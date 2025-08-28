Brooklyn Beckham lại “đá xéo” David và Victoria, lộ rõ khoảng cách không thể hàn gắn

Brooklyn Beckham – con trai cả của cặp đôi huyền thoại David và Victoria Beckham lại khiến dư luận bàn tán khi có động thái “xa cách” gia đình.

Trong video hợp tác với đầu bếp lừng danh Michel Roux Jr. tại khách sạn Langham, London, Brooklyn cùng Roux thực hiện món gammon ăn kèm trứng ốp và khoai tây chiên, đồng thời quảng bá cho thương hiệu sốt mới ra mắt của anh – Cloud23. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào ẩm thực, Brooklyn gây chú ý khi thẳng thắn nói: “Tôi chắc chắn sẽ chỉ bay về London để ăn món này".

Câu nói nhanh chóng bị xem như lời mỉa mai gửi đến David và Victoria Beckham. Bởi từ sau Giáng sinh 2024, Brooklyn chưa từng xuất hiện cùng gia đình tại Anh. Thậm chí, vào tháng 5/2025, khi tham gia chiến dịch quảng bá cho thương hiệu thời trang Moncler tại London cùng vợ – Nicola Peltz, Brooklyn vẫn “bỏ qua” cơ hội gặp gỡ bố mình, dù David chỉ cách đó vài phút xuất hiện ở triển lãm Chelsea Flower Show.

Cặp đôi Brooklyn – Nicola thậm chí còn ở gần ngôi nhà Holland Park của gia đình Beckham, nhưng tuyệt nhiên không ghé thăm. Điều này càng khiến dư luận tin rằng vết rạn gia đình Beckham ngày càng lớn.

Không chỉ bố mẹ, một số người bạn thân thiết của Brooklyn cũng cảm thấy bị “ra rìa”. Trong lễ kỷ niệm lời thề hôn nhân tổ chức với hơn 200 khách mời, cả gia đình Beckham lẫn nhóm bạn thân đều không được báo trước, chỉ biết qua mạng xã hội. Theo tờ Mirror , điều này khiến bạn bè của Brooklyn lo lắng cực độ, cho rằng anh “không còn là Brooklyn mà họ từng biết nữa”.

Một nguồn tin tiết lộ: “Đây không còn đơn thuần là một cuộc cãi vã gia đình. Nó đã trở thành sự việc khiến những người yêu thương Brooklyn cảm thấy lo sợ, bối rối và đau lòng. Họ lo ngại về những gì đang thực sự xảy ra với anh ấy ở Mỹ".

Ở tuổi 26, thay vì tận hưởng ánh hào quang của cái tên Beckham, Brooklyn lại khiến công chúng nhớ đến mình nhiều hơn bởi những khoảng cách với chính gia đình ruột thịt.

(Theo Express)