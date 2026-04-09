Brand thời trang của Chu Thanh Huyền mới ra mắt đã bị chê: Đồ lỗi mốt, chất liệu thường nhưng giá thành cao

Việc người nổi tiếng rẽ hướng sang kinh doanh thời trang vốn không còn xa lạ, nhưng không phải ai cũng đạt được thành công. Trước đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh từng gây tranh cãi khi ra mắt thương hiệu riêng với loạt ý kiến chê bai từ thiết kế đơn giản, chất liệu chưa thuyết phục đến mức giá khá cao so với thị trường. Mới đây, Chu Thanh Huyền cũng rơi vào tình huống tương tự khi lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Cụ thể, mới thành lập vào đầu năm nay nhưng những sản phẩm đến từ thương hiệu Shigaia của bà xã Quang Hải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Brand của Chu Thanh Huyền gặp tranh cãi từ giá thành...

đến những thiết kế của thương hiệu.

Một trong những yếu tố đầu tiên khiến các thiết kế của brand Chu Thanh Huyền không hợp mắt người nhìn chính là chất liệu. Bề mặt vải dạng gân lượn sóng, ôm sát cơ thể nhưng lại khá dày và bí, khiến tổng thể trông nặng nề, không phù hợp với thời tiết mùa hè oi nóng. Ngay cả khi định vị là những set đồ năng động, đồ bộ mặc nhà, chất liệu này càng bất hợp lý. Bên cạnh đó, kiểu dáng của những bộ trang phục này cũng mang cảm giác lỗi thời, thiếu tính ứng dụng. Nhiều ý kiến cho rằng các thiết kế từ brand của Chu Thanh Huyền ở mức “lưng chừng”, không đủ thời trang để diện ra ngoài, mà cũng không đủ thoải mái, thoáng mát để mặc ở nhà.

Những item của brand Chu Thanh Huyền bị chê từ kiểu dáng đến chất liệu. (Ảnh: Facebook)

Ngay cả những set đồ mặc nhà trông cũng rất bí bách với chất liệu dày. (Ảnh: Facebook)

Bên cạnh đó, yếu tố giá thành cũng trở thành điểm gây tranh cãi lớn. Các set đồ của Chu Thanh Huyền dao động từ 600–800 nghìn đồng, thậm chí có item vượt ngưỡng 1 triệu. Điều khiến nhiều người khó chấp nhận là thiết kế lại không có gì quá nổi bật, từ kiểu dáng đến chất liệu đều thiếu điểm nhấn. Với mức giá này, người tiêu dùng kỳ vọng nhiều hơn về chất lượng lẫn tính thời trang trong sản phẩm, thay vì cảm giác “không đáng tiền” đến từ thương hiệu của người nổi tiếng.

Chu Thanh Huyền bán mẫu áo polo cổ đính hoa này với giá 1.680.000 VNĐ. (Ảnh: Facebook)

Bộ nỉ với thiết kế đơn giản có mức giá hơn 1 triệu đồng. (Ảnh: Facebook)

Khi thành lập thương hiệu, brand của Chu Thanh Huyền hướng đến tinh thần sporty hiện đại, nơi sự thoải mái không còn đối lập với tính thẩm mỹ mà hòa quyện một cách tinh tế. Các thiết kế của brand mang cảm giác nhẹ nhàng, linh hoạt, dễ ứng dụng trong nhịp sống hằng ngày nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, phom dáng vừa vặn và bảng màu trung tính, giúp người mặc dễ dàng mix & match mà vẫn toát lên phong cách cá nhân. Tuy nhiên, với những thiết kế đầu tiên được mở bán, brand không những không tạo được dấu ấn mà còn đi kèm với tranh cãi.