HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy

Tiêu Trang Ngọc Bảo (Theo Page Six) |

Britney Spears đang trong quá trình cai nghiện sau vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn hồi tháng trước. Cô đã đăng ký vào trung tâm cai nghiện ma tuý.

Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy - Ảnh 1.

(Ảnh: Page Six)

Một người đại diện của Britney Spears đã xác nhận với Page Six vào ngày Chủ nhật (12/4) về thông tin này. Theo người đại diện, Britney Spears đã tự nguyện vào một cơ sở điều trị. Diễn biến mới này diễn ra vài tuần sau khi cô bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn ở Ventura, California. Cô sẽ ra tòa vào ngày 4 tháng 5 tới.

Britney đã nhận được sự hỗ trợ từ các con trai Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi) trong vài tuần qua. Các nguồn tin cho biết vụ bắt giữ Spears là một lời cảnh tỉnh. Vào thời điểm bị bắt, một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six rằng nữ ca sĩ 44 tuổi đã "vô cùng xúc động". Cô "cảm thấy xấu hổ và bẽ mặt" và "rất hối hận" về những gì đã xảy ra.

Tin tức về quyết định vào trung tâm cai nghiện của cô được Celebrity Intelligence và Dan Wakeford đưa tin đầu tiên. Ngày 4 tháng 3, Britney Spears bị bắt giữ sau khi nhà chức trách phát hiện cô lái xe lạng lách. Họ cũng cáo buộc đã tìm thấy một chất lạ bên trong xe của cô trong quá trình bắt giữ và người ta tin rằng cô đã sử dụng hỗn hợp rượu và ma túy.

Britney được thả vào sáng hôm sau, theo hồ sơ bắt giữ từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Ventura. Một phát ngôn viên của Văn phòng Biện lý Quận Ventura nói với tờ California Post: "Vụ án lái xe trong tình trạng say xỉn chống lại Britney Spears đã được chuyển đến Văn phòng Biện lý Quận Ventura và đang được các công tố viên của chúng tôi xem xét".

Spears đã lên tiếng về vụ bắt giữ của mình vào cuối tháng trước trên Instagram, khi cô chia sẻ video với Jayden. Cô viết: "Cảm ơn các bạn vì tất cả sự ủng hộ… dành thời gian cho gia đình và bạn bè là một điều may mắn!".

Nữ ca sĩ "Toxic" gần đây đã chia sẻ video về chuyến đi nghỉ dưỡng trên du thuyền cùng hai con trai của mình.

Tags

Britney Spears

sao Hollywood

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại