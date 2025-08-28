BRGMart đưa “Gà Ngon Mỹ Vị” chinh phục khẩu vị người Việt

Sự kiện mang đến thịt gà Mỹ chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm và những trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn, gần gũi với bữa ăn gia đình Việt.

Từ ngày 22/8/2025, Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) phối hợp cùng hệ thống siêu thị BRGMart tổ chức chương trình giới thiệu và dùng thử sản phẩm mang tên "Gà Ngon Mỹ Vị" tại Hà Nội. Đây là hoạt động quảng bá nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm thịt gà Mỹ chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, giàu dinh dưỡng, đồng thời mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú với các món ăn quen thuộc được chế biến từ gà Mỹ.

Tại sự kiện, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu quy trình chăn nuôi và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của ngành gia cầm Hoa Kỳ – nơi sản phẩm được giám sát chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu xuất khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giá trị dinh dưỡng tối ưu. Đại diện USAPEEC nhấn mạnh, thịt gà Mỹ không chỉ giàu protein, vitamin và khoáng chất mà còn đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, góp phần bổ sung nguồn thực phẩm đa dạng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng Việt.

Đặc biệt, các đầu bếp chuyên nghiệp đã trực tiếp chế biến nhiều món ăn gần gũi với khẩu vị người Việt như gà kho gừng, gà chiên giòn, phở gà, salad gà… Từ nguyên liệu gà Mỹ, có thể dễ dàng tạo ra những món được trẻ em Việt Nam rất yêu thích như đùi gà rán giòn tan, cánh gà nướng mật ong hay gà sốt chua ngọt. Sự tươi ngon, dễ chế biến và vị đậm đà của gà Mỹ cho thấy sản phẩm này rất hợp khẩu vị với người tiêu dùng Việt.

Song song với hoạt động trải nghiệm ẩm thực, BRGMart và USAPEEC còn tổ chức chương trình dùng thử sản phẩm ngay tại siêu thị, giúp khách hàng trực tiếp thưởng thức và cảm nhận chất lượng thịt gà Mỹ. Đồng thời, từ ngày 22/8 đến 7/9/2025, hệ thống BRGMart triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng lựa chọn thịt gà Mỹ.

Sự kiện "Gà Ngon Mỹ Vị" không chỉ là cầu nối đưa thịt gà Mỹ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, mà còn góp phần tăng cường hợp tác thương mại, giao lưu ẩm thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mở ra thêm nhiều lựa chọn chất lượng cho bữa ăn gia đình Việt.



