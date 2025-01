Brad Pitt vướng vào vụ lừa tình

“Thật kinh khủng khi những kẻ lừa đảo lợi dụng mối quan hệ chặt chẽ giữa người hâm mộ với người nổi tiếng. Nhưng đây là lời cảnh báo quan trọng về việc không trả lời bất kỳ cách tiếp cận trực tuyến nào không có trong dự liệu, đặc biệt là từ những diễn viên không có mặt trên mạng xã hội”, người đại diện của Brad Pitt tuyên bố thông qua E! News vào ngày 15/1.

Theo xác nhận, Brad Pitt không có tài khoản đã xác minh trên các nền tảng truyền thông xã hội lớn, bao gồm Instagram, TikTok và X (trước đây là Twitter).

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều này và một phụ nữ Pháp trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo có gương mặt giống tài tử Bullet Train .

Đại diện của Brad Pitt cảnh báo người hâm mộ về các cuộc gọi mạo danh người nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: WireImage.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình Pháp Seven to Eight vào ngày 12/1, nhà thiết kế nội thất 53 tuổi tên là Anne cho biết đã trao gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời cho một kẻ mạo danh Brad Pitt.

Anne kể ban đầu cô nhận được liên lạc từ một phụ nữ tự nói là mẹ Brad, Jane Etta Pitt. Người lạ mặt nói với Anne là ngôi sao điện ảnh từng thắng giải Oscar, cần một người như cô ở bên cạnh.

“Chúng tôi đang nói về Brad Pitt ở đây và tôi bị choáng váng. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là giả. Tôi không quen với mạng xã hội và tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình”, Anne chia sẻ.

Dù nghi ngờ, Anne vẫn trả lời tin nhắn. Đến lúc được trò chuyện với người đàn ông mang khuôn mặt của Brad, cô hoàn toàn bị thuyết phục.

Họ trò chuyện với nhau trong suốt 18 tháng sau đó, rồi xác nhận mối quan hệ tình cảm trên Internet. Người đàn ông hạ gục Anne bằng những bài thơ tình sướt mướt, tuyên bố tình yêu mùi mẫn và cuối cùng là lời cầu hôn.

Danh tiếng, sự quyến rũ của Brad, cộng với hoàn cảnh là đang trong quá trình ly hôn người chồng triệu phú hơn tuổi, Anne không thể giữ được lòng mình.

Sau khi Anne kể chuyện hoàn tất thủ tục ly hôn, Brad giả mạo thông báo với cô bị mắc bệnh ung thư thận, cần tiền để chi trả cho các lần điều trị. Gã này lấy lý do tài khoản ngân hàng bị đóng băng do vụ ly hôn với Angelina Jolie.

Để chứng minh đang lâm trọng bệnh, bạn trai online gửi cho Anne ảnh chụp Brad nằm trên giường bệnh trong bộ đồ bệnh nhân, kèm theo email từ “bác sĩ” Việt Nam là diễn viên nguy kịch.

Trong tình cảnh đó, Anne không những không nghi ngờ mà còn thương cảm cho hoàn cảnh của “bạn trai”. Cô liên tục gửi tiền vào tài khoản của ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà thiết kế nội thất đến từ Pháp cho biết cảm thấy xót tiền mỗi lần chuyển khoản, nhưng tự động viên bản thân rằng việc làm đó có thể cứu mạng một người đàn ông.

Những gì Anne nhận lại sau đó là bức ảnh selfie của Brad đang cầm tờ giấy ghi dòng chữ: “Anne, yêu em”.

Kẻ lừa đảo dùng công nghệ AI để giả mạo khuôn mặt Brad Pitt. Ảnh: TF1.

Anne có nhận được lời cảnh báo từ con gái, nhưng cô không tin, còn bảo con gái sẽ phải xin lỗi khi ngôi sao Hollywood đến gặp cô.



Tuy nhiên, sự thật cay đắng hơn những gì Anne mong đợi. Cô nhận ra bị lừa khi báo chí tràn lan ảnh Brad thật đi chơi với bạn gái Ines de Ramon. Cô cũng phát hiện tất cả hình ảnh mà “bạn trai” gửi mình đều được thực hiện bằng công nghệ AI.

Đến lúc đó, tổng cộng số tiền Anne gửi cho kẻ lừa đảo là khoảng 850.000 USD.

“Tôi tự hỏi tại sao họ lại chọn tôi để hại như thế này? Tôi chưa bao giờ làm hại ai cả. Những kẻ này đáng bị đày xuống địa ngục”, cô nói trên truyền hình.

Không rõ kẻ lừa đảo bị bắt hay chưa. Tuy nhiên, tình hình Anne ngày càng tồi tệ sau khi câu chuyện của cô được phát sóng.

Theo tờ Independent , đài truyền hình Pháp TF1 buộc phải hủy cuộc phỏng vấn với cô vì cô bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội. Người cho rằng cô kém thông minh, người lại phê phán cô ham hư vinh, sống không thực tế.