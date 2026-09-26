BTR-60MBZ kết hợp giữa độ tin cậy đã được chứng minh và công nghệ hiện đại

Gói nâng cấp BTR-60MBZ do Belarus thực hiện sẽ giúp nền tảng xe bọc thép chở quân BTR-60 lạc hậu trở nên hữu dụng trong chiến tranh hiện đại.

Xe bọc thép chở quân BTR-60 với hơn 60 năm phục vụ thành công tiếp tục là một phương tiện chiến đấu được ưa chuộng nhờ quá trình hiện đại hóa toàn diện.

Phiên bản cải tiến mới nhất có tên BTR-60MBZ được trang bị bộ thiết bị điều khiển thống nhất (CES), kết hợp tối ưu các nguồn lực của nền tảng truyền thống với giải pháp kỹ thuật số tiên tiến.

Mục tiêu chiến thuật chính:

- Tiến hành trinh sát, cũng như tìm kiếm, phát hiện và tự động theo dõi mục tiêu;

- Vận chuyển các đơn vị bộ binh cơ giới và cung cấp hỏa lực hỗ trợ hiệu quả;

- Phá hủy các vật thể không bọc thép và bọc thép hạng nhẹ.

Ưu điểm chính của phương tiện được nâng cấp:

- Cập nhật nền tảng cũ một cách toàn diện;

- Cải thiện đặc tính cơ động, đồng thời đảm bảo tính tiện nghi và thoải mái cho kíp lái cũng như binh lính.

Bộ thiết bị điều khiển thống nhất bao gồm:

- Hệ thống điều khiển hỏa lực độ chính xác cao;

- Hệ thống hỗ trợ lái xe;

- Hệ thống camera giám sát toàn cảnh;

- Hệ thống định vị tự động;

- Một hệ thống tương tác thông tin tích hợp để vận hành trong một đơn vị chiến thuật duy nhất.

Thiết giáp BTR-60MBZ do Belarus nâng cấp nhằm hướng đến khách hàng nước ngoài.

Việc hiện đại hóa toàn diện do các chuyên gia từ Công ty cổ phần "Nhà máy sửa chữa số 140" thực hiện, đảm bảo xe bọc thép BTR-60MBZ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chiến thuật hiện hành, đồng thời kéo dài đáng kể tuổi thọ chiến đấu của nó.

Thông điệp này được công khai trên trang web của Ủy ban Công nghiệp Quân sự Nhà nước Cộng hòa Belarus.