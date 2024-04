Brad Pitt giàu gấp 3 lần Angelina Jolie

Brad Pitt từ ngôi sao điển trai trở thành diễn viên hạng A, sau hơn 30 năm hoạt động trong ngành giải trí. Theo Hellomagazine, giá trị tài sản ròng của tài tử được ước tính khoảng 400 triệu USD, là kết quả của sự nghiệp với tư cách diễn viên, nhà sản xuất.

Con số đáng kinh ngạc này lớn hơn nhiều so với giá trị tài sản ròng của một số người tình cũ nổi tiếng của tài tử là Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston và Angelina Jolie .

Tài tử tăng từ con số 300 triệu USD theo ước tính vào cuối năm 2022 lên 400 triệu USD trong vòng hai năm. Những người nổi tiếng như Brad Pitt thường có vô số nguồn thu nhập, từ bất động sản, đến các nguồn giao dịch cá nhân và đầu tư dài hạn.

Không giống như những ngôi sao Hollywood khác dấn thân vào nhiều lĩnh vực, Pitt vẫn trung thành với ngành công nghiệp Hollywood. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Pitt còn đồng sáng lập Plan B Entertainment – công ty sản xuất nhiều bộ phim đoạt giải Oscar như The Departed, 12 Years A Slave và Moonlight , tất cả đều thắng Oscar cho "Phim hay nhất". Theo The Numbers , khoản phim ảnh, Brad Pitt có tổng doanh thu toàn cầu hơn 8,9 tỷ USD.

Forbes từng chốt thu nhập của Pitt riêng cho năm 2022 là 100 triệu USD. Năm 2023, Pitt kiếm được khoảng 31,3 triệu USD nhờ đầu tư bất động sản. The Richest cho rằng với sự nghiệp còn rộng mở của Pitt, nhiều khả năng nam diễn viên sẽ duy trì các khoản đầu tư dài hạn. Hellomagazine cho biết tài sản thực của ngôi sao 61 tuổi có thể lớn hơn nhiều so với con số 400 triệu USD.

Gwyneth và Brad Pitt tại Lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 68 năm 1996.

Gwyneth Paltrow được yêu thích ở Hollywood từ những năm 1990. Cô và Brad Pitt bên nhau trong khoảng thời gian 1994-1997. Sau khi hủy hôn ước, cả hai vẫn là bạn bè.

Nữ diễn viên gần đây đã hỗ trợ dự án kinh doanh của tình cũ. Theo truyền thông quốc tế, tài sản ròng của nữ diễn viên trị giá 200 triệu USD, công ty chăm sóc sức khỏe của cô được định giá 250 triệu USD.

Chia tay Gwyneth, Brad Pitt tiếp tục hẹn hò với Jennifer Aniston. Họ gặp nhau lần đầu năm 1994, nhưng mãi đến năm 1998 mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Cả hai đi đến hôn nhân năm 2000 và chỉ 5 năm sau họ "đường ai nấy đi".

Jennifer Aniston có danh tiếng và tài sản sau 10 năm tham gia Friends , cùng với nhiều bộ phim ăn khách khác bên cạnh thương hiệu chăm sóc tóc cá nhân. Tài sản ròng của minh tinh ước tính rơi vào 320 triệu USD. Tổng doanh thu phòng vé của nữ diễn viên là hơn 1,6 tỷ USD trên toàn thế giới.

Pitt và Jennifer có cuộc hội ngộ tại Lễ trao giải SAG 2020.

Mối tình “khét tiếng” thứ ba của Brad Pitt không thể không nhắc đến là với Angelina Jolie. Cặp sao gặp nhau lần đầu khi đóng phim Ông bà Smith (2003) và nảy sinh tình cảm, thời điểm này, Pitt vẫn là chồng Jennifer. Năm 2005, Jennifer đệ đơn ly hôn Brad Pitt, Angelina Jolie chịu điều tiếng là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của đồng nghiệp.

Đến năm 2005, vài tháng sau khi Jennifer đệ đơn ly hôn Brad, anh đã cùng nữ diễn viên Maleficent tới Ethiopia để nhận con gái Zahara làm con nuôi. Một năm sau, cặp sao chào đón con gái đầu lòng Shiloh. Năm 2006, Angelina mang thai con đầu lòng Shiloh với Pitt, chào đón cặp song sinh Vivienne, Knox và nhận nuôi Maddox, Pax Thiên, Zahara, trở thành gia đình kiểu mẫu được yêu thích ở Hollywood. Cuộc hôn nhân của hai ngôi sao kết thúc năm 2016 và rơi vào lùm xùm kiện tụng không hồi kết.

"Brangelina" trên phim trường Ông bà Smith năm 2004.

Nhờ sự nghiệp lừng lẫy của mình, giá trị tài sản ròng của Angelina ước tính vào khoảng 120 triệu USD năm 2022, theo Celebrity Net Worth , nhờ hàng loạt bộ phim bom tấn thành công bao gồm Lara Croft: Tomb Raider, Girl, Interrupted và Maleficent.

Ngoài ra, nữ diễn viên có một sự nghiệp đạo diễn khá thành công với các tựa phim Unbroken, First They Kills My Father và By the Sea . Theo truyền thông quốc tế, Angelina kiếm được số tiền lớn nhất từ Lara Croft, Maleficent và Ông bà Smith , khoảng 20 triệu USD mỗi phim.

Kể từ khi họ chia tay chồng cũ, Angelina đã bán 50% cổ phần kinh doanh của mình cho Tenute del Mondo, thuộc sở hữu của Tập đoàn Stoli.