Mặc dù ứng dụng Zalo đã liên tục được update để tăng tính bảo mật và an toàn cho người dùng. Nhưng nếu không thận trọng thì nguy cơ tài khoản bị hacker kiểm soát là rất cao. Vậy nguyên nhân Zalo bị hack là do đâu?

Tài khoản Zalo bị tấn công do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Có nhiều ý kiến cho rằng, việc chia sẻ vị trí, gửi định vị trên Zalo là lý do chính. Tuy nhiên, tính năng này được đảm bảo là rất an toàn và không ảnh hưởng đến việc tài khoản bị hack.

Nguyên nhân bị hack Zalo - Zalo bị mất quyền kiểm soát:

- Bạn quên đăng xuất khi đăng nhập vào một thiết bị công cộng khác.

- Bạn vô tình bấm vào đường link độc có chứa virus mà không hề hay biết nó gây hại.

- Số điện thoại, Gmail dùng để đăng ký tài khoản Zalo bị mất.

Khi phát hiện vấn đề với tài khoản của bạn, Zalo sẽ gửi cảnh báo. Tuỳ thông báo mà người dùng cần xử lý cho phù hợp để tránh trường hợp bị mất tài khoản. Theo Zalo, họ có 3 cách cảnh báo với 2 trường hợp cho mỗi cách để người dùng ứng xử.

Cảnh báo 1: Có phải bạn vừa yêu cầu mã kích hoạt?

Bạn nhận được cảnh báo này khi Zalo nhận được yêu cầu mã kích hoạt để đăng nhập vào tài khoản của bạn trên một thiết bị lạ.

Trường hợp 1: Nếu không phải bạn

- Bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.

- Bấm "Không phải tôi" để bắt đầu xử lý vấn đề bảo mật.

- Bấm "Chặn ngay" để chặn mã kích hoạt do thiết bị lạ yêu cầu.

- Nếu bạn không còn sử dụng SIM số điện thoại đã đăng ký tài khoản Zalo, bấm "Đổi số điện thoại" để đổi số mới.

Trường hợp 2: Nếu đúng là bạn

- Bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.

- Bấm "Đây là tôi" để tắt cảnh báo này.

Cảnh báo 2: Có phải bạn đang muốn đăng nhập?

Bạn nhận được cảnh báo này khi tài khoản của bạn đang được đăng nhập trên thiết bị lạ và kích hoạt câu hỏi bảo mật của Zalo.

Trường hợp 1: Nếu không phải bạn

- Bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.

- Bấm "Không phải tôi" để bắt đầu xử lý vấn đề bảo mật.

- Bấm "Chặn ngay" để chặn thiết bị lạ đăng nhập.

- Bấm "Đổi mật khẩu" để đổi mật khẩu cho tài khoản Zalo của bạn.

Trường hợp 2: Nếu đúng là bạn

- Bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.

- Bấm "Đây là tôi" để tắt cảnh báo này.

Cảnh báo 3: Có phải bạn vừa đăng nhập?

Bạn nhận được cảnh báo này khi tài khoản của bạn đã được đăng nhập trên thiết bị lạ.

Trường hợp 1: Nếu không phải bạn

- Bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.

- Bấm "Không phải tôi" để bắt đầu xử lý vấn đề bảo mật.

- Bấm "Đăng xuất ngay" để đăng xuất tài khoản khỏi thiết bị lạ.

- Bấm "Báo xấu" để báo xấu thiết bị lạ.

Trường hợp 2: Nếu đúng là bạn

Bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.

- Bấm "Đây là tôi" để tắt cảnh báo này.

Ngoài những tin nhắn của bạn bè, người thân thì đôi lúc sẽ xuất hiện các tin nhắn không xác định. Nhiều người dùng Zalo đã phản ánh điều này. Bạn nên cẩn thận trước khi xem chúng. Hoặc hơn hết không nên nhấn vào, nếu không may mọi thông tin của bạn sẽ bị đánh cắp.

Trước khi mở một tin nhắn hoặc nhấp vào một liên kết, hãy kiểm tra xem người gửi là ai và xem có liên quan đến bạn không. Nếu bạn không quen biết người gửi hoặc tin nhắn, liên kết không có mối liên quan đến bạn, hãy cẩn thận và không mở nó.