ông tiếp tục gặp Chủ tịch SK Group, Tony Chey, tại Mỹ, cũng trong một nhà hàng gà rán ở Santa Clara. Những cuộc gặp này diễn ra trong không khí thân mật, khác với các nghi thức ngoại giao doanh nghiệp truyền thống.

Dù không có tuyên bố chính thức chi tiết về nội dung trao đổi, các báo cáo cho biết các bên đã thảo luận về các sản phẩm chiến lược như SOCAMM – mô-đun bộ nhớ tiết kiệm điện cho máy chủ AI thế hệ mới – và HBM4, thế hệ bộ nhớ băng thông cao kế tiếp. SK hynix được cho là có thể đảm nhận hơn một nửa nguồn cung HBM4 cho NVIDIA trong giai đoạn đầu.

Mới đây là một cuộc gặp mặt khác giữa ông Huang với Chủ tịch SK Hynix ông Tony Choi cũng trong một nhà hàng bình dân

Các cuộc gặp trực tiếp này cho thấy vai trò cá nhân của ông Jensen Huang trong việc củng cố quan hệ với các đối tác then chốt tại Hàn Quốc – nơi đặt trụ sở của những nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh HBM trở thành thành phần sống còn của hệ sinh thái AI, việc duy trì kênh trao đổi chặt chẽ ở cấp lãnh đạo cao nhất được xem là bước đi chiến lược.

Song song đó, SK Group cũng chia sẻ với NVIDIA về kế hoạch tái cấu trúc Solidigm theo hướng tập trung vào AI, nhằm tăng cường hợp tác với khách hàng Mỹ và củng cố vị trí trong chuỗi giá trị mới.

Cuộc đua AI thường được nhìn qua lăng kính GPU và sức mạnh tính toán. Nhưng phía sau các trung tâm dữ liệu là một bài toán khác: đảm bảo đủ bộ nhớ để vận hành các hệ thống ngày càng phức tạp. Trong bức tranh đó, những “bữa gà rán” của ông Jensen Huang phản ánh một thực tế: khi nguồn cung trở thành yếu tố quyết định, ngoại giao doanh nghiệp có thể mang giá trị không kém những đột phá công nghệ.

Giữa cơn khát chip nhớ toàn cầu, lợi thế của NVIDIA vì thế không chỉ nằm ở thiết kế chip, mà còn ở khả năng gắn kết chặt chẽ với những nhà cung ứng then chốt – đôi khi bắt đầu từ một bữa ăn giản dị.