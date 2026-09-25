Brad Pitt lội sông băng, vượt thác dữ trong hậu trường khắc nghiệt của siêu phẩm "Trái tim quái thú"

Mới đây, nam chính Brad Pitt cùng đạo diễn đã chia sẻ sâu hơn về địa điểm quay cùng quá trình thực hiện bộ phim đồng thời hé lộ những hình ảnh mới về tác phẩm.

Trái tim quái thú kể về sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm James Belmont (Pitt) và chú chó chiến đấu đã giải ngũ tên Odin (Uber) sau một vụ tai nạn máy bay ở Alaska. Bị mắc kẹt giữa vùng hoang dã, họ phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và nhiều mối nguy hiểm. Cả hai từng vào sinh ra tử khi còn trên chiến trường, nhưng thử thách lần này đẩy sức chịu đựng tới tận cùng. Bộ phim khắc họa cuộc chiến sinh tồn của họ cũng như mối gắn kết bền chặt giữa người và chó.

Một New Zealand hùng vĩ

Đoàn làm phim đã đi đến đầu kia của địa cầu để tái hiện bối cảnh Alaska. Những dãy núi hùng vĩ, các con sông băng giá và sông băng lấp lánh của quốc đảo New Zealand gần như trùng khớp với cảnh quan Alaska, trong khi New Zealand còn có một thứ mà Alaska không có: hạ tầng điện ảnh đã được thiết lập sẵn và đội ngũ ê-kíp đẳng cấp thế giới. “Chúng tôi đến những địa điểm tuyệt vời, và họ cũng có những trường quay tuyệt vời,” Ayer nói.

Giám đốc thiết kế sản xuất Greg Berry dành hàng tuần lùng sục Google Earth trước khi cùng đạo diễn và các nhà sản xuất đi khảo sát thực địa. “Chúng tôi tìm được những địa điểm phi thường để kể câu chuyện này, bao gồm những nơi như Paradise và Chinaman's Bluff. Chúng tôi tìm thấy một mảng rừng trở thành nguồn cảm hứng cho một bối cảnh quan trọng mà chúng tôi gọi là “khu rừng rùng rợn”.

Theo Berry, Ayer có những ý tưởng rất rõ ràng về hình ảnh của bộ phim. “Nó phải mang tính khát vọng. Nó phải to lớn. Nó phải đẹp. Đó là Alaska. Nhưng khi James và Odin bắt đầu hành trình vượt qua một loạt thử thách, không gian trở nên chật hẹp và u ám hơn. New Zealand mang lại tất cả những điều đó”.

Ê-kíp đã quay trong mọi điều kiện tự nhiên, dù cho đó là vượt qua các dòng sông băng, thác dữ, trèo đèo lội suối hay quay trong trời tuyết rét buốt. Pitt cho biết dù trời mưa hay nắng, tiến trình quay phim vẫn được thực hiện.

Tài tử Brad Pitt quay phim bất chấp điều kiện thời tiết và địa hình

“Đó là quy tắc làm việc. Tôi lớn lên ở vùng Ozarks. Tôi dành nhiều thời gian hoạt động ngoài trời, trong rừng, trên hồ hay khám phá hang động... Tôi cảm thấy rất thoải mái ở những nơi như vậy. Tôi thấy như đang ở nhà, thậm chí cảm thấy rất bình yên," nam diễn viên Fight Club nói. "New Zealand sở hữu những khung cảnh thiên nhiên đẹp nhất mà bạn từng thấy. Thật sự... đẹp đến choáng ngợp. Những khu rừng sâu thẳm đầy mê hoặc với rêu phong và những hàng cây kỳ vĩ, những khối đá và dòng sông, rồi cả khi chúng tôi lên đến các dòng sông băng. Cảnh tượng thật tuyệt diệu", anh chia sẻ thêm.

Đây cũng là nơi đoàn phim được chính quyền New Zealand và cộng đồng Māori - những người sở hữu một số vùng đất được sử dụng làm bối cảnh - cấp phép tiếp cận những địa điểm chưa từng có đoàn làm phim nào đặt chân tới trước đó. "Việc gìn giữ vùng đất là một phần quan trọng trong văn hóa của họ", đạo diễn phim cho biết. “Ngay từ giai đoạn tiền kỳ, chúng tôi được mời tham dự một nghi lễ để gặp các trưởng lão Māori và xin phép được quay phim. Họ tặng chúng tôi một viên đá pounamu tuyệt đẹp làm từ ngọc bích xanh địa phương, tượng trưng cho thân thể của một nữ thần. Chúng tôi cũng nhận được một lễ ban phước truyền thống vào ngày quay đầu tiên”.

Hàng vạn thử thách đang chờ đón

Dù mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ nhưng nhiều địa điểm được chọn không những mang lại cảm giác cô lập mà chúng thực sự ở nơi hang cùng ngõ hẻm, rất khó tiếp cận. Nhiều nơi đòi hỏi phải đi bộ đường dài và di chuyển qua những con đường đá sỏi, đường mòn đất với toàn bộ thiết bị và nguồn lực cần thiết cho một đoàn sản xuất có lúc lên tới 450 người làm việc tại hiện trường. "Một địa điểm chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng," Ayer nói. "Chúng tôi chỉ có thể mang vào tối đa ba chuyến trực thăng và 15 người. Không có mặt bằng nào phẳng cả".

Ngay cả những tiện nghi cơ bản cũng khan hiếm. Brad Pitt kể: “Rất khó để có nước nóng pha trà, và phải đi bộ 10 phút mới đến được một nhà vệ sinh tử tế. Vậy mà đoàn phim vẫn khuân vác một lượng lớn thiết bị qua các khe núi, qua đồi và qua rừng. Điều đó thực sự ấn tượng”.

Các ê-kíp New Zealand chứng minh sự tháo vát của họ mỗi ngày. “Chúng tôi có một cảnh quay trên một ngọn đồi dốc, nên bộ phận grip và điện phải chạy lên chạy xuống cả ngày, vác thiết bị nặng trên lưng,” Ayer nói. “Đó là những chiếc đèn công suất cao, nặng nề. Một anh chàng chỉ việc vác một chiếc lên vai và đi bộ lên đồi như thể chẳng có gì, trong khi mặc quần short giữa trời mưa tầm tã".

Theo lời đạo diễn, đó là một trải nghiệm đặc biệt đối với tất cả những ai tham gia: “Mỗi bộ phim đều có nét riêng. Mọi người cùng nhau hợp sức để tạo nên một tác phẩm," ông chia sẻ. "Ai cũng hiểu rằng đây là một điều gì đó thật kỳ diệu. Tất cả đều biết chúng tôi đang làm nên một tác phẩm vượt thời gian, và cùng nhau chia sẻ những gian nan trong quá trình thực hiện. Đây không phải là một bộ phim dễ làm đối với bất kỳ ai. Khi quay xong cảnh cuối cùng, tôi nhớ khoảnh khắc cả ê-kíp quây quần bên nhau; Brad đã nói chuyện với mọi người và tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài. Thật mãnh liệt và tuyệt đẹp. Những khoảnh khắc như vậy không phải lúc nào cũng có được”.

Trái tim quái thú dự kiến phát hành 25/09.