Britney Spears bị tố giật chồng người khác

Britney Spears kết hôn với Kevin Federline trong 3 năm. Ảnh:Britney Spears kết hôn với Kevin Federline trong 3 năm. Ảnh: WireImage.

Britney Spears kể chi tiết về những cuộc tình đã qua trong cuốn hồi ký The Woman In Me , phát hành ngày 24/10. Trong đó không thể thiếu ba năm kết hôn và hẹn hò với người chồng thứ hai đồng thời là cha của hai con Britney, Kevin Federline.

Britney gặp Kevin lần đầu tháng tháng 4/2004 tại hộp đêm Joseph's ở Los Angeles (Mỹ). Họ nhanh chóng tiến xa hơn và kết hôn ngay trong năm. Đáng nói, thời điểm đó nam vũ công đang sống chung với vị hôn thê, nữ diễn viên Shar Jackson. Hai người có cũng một con gái và đang mong chờ em bé thứ hai.

Sau gần 20 năm mang tiếng kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, “Công chúa nhạc pop” khẳng định trong hồi ký không hề biết chồng cũ đang trong mối quan hệ tình cảm khác lúc qua lại với cô.

“Kevin mang hình tượng trai hư. Tuy nhiên, khi chúng tôi gặp nhau, tôi không hề biết anh ấy có một đứa con mới biết đi, cũng như việc bạn gái cũ của anh ấy đang mang thai em bé thứ hai được 8 tháng. Tôi không biết gì cả. Tôi đang sống trong bong bóng và không có nhiều bạn tốt, thân thiết để tâm sự và nhận lời khuyên. Tôi không biết gì cho đến khi chúng tôi bên nhau được một thời gian và có người nói với tôi, ‘Cô biết anh ấy mới có con đúng không?’”, sách viết.

Britney nhớ đã chất vấn và nổi giận với Kevin ngay sau khi biết tin.

Shar Jackson khẳng định Britney biết Kevin có vị hôn thê và con riêng thời điểm bắt đầu yêu nam vũ công. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail ngày 29/10, Shar Jackson bác bỏ tuyên bố của nữ ca sĩ sinh năm 1981. Người đẹp 47 tuổi nhấn mạnh Britney không chỉ cướp Kevin khỏi cô mà còn ngồi chờ bên ngoài bệnh viện ở Quận Cam (California) vào thời điểm cô sinh con thứ hai cho vị hôn phu cũ.

Theo Jackson, Britney ngồi trong chiếc SUV tối màu ở bãi đỗ xe bệnh viện. Cô kiên nhẫn chờ trong hai tiếng đồng hồ khi Kevin chứng kiến bé Kaleb chào đời. Jackson sinh xong, Britney và Kevin trở về nhà của siêu sao nhạc pop ở Los Angeles, bỏ mặc Jackson và con trai mới sinh trong bệnh viện.

“Tôi cảm thấy bị phản bội và tổn thương. Tôi nghĩ làm sao họ có thể làm được điều như vậy?”, Jackson lần đầu chia sẻ về nỗi đau 19 năm trước.

Ngôi sao phim sitcom Moesha hẹn hò với nam vũ công khoảng 2 năm trước khi anh gặp Britney.

“Khi Kevin gặp Britney, chúng tôi có 3 đứa con (hai con riêng của Jackson và con gái chung Kori) và một em bé sắp chào đời. Chúng tôi đang sống trong ngôi nhà 6 phòng ngủ ở Quận Cam, California. Một ngày nọ, khi tôi bị ốm nghén nặng và mang thai khoảng 6 tháng, Kevin có buổi thử vai cho quảng cáo gì đó ở LA. Tôi không nhận được tin tức gì từ anh ấy trong ba ngày. Sau đó, tôi phát hiện họ gặp nhau tại một câu lạc bộ vào đêm đầu tiên, khi anh ấy đi chơi với bạn bè. Tôi tức giận và cảm thấy bị phản bội. Tôi gần như tê liệt, phải chuyển sang chế độ lái tự động”, bà mẹ 4 con kể.

Dù vậy, Jackson vẫn muốn cứu vãn mối quan hệ. Cô cho biết hai người không chia tay mà đồng ý tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, mọi thứ không như cô kỳ vọng.

Theo Jackson, một hôm, Kevin thông báo phải ra nước ngoài quay quảng cáo. Nhưng đó chỉ là lời nói dối. Anh đi chơi với Britney và bị paparazzi bắt gặp ôm nhau trên bãi biển.

Lúc này, Jackson ra “tối hậu thư” cho vị hôn phu, buộc anh phải có câu trả lời rõ ràng, về với gia đình hay cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ hai năm. Nữ diễn viên nhấn mạnh cô không quan tâm đến Britney, bởi vấn đề không nằm ở giọng ca Toxic.

Cuối cùng, DJ sinh năm 1978 không bao giờ quay đầu. Anh đính hôn với Britney vào tháng 7/2004, chỉ vài ngày sau khi bé Kaleb chào đời. Họ kết hôn hai tháng sau đó và có chung hai con trai Sean (18 tuổi) và Jayden (17 tuổi) trước khi ly thân năm 2006.

Trong cuốn sách, Britney cho biết kết hôn với Kevin bằng cả trái tim, nhưng người chồng thứ hai lại trở nên bị mê hoặc bởi danh tiếng và quyền lực.

Kết thúc cuộc hôn nhân vào năm 2007, Briney bị mất quyền nuôi con vào tay chồng cũ, còn phải chu cấp cho anh. Hiện tại, Kevin đang sống cùng người vợ 10 năm, Victoria, và hai con riêng ở Hawaii.

Britney được cho là ngồi chờ bên ngoài bệnh viện khi vị hôn thê cũ của Kevin sinh con thứ hai cho anh. Ảnh: Getty Images/Shutterstock.

Bất chấp tất cả, Jackson vẫn duy trì tình bạn thân thiết với Kevin. Cô cũng không có suy nghĩ ác ý về Britney.



“Tôi nghĩ mối quan hệ của cô ấy và Kevin là điều ảo tưởng đối với cả hai người. Đối với tôi, bất cứ thứ gì được xây dựng trên nền tảng không vững chắc sẽ không tồn tại lâu dài. Họ bắt đầu trở nên lung lay vì anh ấy đang có một mối quan hệ khác. Tôi chưa bao giờ ghét Kevin vì nếu bạn thực sự yêu ai đó, bạn không thể ghét họ được”, cô nói.

Jackson kể thêm gặp Britney lần đầu vào thời điểm ngôi sao Baby One More Time đang hẹn hò Justin Timberlake. Cô làm việc chung và là bạn tốt của NSYNC, nhóm nhạc của Justin.

Jackson nhận xét Britney dễ thương và đáng yêu. Họ dù không thân thiết nhưng luôn tôn trọng nhau.

Đại diện của Britney Spears và Kevin Federline chưa bình luận gì về cuộc phỏng vấn của Shar Jackson.

