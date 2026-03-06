Đài CNN đưa tin, thông tin phạt trên mạng cho thấy ngôi sao nhạc pop Britney Spears đã bị Cảnh sát tuần tra đường cao tốc California ( CHP) chặn lại vào khoảng 9:30 tối và bị lập biên bản sau 3:00 giờ sáng 5.3. Sau đó, cô ấy đã được thả.

Ryan Ayers - người phát ngôn của CHP - đã xác nhận với CNN qua điện thoại vào sáng 5.3 rằng Spears đã bị bắt vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn.

Một thông cáo của CHP vào cuối ngày 5.3 cho biết một chiếc xe BMW màu đen đã bị lập biên bản vì “lái xe bất cẩn với tốc độ cao” vào khoảng 8:48 tối 5.2 theo giờ địa phương . Chiếc xe đang di chuyển về phía nam trên đường US-101 đã bị chặn lại gần lối ra Westlake Boulevard ở hạt Ventura, bang California .

Theo thông cáo, Spears là người duy nhất trong xe và "có dấu hiệu say xỉn". Cô đã thực hiện các bài kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ và sau đó bị bắt giữ.

CHP cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và họ đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo thông tin bắt giữ, xe của Spears đã bị kéo đi.

Britney Spears năm 2019. Gần đây, ngôi sao nhạc pop chủ yếu xuất hiện trong các video trên tài khoản mạng xã hội của mình. Ảnh: Getty Images

“Đây là một sự việc đáng tiếc và hoàn toàn không thể chấp nhận được”, người đại diện của Spears nói với CNN trong một email. “Britney sẽ thực hiện các bước đúng đắn và tuân thủ pháp luật, và hy vọng đây có thể là bước đầu tiên trong sự thay đổi đã quá hạn cần phải xảy ra trong cuộc đời của Britney. Hy vọng cô ấy có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết trong thời điểm khó khăn này.”

“Các con trai của cô ấy sẽ dành thời gian bên cạnh cô ấy”, người đại diện cho biết. “Những người thân yêu của cô ấy sẽ cùng nhau lên kế hoạch cần thiết để giúp cô ấy có được cuộc sống tốt đẹp và thành công.”

Theo CNN, đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao nhạc pop này gặp rắc rối pháp lý.

Năm 2007, Spears bị buộc tội gây tai nạn rồi bỏ chạy - một tội danh thuộc loại tội nhẹ - nhưng sau đó vụ án đã được bãi bỏ sau khi cô bồi thường thiệt hại.

Một năm sau đó, Spears phải nhập viện để kiểm tra tâm thần. Cha cô, Jamie Spears, sau đó được trao quyền giám hộ tạm thời đối với tài sản của Spears .

Quyền giám hộ đó sau đó được gia hạn và kéo dài 13 năm, khiến người hâm mộ phát động phong trào "Giải phóng Britney" nhằm chấm dứt quyền đó.

Quyền giám hộ đã bị chấm dứt vào năm 2021; và kể từ đó, Spears chủ yếu xuất hiện thông qua các bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của mình, thường là các video cô nhảy múa được đăng tải trên Instagram. Tài khoản của cô không hoạt động vào ngày 5.3.

Spears dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 4.5.