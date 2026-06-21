Brooklyn được trả bao nhiêu để chế giễu nhà Beckham

Theo nguồn tin, Brooklyn Beckham đã bỏ túi ít nhất một triệu USD từ đoạn quảng cáo của DoorDash, trong đó nam đầu bếp dường như châm biếm mối bất hòa kéo dài với gia đình.

Brooklyn Beckham đang hứng chịu làn sóng chỉ trích trên mạng, liên quan đến quảng cáo của DoorDash - nền tảng công nghệ và ứng dụng giao đồ ăn, tạp hóa trực tuyến hàng đầu tại Mỹ và nhiều quốc gia.

Trong video, con trai cả của Beckham được cho là ngụ ý không ra sân xem World Cup 2026 để tránh gặp gia đình, còn đem tặng những tấm vé của mình.

"Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại xem FIFA World Cup 2026 ở nhà. Không phải là tôi không có vé đâu. Ừm, bởi vì... Đó là một câu chuyện dài", đầu bếp sinh năm 1999 nói.

Brooklyn được cho là chế giễu gia đình trong quảng cáo DoorDash.

Ngay khi teaser quảng cáo được tung ra vào ngày 15/6, Brooklyn bị dư luận chỉ trích dữ dội. Phần lớn khán giả cảm thấy phản cảm vì cựu nhiếp ảnh gia biến bất hòa gia đình thành trò đùa, lợi dụng tên tuổi cha mẹ để kiếm tiền. Họ cáo buộc Brooklyn là "người con vô ơn", bất hiếu.

Tuy nhiên, DoorDash dường như hài lòng với phản ứng trên. Trong lúc tranh cãi còn gay gắt, công ty phát hành trọn vẹn đoạn quảng cáo vào ngày 17/6. Trong đó, Brooklyn đã trao những tấm vé World Cup của mình cho tài xế giao hàng.

Nguồn tin quen biết Brooklyn tiết lộ nam đầu bếp được trả khoảng một triệu USD cho video quảng cáo có thời lượng chưa đầy một phút.

"Có hơi ủy mị một chút, nhưng bất cứ điều gì giúp cậu ấy kiếm tiền đều là chuyện tốt. Nó cho thấy thương hiệu cá nhân của cậu ấy vẫn tồn tại và đang phát triển", người trong cuộc nói.

Ana Andjelic, chuyên gia về thương hiệu và là tác giả bản tin Substack The Sociology of Business, nhận định với Page Six đây là nước đi thông minh của DoorDash.

"Đây là quảng cáo hay. Nó chạm đến một sự thật rất con người: gia đình nào cũng có những mâu thuẫn riêng. Đó lại là World Cup, có liên quan đến cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới (cha của Brooklyn, huyền thoại bóng đá David]). Thời điểm hoàn hảo. Đây là chiến thắng đối với DoorDash. Công ty muốn xuất hiện trên mặt báo và họ đã đạt được đúng điều mình mong muốn... Thật thú vị!", bà Andjelic nói.

Ở chiều ngược lại, gia đình Beckham được cho là không thấy quảng cáo hài hước. Các nguồn tin thân cận với ông bà Becks còn cho rằng Brooklyn có phần đạo đức giả.

Vào tháng 1, trong "tâm thư" chỉ trích cha mẹ, cậu cả cáo buộc họ tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz và lợi dụng anh như công cụ kiếm tiền từ khi còn nhỏ.

Người am hiểu sự việc phân tích: "Brooklyn tuyên bố muốn có sự bình yên, riêng tư và không thích dính dáng gì đến gia đình nữa. Giờ thì anh ta đang cố kiếm tiền từ tất cả chuyện đó".

David và Victoria Beckham đi xem World Cup với Tom Cruise ở Mỹ. Ảnh: AP

Những lời châm chọc Brooklyn cũng ngập tràn mạng xã hội: "Lý do duy nhất cậu có thể bán sốt cay hay đóng quảng cáo là vì cậu mang họ Beckham. Cậu có nhận ra sự mỉa mai trong chuyện đó không?", "Tôi tưởng cậu từng nói muốn sự bình yên và riêng tư cơ mà?", "Danh tiếng/hình ảnh trước công chúng của Brooklyn và Nicola chẳng là gì cả nếu không có hai con người - David và Victoria. Ngay cả tiền của cha Nicola cũng không thể mua được loại danh tiếng đó. Brooklyn được trả tiền cho quảng cáo là nhờ David và Victoria", "Brooklyn Beckham không phải là 'thương hiệu'... Anh ta đang sống nhờ thương hiệu của cha mẹ mình. Anh ta nên đổi tên thành Brooklyn Peltz và xem mình thực sự nổi tiếng đến mức nào"...

Làn sóng công kích mạnh mẽ đến mức Brooklyn phải giới hạn phần bình luận trên Instagram.

Theo Page Six , vào tháng 6/2025, Brooklyn và Nicola đã thuê Jenny Afia - luật sư tại công ty luật hàng đầu London Schillings, từng tư vấn cho Meghan Markle và Hoàng tử Harry - để giúp họ xử lý khủng hoảng truyền thông và chống lại "thông tin sai lệch".

Vào thời điểm đó, Schillings đã khuyên đôi vợ chồng trẻ không nên nói hoặc làm bất cứ điều gì có thể bị xem là vi phạm quyền riêng tư.

Page Six được biết Schillings không hề được thông báo về chiến dịch quảng cáo DoorDash của Brooklyn.

Thỏa thuận với DoorDash được dàn xếp bởi Range Media Partners, công ty mà Brooklyn ký hợp đồng từ năm 2021. Người đại diện của anh, Kai Gayoso, khi đó đã nói: "Brooklyn là một doanh nhân thực thụ. Khi cậu ấy bước sang chương mới của cuộc đời, chúng tôi vui vì có cơ hội hợp tác với cậu ấy để xây dựng mọi khía cạnh của thương hiệu cá nhân".

Hiện tại, Brooklyn Beckham không đưa ra bình luận gì về quảng cáo gây tranh cãi.

Trong khi đó, DoorDash ra tuyên bố: “Mục tiêu của DoorDash trong suốt mùa World Cup là hỗ trợ người hâm mộ, bất kể họ xem trận đấu ở đâu. Nội dung của chúng tôi phản ánh sự vui vẻ và cuồng nhiệt mà chỉ giải đấu này mới có thể mang lại".