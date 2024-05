Brad Pitt - Tom Cruise: Hai người cha "thất bại" của Hollywood, bị con ruột chối bỏ "họ cha"

Nhiều năm về trước, khi nhắc tới những gương mặt đẹp trai bậc nhất thế giới của thập niên 90 người ta không thể nào bỏ qua những cái tên như Brad Pitt, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Robert Downey Jr...

5 gương mặt đẹp trai nổi tiếng thế giới khi ấy giờ đã là những cái tên quyền lực hàng đầu kinh đô điện ảnh Hollywood ở thời điểm hiện tại.

Sở hữu sự nghiệp lẫy lừng, đi đến nơi nào cũng được tung hô, trở thành người hùng màn ảnh nhưng đời tư của họ thì một lời khó có thể nói hết. Trong đó, đặc biệt phải nhắc đến bộ đôi Brad Pitt - Tom Cruise.

Bộ đôi hào hoa của Hollywood

Cùng hơn kém nhau 1 tuổi, Tom Cruise và Brad Pitt từng được xem là biểu tượng "nam thần" của nền điện ảnh thế giới những năm 90. Năm 1994, cả hai lần đầu chạm mặt khi đóng chung Interview with the Vampire (1994).

Trong suốt sự nghiệp của mình, có lẽ chẳng ai dám chê trách Tom và Brad Pitt bởi họ đều hữu trong tay "gia tài" phim ảnh đồ sộ với lượng fans khiến nhiều người ghen tị.

Thời thanh niên rực rỡ, Tom Cruise và Brad Pitt là nam thần trong mắt các cô gái. Nhiều người đều khao khát một lần được sánh vai cùng những người đàn ông hàng đầu này. Họ cũng đi qua những mối tình chớp nhoáng, những cuộc hẹn hò vội vã và rồi cũng có những lần ấm êm.

Và tất nhiên, khi bạn ở đỉnh cao chói lọi thì người đồng hành bên bạn cũng chẳng hề kém cạnh. Tom Cruise từng kết hôn với nữ diễn viên xinh đẹp Mimi Rogers. Cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm rồi kết thúc. Sau đó, Tom Cruise nên duyên cùng "thiên nga nước Úc" Nicole Kidman. Thời điểm đó cả hai được goi là cặp đôi đẹp nhất Hollywood. Người ta ghen tị khi Nicole Kidman có thể "trói" trái tim người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Người ta ngưỡng mộ Tom Cruise có thể ngày qua ngày bên cạnh cô nàng xinh đẹp nhất nhì nước Úc.

Suri từng là công chúa trên tay Tom Cruise

Nhưng rồi cuộc hôn nhân đó cũng kết thúc sau 11 năm.

Sau đó ít lâu, Tom Cruise cùng với Katie nên duyên vợ chồng. Trái ngọt của họ là cô bé Suri xinh đẹp. Vừa chào đời, Suri đã được gọi là "công chúa Hollywood" bởi người ta tin rằng cuộc đời của cô bé sẽ trải đầy hoa hồng và hạnh phúc. Thế nhưng, sau 5 năm cuộc hôn nhân của cả hai cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Brad Pitt và con gái Shiloh

Không trải qua nhiều cuộc hôn nhân như Tom Cruise, Brad Pitt "khiêm tốn" hơn sau 2 lần ly hôn. Brad Pitt và Jennifer Aniston từng là hình mẫu lý tưởng cho hạnh phúc lứa đôi ở Hollywood. Nhưng rồi cuộc hôn nhân của cả hai đứt gãy khi Brad Pitt phải lòng Angelina Jolie. Sau ly hôn Jennifer Aniston, Brad Pitt cùng Angelina Jolie xây dựng một đại gia đình hùng hậu với 3 người con nuôi và 3 người con ruột. Những tưởng họ sẽ trở thành những ông bố bà mẹ hàng đầu Hollywood nhưng rồi cuối cùng cái họ còn lại là những tranh chấp ly hôn kéo dài đằng đẵng.

Sự chối bỏ của những đứa con

Nếu được gọi tên những mối quan hệ cha con ồn ào nhất Hollywood thì chắc chắn mọi người sẽ ngay lập tức "đề cử" mối quan hệ của gia đình Tom Cruise và gia đình Brad Pitt. Là con của những ngôi sao nổi tiếng, những đứa trẻ từ hai gia đình này đã được mặc định sinh ra từ vạch đích. Từ khi chào đời, Suri Cruise hay Shiloh đều được xem là những "công chúa Hollywood".

Suri và Shiloh

Có bố mẹ cưng chiều, cuộc sống được phủ toàn đồ hiệu, mỗi bước đi đều có vệ sĩ và bảo mẫu riêng. Thế nhưng, khi một cuộc hôn nhân vỡ tan những nàng công chúa, chàng hoàng tử phải trút bỏ đi ánh hào quang mà họ từng có để sống một cuộc đời bình thường.

Tuổi 18 của Suri

Người ta thấy Suri Cruise vui vẻ bên mẹ, ăn vận bình thường không hề váy áo bồng bềnh. Người ta cũng thấy Shiloh ăn diện giản đơn đi ngoài phố cùng mẹ và các anh chị em trong nhà. Không có bố bên cạnh, lũ trẻ học cách sống tận hưởng mỗi ngày theo cách mà những đứa trẻ bình thường.

Tom Cruise dường như vắng mặt hoàn toàn trong cuộc đời của cô bé Suri. Sau nhiều năm, có lẽ Suri cũng quên mất rốt cuộc mình cũng có một người bố. Giữa tháng 5 vừa qua, Suri vừa xuất hiện trong vở kịch có tên Head Over Heels do một đoàn kịch hoạt động tại New York dàn dựng. Suri vào vai nàng công chúa Philoclea, con gái của nhà vua, nàng đem lòng yêu một người bạn từ thuở ấu thơ và là vai phụ. Điều đáng chú ý là trong danh sách các diễn viên tham gia vở kịch, Suri Cruise sử dụng tên gọi Suri Noelle. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên Suri sử dụng tên đệm của mẹ làm tên họ của mình. Theo phán quyết của toà án, sau khi Suri tròn 18 tuổi những ràng buộc về pháp lý giữa đôi bên cũng chấm dứt. Nhưng có vẻ như Suri hoàn toàn không hề muốn có sợi dây liên kết với người bố nhiều năm không gặp của mình.

Vài tháng nữa thôi Shiloh sẽ bước sang tuổi 18

Tương tự như câu chuyện của Suri, mới đây một đoạn clip Shiloh - con gái ruột của Angelina Jolie và Brad Pitt tập luyện vũ đạo. Trong video, Shiloh mặc áo ngoại cỡ, quần và giày thể thao và nhảy trong studio. Trong bài đăng của mình, Carter chú thích: "Chuyển động của cô ấy thật điên rồ. Cảm ơn vì năng lượng của bạn”.

Điều đáng nói, trong bài đăng này Lil Kelaan Carter gắn thẻ tài khoản Instagram của Shiloh. Hiện tại Shiloh đang để Instagram ở chế độ riêng tư nhưng người ta phát hiện cô bé để tên là “Shi Jolie”, không phải họ kép Jolie-Pitt. Điều này có nghĩa Shiloh đã loại bỏ họ của cha ra khỏi tên của mình.