Bỗng dưng lộ diện ở Trung Đông, tên lửa DF-15A của Trung Quốc gây bất ngờ

Đây là lần đầu tiên tên lửa DF-15A nói riêng, và dòng tên lửa Đông Phong (Dongfeng) nói chung, được xác nhận hiện diện trong các hoạt động chiến sự tại khu vực Trung Đông.

Tên lửa Trung Quốc lần đầu xuất hiện

Tàn tích của một quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Trung Quốc sản xuất vừa lần đầu tiên được tìm thấy tại Yemen. Phát hiện này cho thấy các hệ thống vũ khí của Trung Quốc có thể đã được đưa vào sử dụng trong cuộc xung đột nảy lửa giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội tuần qua cho thấy phần xác tầng động cơ đẩy của một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khắc dòng chữ “DF-15A” trên thân, được phát hiện tại huyện Raghwan, tỉnh Marib — nằm cách thủ đô Sanaa của Yemen khoảng 170 km đường bộ.

Hình ảnh này sau đó cũng được hàng loạt cơ quan báo chí truyền thông trực tuyến của Trung Quốc đăng tải lại.

Đây là lần đầu tiên tên lửa DF-15A nói riêng, và dòng tên lửa Đông Phong (Dongfeng) nói chung, được xác nhận hiện diện trong các hoạt động chiến sự tại khu vực Trung Đông. Trước đó, chưa từng có báo cáo chính thức nào xác nhận việc xuất khẩu dòng tên lửa này cho các bên tại Trung Đông, dấy lên nghi vấn rằng hệ thống vũ khí do Trung Quốc chế tạo này đã được chuyển giao bí mật vào khu vực.

Ảnh SCMP

DF-15A là biến thể cải tiến của dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-15 do Trung Quốc phát triển, sở hữu tầm bắn lên tới 900 km. Mặc dù dòng DF-15 được xếp loại là hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn một tầng, phần mảnh vỡ thu hồi được có vẻ tương ứng với vỏ động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cỡ lớn được sử dụng trong giai đoạn phóng đẩy ban đầu.

Trung Quốc là quốc gia duy nhất được xác nhận đang vận hành dòng tên lửa DF-15, song từng xuất hiện các báo cáo về khả năng chuyển giao dòng vũ khí này cho các nước như Ai Cập, Pakistan và Syria.

Phát hiện trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh leo thang gay gắt giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng phiến quân Houthi được Iran hỗ trợ tại Yemen.

Cả Ả Rập Xê Út lẫn lực lượng Houthi đều chưa từng công khai thừa nhận việc sở hữu hay vận hành DF-15A. Tuy nhiên, phân tích phần xác tên lửa tại Yemen cho thấy Riyadh có thể là bên đã nhập khẩu và đưa vào vận hành dòng tên lửa này, dựa trên tiền lệ họ từng bí mật tiếp nhận các dòng tên lửa Đông Phong trước đây.

Vào cuối những năm 1980, Ả Rập Xê Út từng bí mật thu mua tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3A từ Trung Quốc, trong khi lực lượng Houthi lại được biết đến với việc chủ yếu tích hợp công nghệ của Iran vào kho khí tài của mình.

Nhiều bằng chứng cho thấy Ả Rập Xê Út đã sở hữu

Ảnh SCMP

Gần đây hơn, các báo cáo phân tích ảnh vệ tinh và nguồn tin tình báo mở (OSINT) đã cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy Ả Rập Xê Út đang vận hành cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo do Trung Quốc thiết kế, có liên quan đến dòng tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21.

Mặc dù sở hữu các dòng tên lửa do Trung Quốc sản xuất, hiện chưa có bất kỳ ghi nhận nào về việc Ả Rập Xê Út thực sự khai hỏa các hệ thống tên lửa đạn đạo này trên thực địa, ngay cả trong cuộc xung đột kéo dài với lực lượng Houthi bắt đầu từ năm 2015.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào mảnh vỡ của quả tên lửa DF-15A lại xuất hiện tại khu vực Marib. Việc phát hiện tầng động cơ đẩy cho thấy đây có thể là phần tách tầng sau giai đoạn phóng đẩy ban đầu, hoặc quả tên lửa đã bị nổ tung trên không do sự cố kỹ thuật nội bộ hoặc bị lực lượng bên ngoài đánh chặn.

Lực lượng Houthi được biết đến là không sở hữu bất kỳ loại vũ khí nào có khả năng đánh chặn dòng tên lửa này; trong khi đó, Ả Rập Xê Út lại liên tục thực hiện nhiều đợt không kích trong khu vực.

Mặc dù phần lớn vũ khí của Ả Rập Xê Út được nhập khẩu từ Mỹ và các nước Châu Âu, gần đây quốc gia này đã thắt chặt quan hệ quốc phòng với Pakistan thông qua Thỏa thuận Phòng thủ Chung Chiến lược (Strategic Mutual Defence Agreement) được ký kết vào tháng 9 năm 2025.

Hiệp ước này được giới phân tích cho là đóng một vai trò quan trọng, trong đó Pakistan sẽ cung cấp một "ô dù hạt nhân" bảo vệ Ả Rập Xê Út giữa lúc căng thẳng quân sự trong khu vực leo thang. Đáng chú ý, khoảng 80% khí tài nhập khẩu của Pakistan là do Trung Quốc cung cấp, và DF-15A vốn được đánh giá là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Quốc Vinh (Theo SCMP)