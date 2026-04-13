Bữa ăn học đường: Nỗi lo chưa nguôi sau một miếng thịt lạ

Ảnh chụp màn hình từ Tiêu điểm "Bữa ăn học đường: Nỗi lo chưa nguôi", VTV1, 20h30 ngày 6/4/2026.

Một lớp học mầm non, sĩ số bình thường gần 30 trẻ, nhưng sáng hôm đó, chỉ còn… 2 em đến lớp.

Không có thông báo chính thức, không lý do cụ thể, nhưng có một nỗi lo chung: bữa ăn cho các con dường như đã không còn an toàn!

Miếng thịt "lạ" và bước ngoặt của sự việc

Tiêu điểm "Bữa ăn học đường – Nỗi lo chưa nguôi", phát sóng trên Kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam, bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ.

Ngày 25/3, tại Trường Mầm non Hòa Bình (TP Thái Nguyên), bếp ăn mất điện. Thịt lợn được mang ra ngoài xay nhờ. Người xay thịt phát hiện mỡ có màu bất thường. Anh giữ lại khoảng 500 gram để làm bằng chứng.

Quay lại trường, anh và các phụ huynh cảnh báo: "Thịt có vấn đề, không nên cho trẻ ăn."

Nhà trường kiểm tra bằng cảm quan. Kết luận: không có dấu hiệu bất thường.

Một số phụ huynh thử thịt. Không có mùi lạ, nhưng vị "không giống bình thường". Mâu thuẫn bắt đầu từ đây.

Không chờ thêm, phụ huynh tự góp tiền xét nghiệm. Chi phí hơn 2 triệu đồng, mỗi người 50.000 đồng. Kết quả trả về trong ngày: Mẫu thịt dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli.

Từ nghi ngờ cá nhân đến khủng hoảng niềm tin

Sau kết quả xét nghiệm, phản ứng của phụ huynh diễn ra rất nhanh. Không tranh cãi, không chờ kết luận chính thức: Họ cho con nghỉ học.

Một lớp 19 trẻ, có ngày chỉ còn 2–3 em. Toàn trường 145 trẻ, chỉ còn 18 em đến lớp. Tin nhắn xin nghỉ dày đặc, không ai nói lý do, nhưng ai cũng hiểu. Một phụ huynh chia sẻ: "Nếu hôm đó không mất điện, con tôi đã ăn miếng thịt đó rồi."

Đây không chỉ là câu chuyện thực phẩm. Mà là sự đứt gãy niềm tin.

Nững "lỗ hổng" trong chuỗi kiểm soát

Một quy trình đầy đủ, đúng quy định, nhưng liệu đã đủ an toàn? (Ảnh chụp màn hình Tiêu điểm).

Những hình ảnh hết sức chân thực do nhóm phóng viên VTV gồm Hồng Anh, Chu Thanh, Sỹ Cường, đã từ những câu chuyện cụ thể, mở ra một thực trạng đáng lo ngại.

Hệ thống kiểm soát thực phẩm trong trường học không thiếu quy trình. Nhưng có vấn đề ở cách vận hành.

Thực phẩm đi qua nhiều khâu: từ nhà cung cấp, khâu vận chuyển, qua bếp ăn, khâu kiểm thực. Nhưng kiểm tra chủ yếu vẫn dựa vào cảm quan. Trong khi nhiều nguy cơ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Những hình ảnh ấn tượng nhưng cũng đầy ám ảnh: Tại cơ sở cung cấp thực phẩm, phóng viên ghi nhận: Thực phẩm không nhãn mác rõ ràng. Một số loại thiếu giấy kiểm dịch. Có ruồi trong bao thịt. Thực phẩm sống – chín để lẫn.

Đáng chú ý, chính nhà cung cấp thừa nhận: "Có những giấy kiểm dịch… chưa tìm được." Trong khi hồ sơ vẫn ghi "đủ".

Đoạn phóng sự lột tả chân thực từ những ấp úng, lấp liếm, tiền hậu bất nhất trong câu mọi câu trả lời của nhà cung cấp thực phẩm, cho đến những mâu thuẫn quá rõ ràng giữa giấy tờ, hồ sơ với thực tế, khiến bất kỳ người xem nào cũng phải lo lắng.

Khi trách nhiệm "phân tán", rủi ro bị bỏ trống

Một điểm đáng chú ý khác được chỉ ra trong phóng sự: Việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại trường học chủ yếu giao cho chính nhà trường tự thực hiện. Chính quyền địa phương chưa có cơ chế kiểm tra thường xuyên.

Phụ huynh có quyền giám sát. Nhưng thường chỉ vào cuộc khi sự việc đã xảy ra. Một phụ huynh thừa nhận: "Trước đây cũng vô tâm, không sát sao việc này." Chỉ khi rủi ro xuất hiện,mối quan tâm mới trở nên cấp thiết.

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã vào cuộc. Nhà trường tạm dừng hợp đồng với nhà cung cấp. Nguồn thực phẩm chuyển sang hệ thống siêu thị. Phụ huynh được mời vào giám sát bữa ăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu: Rà soát toàn bộ hợp đồng cung cấp suất ăn học đường.

Tuy nhiên, đến thời điểm ghi nhận, kết luận chính thức vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, hệ quả đã rõ: Lớp học vắng, trẻ nhớ bạn, nhớ trường, nhưng phụ huynh vẫn chưa yên tâm.

Phóng sự khép lại bằng hình ảnh rất đơn giản: Một đứa trẻ nói: "Con thích đi học vì có bạn". Nhưng phía sau câu nói đó là một thực tế khác. Khi niềm tin bị tổn thương, mọi quy trình trở nên vô nghĩa.

Trong câu chuyện này, điều khiến phụ huynh lo lắng nhất có lẽ không phải là chuyện con em mình sẽ vào lớp với sĩ số đủ hay vắng. Mà là trong tương lai, có cách nào để đảm bảo cho bữa ăn của các con được an toàn?

