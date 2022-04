Brad Pitt than thở với bạn bè về vợ cũ Angelina Jolie

Một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Us Weekly, Brad Pitt đã "than thở với bạn bè" về cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con không hồi kết của anh và vợ cũ Angelina Jolie .

Brad Pitt than thở với bạn bè về sự cố chấp của vợ cũ Angelina Jolie.

Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định, tài tử U60 sẽ không từ bỏ "cuộc chiến" giành quyền nuôi con, hay nhượng bộ vợ cũ.Trong cuộc trò chuyện, tài tử "Once Upon A Time In Hollywood" cho rằng, Angelina sẽ không bao giờ đồng ý quyền nuôi con chung và sẽ tìm mọi cách để chống lại chồng cũ cho đến khi các con đủ 18 tuổi.

Theo suy nghĩ của Brad, người đẹp sinh năm 1975 hy vọng các con không có mối liên hệ gì với anh cho đến thời điểm chúng bước sang tuổi trưởng thành.



Gần đây, có thông tin Angelina Jolie đã nộp đơn ẩn danh kiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để được phép tìm hiểu rõ hơn cuộc điều tra của cơ quan này về cáo buộc Brad Pitt hành hung con trai cả Maddox trên chuyến bay từ châu Âu về Mỹ vào năm 2016.

Cuộc điều tra này đã kết thúc vào tháng 11 cùng năm với kết luận Brad Pitt không có hành vi bạo hành gia đình. Tuy nhiên, Angelina Jolie không chấp nhận kết quả này.

Brad Pitt và Angelina Jolie kết hôn tại Pháp vào tháng 8/2014 sau gần 10 năm bên nhau và có 6 con chung (cả con ruột và con nuôi), gồm Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, cặp song sinh Vivienne và Knox.

Gia đình Jolie-Pitt thuở còn hạnh phúc.

Bên cạnh quyền nuôi con, cặp đôi cũng xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu bất động sản Château Miraval ở Pháp.Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016 với lý do mâu thuẫn không thể hòa giải. Cặp đôi được tuyên bố độc thân hợp pháp vào ba năm sau đó.

Tuy nhiên, cho đến nay, cặp đôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận về quyền nuôi con. Angelina muốn toàn quyền nuôi các con, trong khi Brad Pitt muốn được nuôi con chung.



Trước thềm năm mới 2022, một nguồn tin thân cận tiết lộ với Us Weekly rằng tài tử thắng giải Oscar muốn hàn gắn mối quan hệ rạn nứt với vợ cũ: "Brad hy vọng một ngày nào đó anh và Angelina sẽ tìm được cách tha thứ cho nhau và tiến về phía trước vì các con. Anh ấy ghét sự thù hận".

Brad Pitt muốn hòa hoãn với vợ cũ vì các con.

Theo US Weekly