Bóng hồng của Trịnh Công Sơn SN 1970 gặp bạo bệnh: "Tôi không sợ chết"

"Anh Trịnh Công Sơn nói rồi, cuộc đời là hữu hạn, có sống và có chết" – Hồng Nhung nói.

Vừa qua, tại chương trình Pipa inside talk, "bóng hồng" của Trịnh Công Sơn - diva Hồng Nhung đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại và quan điểm sống của cô sau khi trải qua bạo bệnh.

Cô nói: "Mỗi ngày nếu không đi show, đến 11 giờ sáng là tôi phải tập yoga, luyện giọng và làm vườn. Đó là những công việc tôi phải làm xong trước 11 giờ sáng.

Ngày xưa tôi cứ mở miệng ra là hát như một con chim còn giờ phải luyện giọng mỗi ngày vì nếu không luyện giọng sẽ không có lực để hát.

Anh Trịnh Công Sơn nói rồi, cuộc đời là hữu hạn, có sống và có chết. Tôi không sợ chết vì đó là quy luật cuộc đời này. Bây giờ tôi đã chết chưa? Tôi chưa chết cơ mà!

Tôi phải xác định là mình chưa chết, mình còn đang sống cơ mà. Sống thì có hai cách chọn lựa là sống vui hay sống buồn. Thôi thì tôi cứ chọn sống vui cái đã. Chỗ nào vui thì tôi đến.

Anh Huy Tuấn đã đem đến một niềm vui cho tôi là tạo cơ hội để tôi biểu diễn tại Festival Jazz ở Đà Lạt. Tôi nhận niềm vui đó và chia lại cho khán giả. Chỉ cần chia được niềm vui đi là cuộc sống có ý nghĩa rồi.

Tôi có khả năng trao tặng niềm vui bằng âm nhạc thì tôi làm, dù chỉ trong 1 phút mà khiến người ta vui cũng là đáng quý rồi và cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa.

Nói về thực tế, tôi cũng đã ở lứa tuổi phải luyện cơ, luyện tâm để chấp nhận cuộc sống vì không chấp nhận cũng đâu thay đổi được gì. Những thứ đó là những điều không thay đổi được thì tôi phải chấp nhận.

Cái tôi chọn lựa được là thái độ của mình với sự việc không thể thay đổi đó. Thái độ đó ra sao là do tôi lựa chọn".

Có mặt tại chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ: "Khi nghe lại câu chuyện của Hồng Nhung, về những thứ Hồng Nhung phải đối diện trong cuộc sống, tôi vô cùng xúc động. Tôi rất thương Hồng Nhung. Thực sự là như thế.

Tôi còn thán phục. Tôi không nghĩ một người phải đối diện với nhiều chuyện như Hồng Nhung mà giờ vẫn vui vẻ, tươi tắn như vậy.

Lâu lâu tôi cũng nghĩ rằng, có một người nào đó nghe bài hát của mình và hạnh phúc, vui vẻ với giai điệu đó dù chỉ trong 3 phút thôi cũng là một điều kỳ diệu. Hôm nay tôi định nói chuyện âm nhạc với Hồng Nhung nhưng lại học được biết bao điều từ Hồng Nhung về cuộc sống".