Bóp hiệu năng iPhone cũ, Apple nợ mỗi người dùng 25 USD

Apple đã miễn cưỡng đồng ý chi trả 500 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tập thể cáo buộc công ty âm thầm làm chậm iPhone đời cũ khi họ ra mắt các iPhone đời mới, nhằm buộc người dùng phải mua pin thay thế hoặc đổi lên điện thoại đời mới hơn.

Đề xuất này được đưa lên vào tối thứ Sáu và còn phải chờ sự chấp thuận từ Thẩm phán quận Edward Davila tại San Jose, California phê chuẩn.

Thỏa thuận này yêu cầu Apple phải trả cho mỗi người dùng iPhone tại Mỹ 25 USD, tuy nhiên số tiền sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng iPhone được bồi thường. Tổng số tiền bồi thường tối thiểu sẽ là 310 triệu USD, nên nếu có càng ít người đòi bồi thường, số tiền họ được lĩnh sẽ càng nhiều. Nhưng nếu tổng số người đòi bồi thường nhiều hơn 500 triệu USD, số tiền mỗi người được lĩnh sẽ ít hơn.

Những người đứng tên trên đơn kiện sẽ được nhận từ 1.500 USD cho đến 3.500 USD, ngoài ra các luật sư sẽ được hưởng khoảng 90 triệu USD tiền án phí (30% của khoản bồi thường 310 triệu USD) cộng thêm với khoảng 1,5 triệu USD cho các chi phí phát sinh.

Khoản dàn xếp này sẽ dành cho những người dùng tại Mỹ sở hữu các thiết bị iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus và SE trên hệ điều hành iOS 10.2.1 hoặc iOS đời thấp hơn. Nó cũng dành cho những người Mỹ sở hữu iPhone 7 và 7 Plus đang chạy iOS 11.2 hoặc muộn hơn vào ngày 21 tháng 12 năm 2017.

Mặc dù vậy, tài liệu của tòa án cho thấy Apple phủ nhận việc mình làm là sai, và việc dàn xếp này chỉ nhằm mục đích tránh các gánh nặng và chi phí liên quan đến kiện tụng, tranh chấp.

Trước đó, các tòa án tại Pháp và Italia cũng đã khiển tránh Apple vì cố tình làm chậm các iPhone đời cũ, trong đó Pháp đã phạt Apple 25 triệu Euro vì vụ bê bối này. Năm 2018, Bộ Tư pháp Mỹ cũng thông báo về cuộc điều tra liên quan đến vụ việc này. Sau khi bị phát hiện, Apple cũng đã phải xin lỗi và hạ mức giá thay pin cho người dùng từ 79 USD xuống còn 29 USD và bồi hoàn một phần tiền cho những người thay pin giá cao.

Tham khảo Reuters