BTV VTV từng là vũ công, lọt top 12 cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam là ai?

BTV Xuân Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội, là trong những biên tập viên, người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bản tin Dự báo thời tiết. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, nụ cười tươi tắn cùng lối dẫn tự nhiên, cô được khán giả ưu ái gọi là “cô gái thời tiết”.

BTV Xuân Anh tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thời còn đi học, cô là một trong những sinh viên xuất sắc, năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cô từng là vũ công chuyên nghiệp, thành viên vũ đoàn GlamourX, dancer của nhóm nhảy LYNT.

Ngoài ra, người đẹp đạt danh hiệu Á khôi 1 và Miss Tài năng cuộc thi Tài sắc Nữ sinh Báo chí 2013, giải khuyến khích Nụ Cười VTV 2016. Năm 2017 Xuân Anh thử sức tại cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam và xuất sắc lọt Top 12 chung cuộc, đồng thời giành giải phụ Người đẹp ảnh.

Sau khi hoàn thành chương trình học tập tại Học viện, cô nộp đơn ứng tuyển vào VTV. Trong quá trình học nghề, cô từng đối diện với hạn chế về giọng nói. Xuân Anh chọn cách âm thầm rèn luyện, tìm đến MC Kim Tiến để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Sau một thời gian điều chỉnh, năm 2016 được tạo điều kiện lên sóng với bản tin thời tiết du lịch lúc 21h30 trên VTV4. Từ dấu mốc đó, Xuân Anh dần xuất hiện thường xuyên trên các kênh VTV1, VTV3, VTV4, VTV8 và VTV9, đảm nhận vai trò MC thời tiết và cảnh báo thiên tai. Đến năm 2017, cô lần đầu lên sóng VTV1 trong chương trình Cuộc sống thường ngày, đánh dấu bước trưởng thành rõ nét trong sự nghiệp. Hiện Xuân Anh đảm nhận vai trò BTV, MC Thời tiết tại VTV.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Xuân Anh là một trong những BTV của đài VTV vinh dự góp mặt trong đội hình Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam, tham gia diễu hành.

BTV Xuân Anh kết hôn cuối năm 2021 với ông xã Ngọc Quỳnh. Thời điểm đó, cặp đôi gây chú ý khi phải đeo khẩu trang trong ngày trọng đại của mình, do tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát.

Năm 2022, người đẹp mang thai con đầu lòng và tạm nghỉ 1 năm để thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô trở lại công việc sau khi sinh con vào tháng 5/2023. Cuối năm 2024, vợ chồng nữ MC hạnh phúc đón thêm một bé trai kháu khỉnh.

Trong thời gian mang thai và sinh con, ông xã luôn ở bên động viên, chăm sóc Xuân Anh. MC chia sẻ, chồng là người tử tế, chín chắn và đáng tin cậy. Trong một cuộc phỏng vấn, Xuân Anh cho hay được ông xã hỗ trợ rất nhiều để có thể vừa làm mẹ, vừa theo đuổi nghề truyền hình.

“Làm truyền hình giờ giấc khá thất thường, rất may gia đình hiểu và luôn cùng tôi cố gắng mỗi ngày, nhất là ông xã. Tôi thường phải về muộn, mà em bé thì ngủ sớm, nên chồng tôi sẽ về tắm rửa, cho ăn và dỗ em bé đi ngủ.

Cứ có thời gian rảnh là anh dành hết cho vợ con. Chồng cũng là người ở bên, chia sẻ với tôi rất nhiều trong suốt thời gian bầu bí tới giờ, giúp tâm lý tôi được thoải mái. Chính anh động viên tôi quyết tâm tập luyện, lấy lại vóc dáng để quay lại công việc thuận lợi hơn” , người đẹp cho biết.

Sau 2 lần sinh nở, Xuân Anh vẫn giữ được vẻ tươi tắn, vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Người đẹp lựa chọn phục hồi cơ thể bằng yoga và pilates.