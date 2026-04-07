"Boy độc thân" Đình Bắc ngượng chín mặt, quay vội đi khi bắt gặp cảnh thân mật của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Bữa tiệc mừng ấm áp dành cho hai ngôi sao sân cỏ Đoàn Văn Hậu và Đình Bắc sau trận thắng vang dội của CLB Công an Hà Nội đã bất ngờ trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ một khoảnh khắc "dở khóc dở cười". "Bắt quả tang" cảnh đàn anh Văn Hậu tình tứ hôn bà xã Doãn Hải My, "cậu em út" Đình Bắc bỗng nhiên "hoá đá", ngượng ngùng quay mặt đi, khiến netizen không khỏi thích thú và giục anh mau chóng tìm "người thương".

Vừa qua, sau khi CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 5-1 ấn tượng trước CLB Đà Nẵng trong trận đấu thuộc vòng 17 V.League 2025/2026, hội người thân và bạn bè đã tổ chức một bữa tiệc ấm áp để chúc mừng cho bộ đôi Văn Hậu - Đình Bắc. Trọng tâm của bữa tiệc là sự trở lại mạnh mẽ của Đoàn Văn Hậu sau 2 năm chấn thương và sự tỏa sáng của "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025" - Đình Bắc. Hai anh em cùng mặc áo phông đen giống nhau, cười rạng rỡ và bước vào trung tâm buổi tiệc trong sự hò reo, chúc mừng của mọi người. Họ được nhận hoa tươi và những chiếc bánh kem được trang trí tỉ mỉ, đầy ý nghĩa.

Khoảnh khắc ngọt ngào nhất của bữa tiệc là khi bà xã Doãn Hải My bưng chiếc bánh kem trang trí áo đấu số 5 đỏ rực rỡ đến chúc mừng chồng. Văn Hậu đón nhận chiếc bánh và không ngần ngại trao cho vợ một nụ hôn nồng cháy, đầy tình cảm. Sự xuất hiện rạng rỡ và tình tứ của cặp đôi "trai tài gái sắc" đã khiến không gian bữa tiệc thêm phần ấm áp và hạnh phúc.

Đình Bắc ngượng ngùng quay đi khi Đoàn Văn Hậu khoá môi Doãn Hải My (Ảnh: Phạm Tiến Dũng)

Tuy nhiên, "điểm nhấn" của khoảnh khắc này lại là sự "hoá đá" đầy ngượng ngùng của cậu em Đình Bắc. Đứng ngay bên cạnh anh chị và "bắt quả tang" cảnh "khoá môi" ngọt ngào, Đình Bắc bỗng cảm thấy "lẻ loi" và ngượng ngùng tột độ. Gương mặt ngây ngô và hành động vội vàng quay mặt đi, cúi thấp đầu để tránh ánh mắt của mọi người của Đình Bắc đã khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Nụ cười trên môi chàng cầu thủ trẻ có chút gượng gạo, khiến người hâm mộ vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. N

Phản ứng đầy ngượng ngùng của Đình Bắc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận từ netizen. Hội "trai độc thân" có lẽ hiểu rất rõ cảm giác của Đình Bắc khi chứng kiến màn "phát cẩu lương" của Văn Hậu - Hải My. Nhiều người hâm mộ đã không ngần ngại "giục" anh chàng mau chóng tìm "người thương" để không còn cảm thấy lẻ loi trong những khoảnh khắc tình tứ của bạn bè: "Đình Bắc bẽn lẽn quá, đúng là cậu út ngây thơ", "Văn Hậu – Hải My ngọt ngào quá, Đình Bắc mau tìm người yêu đi thôi", "Nhìn Đình Bắc 'tội nghiệp' mà thấy buồn cười quá",...

Sự xuất hiện ấm áp của gia đình, bạn bè và những khoảnh khắc đầy cảm xúc đã cho thấy tình cảm và sự ủng hộ to lớn dành cho Đoàn Văn Hậu và Đình Bắc.