Bóng đen thất nghiệp bao phủ nền kinh tế số 1 thế giới

Tháng 8/2025, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm, mức thấp nhất trong nhiều năm và kém xa kỳ vọng 75.000 – 80.000 việc làm của giới phân tích. Cùng lúc, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, mức cao nhất gần bốn năm qua.

Đáng chú ý, số liệu tháng 6 được điều chỉnh cho thấy nền kinh tế mất 13.000 việc làm – tháng âm đầu tiên kể từ cuối năm 2020, chấm dứt chuỗi tăng trưởng việc làm dài thứ hai trong lịch sử.

Các nhà kinh tế cho rằng nguyên nhân chính đến từ làn sóng bất ổn chính sách dưới thời Tổng thống Donald Trump, với các quyết định về thuế quan, nhập cư và chi tiêu công chưa rõ tác động lâu dài.

Trong bối cảnh lãi suất vẫn neo cao, nhiều doanh nghiệp chọn "đứng ngoài" thay vì mở rộng nhân sự. Nỗi lo chi phí vay vốn và những cú sốc chính sách khiến quá trình ra quyết định tuyển dụng bị đình trệ.

Bên cạnh đó, dù tỷ lệ thất nghiệp tăng, thị trường việc làm Mỹ lại bị "kéo" bởi duy nhất một động cơ: ngành y tế. Lĩnh vực này tạo ra 46.800 việc làm trong tháng 8, chiếm phần lớn tổng số việc làm mới, nhưng chỉ đại diện cho 15% lực lượng lao động.

Điều đó đồng nghĩa 85% người lao động còn lại gần như không hưởng lợi từ đà tăng trưởng. Trong khi đó, tiền lương trung bình chỉ tăng 3,7% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 3,9% của tháng trước, cho thấy sức ép thu nhập ngày càng lớn.

Sự suy yếu rõ rệt ở hầu hết các ngành, bao gồm sản xuất, xây dựng, thương mại bán buôn và dịch vụ chuyên nghiệp. Hơn nữa, chính phủ liên bang cũng cắt giảm 15.000 việc làm trong tháng 8 và đã mất tổng cộng gần 97.000 việc từ đầu năm.

Theo báo cáo của Challenger, Gray & Christmas và ADP, mức sa thải công nhân tháng 8 đạt gần 86.000, cao nhất kể từ đại dịch và tăng 39% so với tháng 7. Đồng thời, đây là lần đầu tiên sau 4 năm số người thất nghiệp đã vượt qua số lượng việc làm có sẵn.

Ngoài ra, sự phụ thuộc vào một ngành duy nhất khiến thị trường lao động Mỹ dễ bị tổn thương trước các cú sốc. Các chuyên gia cảnh báo, nếu tăng trưởng việc làm trong y tế chững lại, tổng số việc làm mới có thể sụp đổ "theo vách đứng".

Bức tranh càng ảm đạm hơn khi các chỉ số khác đồng loạt phát tín hiệu xấu: tuyển dụng tư nhân giảm tốc, đơn xin trợ cấp thất nghiệp lên mức cao nhất ba tháng, và lần đầu sau bốn năm, số việc làm trống ít hơn số người tìm việc.

Bốn tháng suy yếu liên tiếp – kết hợp với sự phân hóa giữa các ngành, sự gia tăng thất nghiệp lâu dài và những diễn biến chính trị – tạo ra một bức tranh thị trường lao động đầy rủi ro.

Hãng tin CNN cho hay thị trường lao động từng là điểm sáng của kinh tế Mỹ sau đại dịch giờ đây lại trở thành nỗi lo lớn nhất. Khi nhu cầu tuyển dụng yếu, thu nhập tăng chậm và niềm tin doanh nghiệp lung lay, nguy cơ suy thoái hoặc tăng trưởng trì trệ trong những tháng tới là hoàn toàn có thể xảy ra.

Điều mà giới đầu tư và người lao động cùng chờ đợi lúc này là một tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách, đặc biệt là khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế.

*Nguồn: CNN, Fortune, BI