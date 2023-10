Brad Pitt vạch trần Angelina Jolie và tài phiệt Nga

Ngày 26/10, Daily Mail đưa tin luật sư của Brad Pitt vừa bổ sung loạt tài liệu mới lên tòa án trong vụ kiện liên quan đến nhà máy sản xuất rượu vang ở Pháp. Trong đó có cuộc trao đổi email giữa Shefler và Jolie cho thấy mối quan hệ thân thiết của hai người, nhằm củng cố cáo buộc vợ cũ hợp tác với tài phiệt Nga để gây hại cho Brad Pitt.

Trong email đề ngày 25/5/2022, Shefler viết Jolie và 6 người con luôn được chào đón đến thăm nơi ở của ông – biệt thự ở Scotland, được mua với giá 30,3 triệu USD vào năm 2017. Shefler cũng khuyến khích ngôi sao Hollywood liên hệ với ông nếu cần sự giúp đỡ.

“Với bức thư này, tôi muốn cảm ơn cô vì thỏa thuận mà chúng ta thực hiện. Tôi hài lòng với thương vụ này bất chấp những bất đồng hiện tại với ông Pitt liên quan đến nỗ lực phá hoại và ngăn cản ký kết thỏa thuận cổ đông. Tuy nhiên, tôi hy vọng cuối cùng chúng ta trở thành đối tác đáng tin cậy và cùng nhau hợp tác kinh doanh. Nếu bất cứ lúc nào cô cần sự trợ giúp nào từ tôi, vui lòng liên hệ theo số... Lời mời đến thăm dinh thự Tulchan của tôi ở Scotland vẫn dành cho cô và các con bất cứ lúc nào”, trích email.

Đại diện của Angelina Jolie và Yuri Shefler chưa phản hồi về nội dung email trên.

Brad Pitt nộp lên tòa án email Yuri Shefler gửi cho Angelina Jolie. Ảnh: East2west/Getty Images.

Angelina Jolie và Brad Pitt cùng nhau mua vườn nho Château Miraval nằm ở miền Nam nước Pháp vào năm 2008 với giá khoảng 27 triệu USD. Hai người sở hữu tỷ lệ 50/50 cổ phần của bất động sản cũng như doanh nghiệp sản xuất rượu vang. Tháng 10/2021, nữ diễn viên Salt bán phần của mình cho Tenute del Mondo - bộ phận rượu vang của tập đoàn Stoli, thuộc sở hữu của doanh nhân người Nga Shefler - với giá 67 triệu USD.



Cùng năm, Brad Pitt đệ đơn kiện vợ cũ vì bán cổ phần mà không thông báo cho anh theo thỏa thuận ban đầu, đồng thời cáo buộc Jolie cố ý làm tổn hại danh tiếng của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến khoản đầu tư của anh cũng như làm giàu bất chính cho bản thân.

Tuy nhiên, trong một email mà Vanity Fair có được, Jolie được cho là đã nói với Pitt vào ngày 21/1/2021 về kế hoạch bán cổ phần vì không muốn tham gia vào công việc kinh doanh tập trung vào rượu hay thăm lại nơi nhiều kỷ niệm về gia đình họ. Theo tờ báo, tài tử Bullet Train đã lên kế hoạch mua cổ phần của Jolie. Nhưng cuộc đàm phán thất bại do đả nữ 7X từ chối ký vào thỏa thuận không tiết lộ ngăn cản cô công khai về vụ ẩu đả trên máy máy tư nhân dẫn kết kết thúc cuộc hôn nhân của họ năm 2016. Một nguồn tin cho hay Brad Pitt làm vậy để đảm bảo vợ cũ không làm hỏng giá trị của nhà máy rượu sau khi nhận đủ tiền.

Brad Pitt không bình luận về bài báo của Vanity Fair , nhưng khẳng định vợ cũ rút khỏi thỏa thuận do tức giận về phán quyết quyền nuôi con. Nam diễn viên nhấn mạnh chỉ biết vợ cũ bán cổ phần cho Stoli Group thông qua các phương tiện truyền thông.

Ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood cũng tuyên bố Stoli Group cố gắng tiếp quản công việc kinh doanh rượu vang một cách thù địch.

Tháng 7, công ty đầu tư Nouvel của Jolie đã đệ đơn kiện Brad với cáo buộc lãng phí tài sản công ty và chi hàng triệu USD vào các dự án không thiết thực. Jolie đòi chồng cũ bồi thường 350 triệu USD.

Nhiều tuần sau đó, truyền thông rộ lên thông tin Pitt và Jolie đã đồng ý hòa giải. Tuy nhiên, Shefler không có dấu hiệu muốn từ bỏ cuộc chiến và phát sinh nhiều cuộc trao đổi gay gắt giữa hai đội pháp lý của Pitt và Shefler. Tài phiệt Nga mỉa mai Brad Pitt không biết kinh doanh, chỉ biết moi ruột Château Miraval. Trong khi đó, nam diễn viên tố doanh nhân Nga không tuân thủ quy tắc làm việc ở California, Mỹ, và có nhiều hành động cản trở pháp luật.

Vụ kiện tụng liên quan đến nhà máy rượu vang ở Pháp vẫn chưa đi đến hồi kết. Ảnh:Getty Images.

Theo Page Six