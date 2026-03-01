BTV Mùi Khánh Ly nói về trí tuệ nhân tạo cùng khách mời đặc biệt

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong ngành tài chính – nơi khối lượng dữ liệu ngày càng lớn và yêu cầu phân tích ngày càng nhanh. Trong chương trình Hộp Tài sản (The Wealth Box Talk) phát sóng trên VTV8, BTV Mùi Khánh Ly đã có cuộc trò chuyện cùng khách mời đặc biệt là bà Mai Thanh Yến – Khối Quản lý tài sản, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam góc nhìn về xu hướng này.

Biên tập viên Mùi Khánh Ly.

Trợ lý tài chính AI mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đầu tư

Mở đầu cuộc trò chuyện, BTV Khánh Ly đặt câu hỏi về xu hướng bùng nổ của trợ lý ảo trong lĩnh vực quản lý tài sản trên thế giới.

Trả lời vấn đề này, bà Mai Thanh Yến cho rằng sự phát triển của trợ lý tài chính AI không phải là xu hướng xuất hiện đột ngột, mà là kết quả của quá trình phát triển fintech và trí tuệ nhân tạo trong hơn một thập kỷ qua.

“Xu hướng đầu tiên xuất hiện tại Mỹ vào khoảng những năm 2010, khi các công ty fintech bắt đầu phát triển mô hình robo-advisor, tức là hệ thống tư vấn đầu tư tự động dựa trên thuật toán".

Theo bà Yến, các nền tảng robo-advisor cho phép nhà đầu tư trả lời một số câu hỏi cơ bản về độ tuổi, mục tiêu tài chính hoặc mức chấp nhận rủi ro, từ đó hệ thống sẽ đề xuất danh mục đầu tư phù hợp.

Mô hình này phát triển nhanh nhờ chi phí thấp và khả năng tiếp cận rộng. Theo bà Yến, phí quản lý của robo-advisor thường chỉ khoảng 0,25% tài sản mỗi năm, thấp hơn khá nhiều so với mô hình tư vấn tài chính truyền thống.

Theo bà Mai Thanh Yến, trợ lý tài chính AI hiện nay không còn chỉ là chatbot đơn giản mà đã trở thành hệ thống phân tích dữ liệu hỗ trợ quyết định đầu tư.

“Các trợ lý này kết hợp nhiều công nghệ như big data, machine learning, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và deep learning để phân tích dữ liệu thị trường, đánh giá rủi ro và hỗ trợ quá trình ra quyết định đầu tư".

Nhờ đó, quá trình phân tích thị trường ngày càng dựa nhiều hơn vào dữ liệu và xác suất thay vì chỉ dựa vào cảm tính.

Bà Mai Thanh Yến.

Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán

Bên cạnh những lợi ích, BTV Khánh Ly cũng đặt câu hỏi về những rủi ro khi ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính.

Theo bà Mai Thanh Yến, khi các hệ thống tự động gặp sự cố, hậu quả có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường.

“Ví dụ nổi tiếng là sự kiện Flash Crash năm 2010 tại Mỹ, khi chỉ số Dow Jones có lúc giảm gần 1.000 điểm chỉ trong vài phút trước khi nhanh chóng hồi phục trở lại".

Ngoài rủi ro từ các hệ thống giao dịch tự động, AI cũng có thể gặp hiện tượng “ảo giác AI”, tức đưa ra những câu trả lời nghe hợp lý nhưng dữ liệu không chính xác.

“Trong lĩnh vực tài chính, điều này khá nguy hiểm vì nếu nhà đầu tư dựa hoàn toàn vào những phân tích đó mà không kiểm chứng lại thông tin, quyết định đầu tư có thể bị sai lệch".

Một rủi ro khác là các hình thức lừa đảo tài chính lợi dụng công nghệ AI để giả mạo tư vấn đầu tư hoặc tạo ra các nền tảng đầu tư giả.

“Tội phạm có thể sử dụng AI để tạo chatbot giả mạo tư vấn đầu tư, tạo giọng nói nhân tạo để giả danh chuyên gia tài chính, hoặc xây dựng những nền tảng đầu tư trông rất chuyên nghiệp".

Vì vậy, theo bà Yến, nhà đầu tư nên chỉ sử dụng các nền tảng tài chính đến từ những tổ chức được cấp phép, đồng thời cảnh giác với các lời hứa lợi nhuận cao.

“AI là một công cụ rất mạnh, nhưng trong đầu tư tài chính, điều quan trọng nhất vẫn là sử dụng nó trên những nền tảng chính thống và được quản lý bởi các tổ chức uy tín".

Theo bà Mai Thanh Yến, trong tương lai, trợ lý tài chính AI có thể trở thành công cụ quen thuộc giúp nhà đầu tư theo dõi danh mục và hiểu thị trường tốt hơn. Tuy nhiên, công nghệ này không thay thế hoàn toàn vai trò của con người.

“Trong tương lai, nhà đầu tư thành công không phải là người đánh bại AI, mà là người biết sử dụng AI như một công cụ để ra quyết định thông minh hơn".