Brad Pitt công khai bạn gái

Ngày 7/7, Brad Pitt nắm tay bạn gái, nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon, tham dự Giải đua xe Công thức 1 Anh 2024 tại đường đua Silverstone ở Northamptonshire, Anh.

Brad Pitt lần đầu dẫn bạn gái đến sự kiện công khai. Ảnh: Shutterstock.

Nam diễn viên sinh năm 1963 mặc áo khoác có khóa kéo màu vàng nhạt, quần dài cùng màu và áo phông trắng, mũ xô họa tiết và kính râm phi công. Trong khi đó, Ines mặc váy ngắn màu xanh nhạt theo mốt không nội y, kết hợp vòng cổ vàng và kính râm đen.

Bất chấp khoảng cách 27 tuổi, Brad Pitt được khen trẻ trung, phong cách, không chênh lệch nhiều với bạn gái.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ nửa cuối năm 2022, chuyển đến sống chung vào tháng 2 và nhiều lần bị cánh săn ảnh bắt gặp hẹn hò. Tuy nhiên, đây là lần đầu ngôi sao Bullet Train dẫn Ines đến sự kiện công khai.

Trước đó, nguồn tin của Daily Mail tiết lộ Brad đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bất chấp cuộc chiến ly hôn dai dẳng với Angelina Jolie và bị các con chối bỏ, anh không ngại tiến xa hơn với Ines, thậm chí sinh thêm em bé. Động thái mới nhất dường như thay cho lời xác nhận rằng anh thực sự nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại.

Brad Pitt dường như muốn khẳng định sự nghiêm túc trong mối quan hệ với Ines. Ảnh: Shutterstock.

Sự xuất hiện hiếm hoi của Brad và người yêu 9X tại cuộc đua mà Lewis Hamilton giành chiến thắng diễn ra hai ngày sau khi Formula 1 và Apple Original Films công bố tên bộ phim sắp ra mắt của tài tử 6X, là F1 . Trong bộ phim thể thao, Brad vào vai Sonny Hayes, một tay đua tài năng nhưng buộc phải nghỉ hưu sau khi gặp tai nạn nghiêm trọng vào những năm 1990.

Phim được chỉ đạo bởi Joseph Kosinski, đạo diễn của Top Gun: Maverick . Ngoài Brad, phim còn có sự tham gia của ngôi sao Snowfall Damson Idris, nam diễn viên No Country for Old Men Javier Bardem, nữ diễn viên The Banshees of Inisherin Kerry Condon và cựu diễn viên The Crown Tobias Menzies. Brad Pitt, Lewis Hamilton và Jerry Bruckheimer là những nhà sản xuất cho F1 .

Theo Deadline , F1 được Apple mua lại với giá 130-140 triệu USD, chưa bao gồm lương cho dàn diễn viên chính, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 27/6/2025.

Sau khi công bố, một bộ phận khán giả chê tên gọi của bộ phim: "Thật là một tiêu đề nhàm chán và thiếu sáng tạo", "Chắc hẳn họ đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra cái tên đó"...

Bên cạnh đó, những người khác cho rằng cái tên không nói lên điều gì. Họ mong chờ tác phẩm giúp môn thể thao tốc độ trở nên phổ biến hơn với thế giới.