Brad Pitt bị hạ bệ

Khủng long tái xuất màn ảnh

Ngày 2/7, Jurassic World Rebirth (Thế giới khủng long: Tái sinh) phát hành trong sự mong chờ của cộng đồng người hâm mộ loạt phim tiền sử dài tập của Universal.

Thông thường, phim mới mở màn tại rạp chiếu phim vào ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, Jurassic World Rebirth công chiếu sớm hơn 2 ngày để tận dụng lợi thế của dịp lễ Ngày Độc lập Mỹ (4/7).

Chiến lược này về cơ bản mang lại hiệu quả. Sau 5 ngày đầu tiên, bộ phim do Scarlett Johansson đóng chính đạt doanh thu 147,3 triệu USD từ 4.308 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ.

Con số này giúp phim đánh bại F1 của Brad Pitt , trở thành chủ nhân ngôi vương phòng vé mới.

Scarlett Johansson và Jonathan Bailey đóng vai chính trong phần mới của thế giới khủng long.

Tuy nhiên, doanh thu phòng vé mở màn này giảm đáng kể so với những phần trước đó của loạt phim 32 năm tuổi. Năm 2015, Jurassic World đạt mức 208 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu và 258 triệu USD sau 5 ngày. Jurassic World Fallen Kingdom (2018) lần lượt thu về 148 và 181 triệu USD. Jurassic World Dominion (2022) kiếm được 145 và 172 triệu USD.

Xu hướng giảm này báo hiệu thương hiệu điện ảnh đình đám (bắt đầu từ bộ phim Jurassic Park năm 1994) đang dần cũ kỹ và giảm sức hút.

Trên thực tế, đây là tình trạng không thể tránh khỏi của bất kỳ loạt phim dài tập nào. Universal khôn ngoan khi sản xuất Jurassic World Rebirth với kinh phí tiết kiệm hơn đáng kể.

Hãng phim thường bỏ ra khoảng 250 triệu USD cho các bộ phim trước đó. Đến phần mới nhất, con số này rút xuống còn 180 triệu USD.

Theo Variety , Jurassic World Rebirth không cần đạt một tỷ USD để trở thành bộ phim thành công về mặt thương mại. Tuy nhiên, con số này dường như trở thành chuẩn mực vì 3 bộ phim gần nhất trước đó đều vượt qua được.

Trong bối cảnh hiện tại, chạm đến cột mốc đó là cả thách thức lớn. Năm 2025 đã trôi qua được một nửa nhưng chưa bom tấn điện ảnh nào làm được điều đó.

Tin vui là Jurassic World Rebirth vẫn được ưa chuộng tại thị trường quốc tế, với 171 triệu USD từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến sáng 7/7 (giờ Việt Nam), phim đạt doanh thu 318 triệu USD trên toàn cầu.

“Loạt phim này đặc biệt thành công ở nước ngoài. Cho đến nay, doanh số bán vé tại thị trường quốc tế vẫn rất nổi bật. Những pha hành động của khủng long có thể được hiểu bằng mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hóa”, David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim FranchiseRe, nhận xét.

Đánh giá về Jurassic World Rebirth không mấy tích cực. Các nhà phê bình của Rotten Tomatoes chấm cho phim điểm "cà chua thối" 52%, trong khi đó khán giả tỏ ra dễ tính hơn với 72% yêu thích.

Phần mới nhất xoay quanh nhiệm vụ tuyệt mật là tìm kiếm những con khủng long có DNA nắm giữ chìa khóa cho loại thuốc kỳ diệu.

Phim của Brad Pitt lập kỷ lục nhưng vẫn đáng quan ngại

Trước màn tái xuất của đội quân khủng long, đội đua xe của Brad Pitt không thể chống đỡ được, đành phải nhường vị trí số 1 chỉ sau một tuần nắm giữ.

Khoảng cách giữa 2 bộ phim dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ khá xa. F1 sụt giảm 58% doanh số bán vé so với tuần đầu, kiếm được 24 triệu USD từ 3.732 rạp chiếu phim. Cho đến nay, bộ phim của Apple tạo ra 107 triệu USD ở Bắc Mỹ và 250 triệu USD trên toàn thế giới sau 10 ngày ra rạp.

Với số liệu trên, F1 chính thức vượt qua bộ phim sử thi Napoleon (221 triệu USD) để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất của Apple. Mặc dù không phải là thước đo quá cao (Apple chỉ phát hành năm bộ phim tại rạp), điều đó cho thấy hãng phim non trẻ này đang đi đúng hướng.

Doanh thu phòng vé của F1 giảm sâu sau một tuần ra mắt.

Điều đáng quan ngại là F1 tiêu tốn không ít tiền bạc, bao gồm chi phí sản xuất khoảng 200-250 triệu USD và 100-120 triệu USD cho quảng bá, phân phối. Với mức sụt giảm hiện tại, phim khó đạt ngưỡng hòa vốn trong thời gian chiếu rạp (cần ít nhất 750-900 triệu USD mới bắt đầu sinh lời).

Vị trí thứ ba thuộc về How to Train Your Dragon (Bí kíp luyện rồng) với 9,7 triệu USD từ 3.714 rạp chiếu trong tuần thứ tư phát hành. Hiện tại, bộ phim dành cho mọi lứa tuổi này tạo ra 224 triệu USD ở thị trường nội địa và gần 500 triệu USD trên toàn cầu.

Một tác phẩm thân thiện với gia đình khác, Elio của Disney và Pixar, giành vị trí số 4 với 4,9 triệu USD từ 3.235 rạp chiếu trong tuần ra mắt thứ ba. Cuộc phiêu lưu liên thiên hà này chỉ thu về 54 triệu USD ở Bắc Mỹ và 96 triệu USD trên toàn cầu. Mặc dù có những đánh giá tích cực, bộ phim bom tấn hoạt hình có kinh phí 150 triệu USD đang trên đường trở thành một trong những bộ phim Pixar có doanh thu thấp nhất trong lịch sử.

28 Years Later đứng thứ năm với 4,6 triệu USD từ 2.917 địa điểm, giảm 64% so với tuần trước. Sau ba tuần trên màn ảnh rộng, phần tiếp theo của bộ phim về thây ma thu về 59 triệu USD ở Bắc Mỹ và 109 triệu USD trên toàn cầu. Đây là con số khả quan so với kinh phí 60 triệu USD.

Dù bị loại khỏi top 5, Lilo & Stitch của Disney vẫn gây chú ý khi kiếm được tổng cộng 972 triệu USD trên toàn cầu (trong đó, 408 triệu USD ở Bắc Mỹ), đang trên đà trở thành bom tấn tỷ USD đầu tiên của năm.