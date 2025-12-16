Bóng đá Việt Nam đạt thành tích chưa từng có, chủ tịch FIFA phải lên tiếng

Trong khuôn khổ cuộc họp các ban chức năng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tại Doha, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có buổi tiếp xúc với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký Mattias Grafsström.

Trong cuộc gặp này, Chủ tịch Gianni Infantino đã gửi lời chúc mừng tới ông Trần Quốc Tuấn trước thành tích nổi bật của các đội tuyển bóng đá Việt Nam khi giành quyền vào trận chung kết SEA Games 33, đồng thời bày tỏ hy vọng các đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu thành công và duy trì phong độ ấn tượng trong các trận đấu tiếp theo.

Tại SEA Games 33, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có 3 đại diện vào chung kết, gồm bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal (bóng đá trong nhà) nữ. Môn futsal nam thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng và không có trận chung kết. Do đó, bóng đá Việt Nam lọt vào trận tranh huy chương vàng ở 100% các nội dung có thể.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) và Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn. (Nguồn: VFF)

Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafsstrom cũng đánh giá cao những kết quả tích cực mà bóng đá Việt Nam đạt được trong thời gian gần đây. Ông bày tỏ niềm tin rằng với chiến lược phát triển bài bản, chuyên nghiệp và bền vững, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục tiến những bước quan trọng trong tương lai.

Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ liên tục từ FIFA đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng và điều kiện phục vụ cho các đội tuyển quốc gia, tạo tiền đề giúp bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Tại SEA Games 33, bóng đá Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ với các đội tuyển nam, nữ và futsal. U22 Việt Nam đã thể hiện sự trưởng thành và bản lĩnh qua từng trận đấu, lần lượt vượt qua Lào, Malaysia ở vòng bảng và đánh bại Philippines tại bán kết để giành vé vào chung kết.

Ở nội dung bóng đá nữ, các cô gái Việt Nam vẫn giữ vững vị thế số một khu vực. Dù thua Philippines ở vòng bảng, họ thi đấu ổn định, giàu kinh nghiệm và vượt qua những thời điểm khó khăn nhờ tinh thần thép, tiến thẳng vào trận chung kết, mở ra cơ hội bảo vệ danh hiệu và nâng cao thành tích HCV.

Đội tuyển futsal nữ cũng ghi dấu ấn với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và tinh thần quả cảm. Họ vượt qua các đối thủ Indonesia, Myanmar và Philippines để góp mặt trong trận chung kết.

Với futsal nam, các trận đấu vòng tròn tính điểm sẽ bắt đầu từ ngày 16/12. Dù thử thách vẫn còn, các cầu thủ được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.