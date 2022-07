Brad Pitt thổ lộ mắc bệnh lạ liên quan tới hệ thần kinh

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với GQ, Brad Pitt bất ngờ thổ lộ anh mắc căn bệnh mang tên prosopagnosia - một chứng bệnh hiếm gặp khiến anh khó có thể nhận ra khuôn mặt của mọi người. Tuy vậy, nam tài tử cũng cho biết anh chưa bao giờ thực sự đi khám để được bác sĩ tư vấn chính thức.



Cụ thể, trong buổi phỏng vấn, ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood cho biết anh gặp khó khăn trong việc nhận ra mọi người và lo lắng khi chứng rối loạn này khiến mọi người "xa cách" anh hơn. "Tôi sợ rằng mọi người sẽ thấy tôi khó gần, khó tiếp cận. Điều này bỗng khiến tôi phải thu mình và xa cách hơn", Brad Pitt chia sẻ.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Brad Pitt nói về căn bệnh này của mình. Trong buổi phỏng vấn với Esquire vào năm 2013, anh cũng trải lòng về nỗi khổ khi không thể nhớ mặt của mọi người.

"Rất nhiều người ghét tôi vì họ nghĩ rằng tôi thiếu tôn trọng đối với họ" - Brad Pitt nói tiếp - "Thỉnh thoảng cũng có nhiều người đồng cảm cho tôi và tôi sẽ nói lời cảm ơn tới họ. Nhưng tôi thực sự đã chọc giận nhiều người hơn".

"Họ nói rằng tôi tự cao tự đại, rằng tôi tự phụ. Nhưng thật sự là tôi không thể nhớ nổi những gương mặt" - Brad Pitt thừa nhận.

Theo Fox News