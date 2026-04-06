Britney Spears mất quyền nuôi con vào tay chồng cũ, đến nay 2 quý tử có động thái "nịnh nọt" vì muốn bòn rút mẹ?

Khi ly hôn, Britney Spears mất quyền nuôi 2 con trai vào tay chồng cũ Kevin Federline và vô cùng đau khổ. Những năm gần đây, con trai thứ 2 Jayden James đã trở lại và sưởi ấm trái tim mẹ. Sau scandal Britney Spears say rượu lái xe, con trai đầu Sean Preston cũng đã quây quần bên mẹ, khiến nữ ca sĩ rất hạnh phúc và thường xuyên khoe ảnh 2 con lên mạng.

Tuy nhiên, nhiều netizen đã nghi ngờ động cơ thực sự của 2 quý tử nhà Britney Spears. Cụ thể, họ chỉ ra khi Britney Spears đang nỗ lực hết mình để thoát khỏi quyền giám hộ, 2 đứa trẻ lại cùng bố lên sóng truyền hình phỏng vấn, đứng về phía ông ngoại - người vốn đã ngược đãi mẹ chúng. 2 con trai còn lén ghi lại cảnh mẹ dạy dỗ mình trong tình huống bình thường, rồi gửi cho bố nhằm tấn công mẹ. Nhưng sau khi Kevin Federline công khai đoạn video, công chúng vẫn đứng về phía Britney Spears và vụ việc dần lắng xuống.

Britney Spears bên 2 con trai hồi nhỏ. Sau khi ly hôn, cô đã mất quyền nuôi con vào tay chồng cũ.

Sau khi ly hôn, "công chúa nhạc Pop" gửi 20.000 USD (526 triệu đồng) mỗi tháng cho chồng cũ để nuôi con. Khoản trợ cấp này từng gây tranh cãi và có thông tin cho rằng nó đã được tăng lên để chi trả cho chi phí sinh hoạt và học tập của các con. Đến khi sắp hết tuổi được trợ cấp, 2 anh em đã chuyển sang Hawaii sống. Điều này được cho là hành động "bòn rút" Britney Spears bởi ở Hawaii, thời gian được nhận tiền trợ cấp nuôi con kéo dài hơn các bang khác.

Ngay sau khi không còn nhận được trợ cấp, quý tử út Jayden James đã lập tức quay về Los Angeles và liên lạc với mẹ. Ngay trong tuần đó, Britney Spears đã tậu cho con trai xe Mercedes sang chảnh trị giá 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng). Jayden James còn được cho là muốn lợi dụng danh tiếng của mẹ để tiến thân trong showbiz, có ước mơ trở thành nhạc sĩ.

Gần đây, con đầu Sean Preston cũng đã quay về bên mẹ nhưng chuyện thời điểm khiến công chúng đặt dấu hỏi. Chỉ mới vào tháng 2, Britney Spears đã bán toàn bộ danh mục âm nhạc của mình cho nhà xuất bản Primary Wave với mức giá ước tính khoảng 200 triệu USD (5267 tỷ đồng). Trong khi đó, Kevin Federline không còn nhận được trợ cấp đã bị ngân hàng Bank of America kiện do nợ thẻ tín dụng quá hạn, không có khả năng chi trả 12.000 USD (316 triệu đồng).

Chỉ vài ngày sau khi bố bị kiện, 2 con trai đã cùng Britney Spears quay video vui nhộn đăng lên mạng. Sean Preston còn có bước đi táo bạo hơn khi đổi tên TikTok từ Sean Federline sang Sean Spears. Hành động này đã vấp phải sự chỉ trích của công chúng.

Nhiều người chỉ trích chồng cũ và 2 cậu quý tử chỉ lợi dụng Britney Spears vì tiền. Nhiều năm qua, Sean Preston và Jayden James luôn xa cách mẹ. Chỉ đến khi bị cắt trợ cấp, họ lại "vô tình" quay trở lại thân thiết với Britney Spears. 2 cậu quý tử đặc biệt bị chỉ trích vì không học hành, làm việc, lo sự nghiệp cho bản thân và chỉ "sống ký sinh" vào mẹ.

Nhiều người càng xót xa hơn khi nhớ lại lúc bị giám hộ, Britney Spears đã nhiều lần khẩn khoản ông Jamie Spears cho gặp các con. Đến hiện tại, nữ ca sĩ đều vô cùng hạnh phúc, rạng rỡ khi được ở bên 2 con. Nhưng cư dân mạng không thể có cái nhìn tích cực khi thấy Sean Preston và Jayden James cả đời đứng về phía bố, tấn công, bòn rút mẹ nay lại "vô tình" đoàn tụ với mẹ ở thời điểm này. Tuy nhiên đến cuối cùng, cư dân mạng vẫn mong manh hy vọng rằng 2 con trai trở về bên Britney Spears vì yêu thương mẹ chứ không phải vì khối tài sản khổng lồ của nữ ca sĩ.

Nguồn: Netizenbuzz