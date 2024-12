BTC Anh Trai Say Hi lên tiếng xin lỗi

30 anh trai đã có khoảnh khắc bùng nổ, trình diễn mãn nhãn trong đêm thứ 3 của concert Anh Trai Say Hi. Song song với những giây phút thăng hoa đầy cảm xúc thì concert cũng xảy ra nhiều sự cố, nhận về loạt phản hồi trái chiều từ khán giả. Có thể thấy, sau đêm concert dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng, vẫn có những bài đăng thắc mắc với ban tổ chức từ khâu xử lý sự cố, đãi ngộ cho mỗi hạng vé, vị trí chỗ ngồi... lan truyền khắp mạng xã hội.

Đến trưa 8/12, trên fanpage chính thức của Anh Trai Say Hi đã lên tiếng phản hồi vấn đề trên. Theo đó, ban tổ chức Anh Trai Say Hi không nhắc đến cụ thể trường hợp nào nhưng đã lên tiếng xin lỗi vì những trải nghiệm chưa trọn vẹn từ khán giả. Ngoài ra, trong bài đăng này, ban tổ chức cho biết khi tình huống không mong muốn xảy ra thì ekip luôn tìm cách giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Cụ thể, phía Anh Trai Say Hi lên tiếng như sau: "Ban Tổ Chức Anh Trai Say Hi Hà Nội - Concert 3 mong được gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khán giả vì những trải nghiệm không mong muốn đã diễn ra trong sự kiện tối ngày 7/12/2024. Ngay khi nhận thấy được tình huống, ekip đã lập tức thực hiện các biện pháp xử lý tại hiện trường và tiếp tục các bước tiếp theo cho đến hiện tại nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho những khán giả đã chọn yêu quý Anh Trai Say Hi và 30 anh trai. Chúng tôi vẫn mong nhận được các góp ý chân thành đến với chương trình để hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và phục vụ Quý khán giả một cách tốt nhất".

Ban tổ chức Anh Trai Say Hi xin lỗi sau concert 3

Trong concert tại Hà Nội, một tình huống gây chú ý chính là khán giả bất ngờ đề nghị chương trình tạm dừng để xử lý sự cố vì có người ngất xỉu. Trước khi 30 anh trai bắt đầu tiết mục chào sân thì khán giả đã được "hâm nóng" không khí bởi những màn giao lưu, minigame. Đáng nói, trong lúc đang truyền micro để trả lời câu hỏi thì một khán giả nữa bất ngờ nói thẳng trên sóng livestream: "Em xin lỗi em phá chương trình, nhưng đang có người đã bị ngất, khu đấy đang rất loạn. Bây giờ mọi người phải xử lý vấn đề này đã, xử lý được thì hãy tiếp tục chạy chương trình ạ". Chia sẻ của vị khán giả này khiến không khí khán đài im ắng, nhiều người lộ rõ vẻ mặt lo lắng.

Tiếp đến, vài khán giả đi xem trực tiếp đã quay lại được khoảnh khắc pháo hoa rơi trúng vào đám đông. Ngoài ra, một số người còn không hài lòng bởi thức ăn ở khu dành cho khách VIP không như kỳ vọng, bày trí cũng sơ sài. Vài khán giả cũng gặp tình trạng thiếu nhà vệ sinh, cũng như sự lẫn lộn giữa WC nam và nữ.

Clip: Khán giả đề nghị ban tổ chức ngừng concert để giải quyết sự cố có người ngất xỉu

Khoảnh khắc pháo hoa rơi vào đám đông tại concert ở Hà Nội

Trên sân khấu concert 3 Anh Trai Say Hi, Trấn Thành gây chú ý với phát ngôn: "Đây là concert có nhiều người đến nhất ạ". Trấn Thành sau đó cũng nói thêm: "Và tính đến thời điểm này thì đây cũng là một trong những chương trình mang tính lịch sử của nền âm nhạc Việt Nam. Đó là chương trình có số lượng vé bán ra đông nhất từ xưa đến giờ".

Concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội thu hút khán giả khủng nhưng cũng xuất hiện hàng loạt vấn đề gây bàn tán