Brad Pitt suy sụp

Ngày 12/6, Us Weekly dẫn nguồn tin thân cận với Brad Pitt tiết lộ dù không biểu hiện rõ ra bên ngoài, nội tâm tài tử sinh năm 1963 bị tàn phá bởi sự lựa chọn của con gái đầu lòng, Shiloh.

Đối với anh, hành động nộp đơn lên tòa án không chỉ đơn giản là thay đổi tên trên giấy tờ, mà là biểu tượng cho sự ghẻ lạnh ngày càng nghiêm trọng được hình thành trong nhiều năm.

Brad Pitt có tình yêu và sự nghiệp nhưng lại không có các con.

Ở tuổi 61, Brad Pitt có sự nghiệp thăng hoa cùng tình yêu ngọt ngào bên bạn gái kém 27 tuổi, Ines de Ramon. Tuy nhiên, anh lại không có sự ủng hộ của các con, như cách chúng đứng về phía Angelina Jolie , khi cặp vợ chồng cũ tiếp tục đấu tranh trước tòa về quyền nuôi con và nhà máy rượu Château Miraval ở Pháp.

Nguồn tin thứ hai cho biết đây là tiếc nuối lớn nhất đối với ngôi sao Once Upon A Time In... Hollywood.

“Đáng buồn là Brad không có nhiều sự gắn bó với các con của anh ấy. Anh ấy chưa sẵn sàng từ bỏ chúng, nhưng đồng thời thấy khó chịu khi biết rằng chúng loại bỏ họ anh ấy”, nguồn tin nói.

Trong khi đó, nguồn tin thứ 3 khẳng định Brad Pitt tỏ ra cứng rắn nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín, anh cảm thấy vô cùng khó khăn để chấp nhận sự thật đang xảy ra.

Người hiểu biết về câu chuyện nói thêm những đứa trẻ Jolie-Pitt quyết định xa cách cha vì lòng trung thành mãnh liệt với mẹ.

Sau khi Angelina Jolie và Brad Pitt “đường ai nấy đi”, những đứa trẻ cũng đấu tranh để tha thứ và kết nối với cha. Bằng chứng là những lần điều trị tâm lý với chuyên gia. Dẫu vậy, khoảng cách đã giết chết nỗ lực đó. Suốt 8 năm qua, hầu hết thời gian 6 người con sống cùng mẹ. Nữ diễn viên sinh năm 1975 cũng dồn hết tâm huyết để nuôi dạy bọn trẻ bằng tình yêu thương và sự tôn trọng. Theo nguồn tin, sự gắn kết sâu sắc đó khiến 6 người con khó chấp nhận Brad gây chiến với Angelina.

Bên cạnh đó, thái độ của Maddox và Pax Thiên tác động lớn đến cách nhìn nhận về Brad Pitt của những người con còn lại. Hai con trai lớn nhà Jolie-Pitt được tin là đã cắt đứt liên lạc với cha từ nhiều năm nay. Thậm chí, người trong cuộc còn dùng từ “không tồn tại” để mô tả mối quan hệ giữa họ. Brad cũng hầu như không nhận được tin tức gì từ Zahara.

Thái độ ghét bỏ cha nuôi của Maddox và Pax Thiên ảnh hưởng đến các em. Ảnh: Shutterstock.

So với các con nuôi, Shiloh từng rất thân thiết với cha và nhà nội nhưng mọi thứ thay đổi trong những năm gần đây. Theo nguồn tin, một phần nguyên nhân đến từ cáo buộc bạo hành năm 2016.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với Vivienne và Knox. Người trong cuộc cho hay Brad thỉnh thoảng vẫn gặp Vivienne, Knox và Shiloh tại biệt thự Los Feliz của anh, cách chỗ ở của Angelina chỉ vài dãy nhà, ở Los Angeles. Nam diễn viên chiều chuộng các con hết mực, tận dụng tối đa thời gian bên con và đặt những món ăn chúng yêu thích. Anh và hai con út còn gọi video mỗi khi xa nhau nhưng tình hình tệ đi theo thời gian.

Us Weekly chỉ ra điểm khác biệt giữa Brad Pitt và vợ cũ là ngôi sao Bullet Train không công khai mối quan hệ cha con với công chúng. Anh rất kín đáo và làm mọi cách để không bị chụp ảnh. Angelina ngược lại hoàn toàn. Cánh săn ảnh thường xuyên chụp được hình ảnh mẹ con trên đường phố hay tại các sự kiện. Phía Brad Pitt từng tố đây là chiến thuật của vợ cũ, sử dụng các con để có được sự ủng hộ từ truyền thông và dư luận, từ đó đạt được lợi thế trong cuộc chiến ly hôn.

Trước đó, nguồn tin của Page Six cáo buộc Angelina sử dụng các con như vũ khí chống lại Brad và tách chúng ra khỏi cha trong cuộc chiến pháp lý đầy tranh cãi của người lớn.

Tuy nhiên, một nguồn tin của Us Weekly cho rằng việc Brad Pitt đổ lỗi cho Angelina Jolie về sự xa lánh của các con là không có cơ sở.

“Bạn không được phép hành hung vợ con mình rồi kiện cô ấy và nói, ‘Nhưng cô ta khiến các con chống lại tôi’. Điều đó không ổn. Anh ấy vẫn đang cố gắng trừng phạt cô ấy vì đã đứng lên chống lại sự ngược đãi của anh ấy. Anh ấy cần để cô ấy ra đi và quan trọng nhất là hãy để các con của anh ấy được chữa lành cũng như tìm thấy sự bình yên. Đó luôn là ưu tiên hàng đầu của Angelina.”, người thạo tin bày tỏ.