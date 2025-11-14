Bóng đá Trung Quốc rúng động bởi scandal tiền tỷ, nhà báo bức xúc: "Liên đoàn chính là thủ phạm thực sự”

Cụ thể, dư luận Trung Quốc đang tranh cãi gay gắt khi lò đào tạo trẻ Hi-Ball Youth Training của huyền thoại bóng đá Sun Jihai kiện gia đình học viên Zhang Zhuoyi (12 tuổi) để đòi bồi thường 2,66 triệu nhân dân tệ (hơn 9,8 tỷ đồng), sau khi cậu bé này xin rời học viện.

Trước đó, học viện yêu cầu gia đình Zhang Zhuoyi nộp 180.000 nhân dân tệ (khoảng 667 triệu đồng) để được cấp giấy thanh lý hợp đồng, nhưng đôi bên không đạt thỏa thuận.

Vụ việc được Tòa án Nhân dân quận Kim Châu (Đại Liên) thụ lý. Gia đình từng xin Ủy ban Trọng tài Thể thao Trung Quốc can thiệp, nhưng học viện của Sun Jihai từ chối trọng tài, chuyển sang kiện dân sự.

Vụ kiện gây tranh cãi lớn ở Trung Quốc vì liên quan đến quyền lợi trẻ em và sự hỗn loạn trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ. Đồng thời, việc Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không có sự can thiệp thích đáng khiến người hâm mộ bức xúc. Dư luận đặt câu hỏi nếu nhà học viên Zhang Zhuoyi bị xử thua và phải bồi thường, liệu sau này sẽ còn bao nhiêu gia đình khác muốn gửi con nhỏ vào các học viện bóng đá?

Sun Jihai sinh năm 1977, là huyền thoại bóng đá Trung Quốc. Ông chơi ở vị trí hậu vệ, từng có nhiều năm thi đấu cho Man City, Crystal Palace, Sheffield United. Suốt sự nghiệp, Sun Jihai chơi 80 trận, ghi 1 bàn cho tuyển Trung Quốc từ năm 1996 đến 2008, dự World Cup 2002 và giành ngôi á quân Asian Cup 2004.

Bình luận về vụ scandal trên, nhà báo Wang Qinbo của tờ Titan Sports Weekly đã chỉ trích gay gắt Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

“Wang Qinbo tin rằng một số cựu quan chức của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã thông đồng với các cơ sở đào tạo trẻ và đưa ra một số quy định, chẳng hạn như thay đổi độ tuổi tối thiểu để ký hợp đồng đào tạo cho thanh thiếu niên từ 12 tuổi xuống 8 tuổi và ký đến năm 18 tuổi”, tờ 163.com dẫn lại thông tin.

Nhà báo Wang Qinbo nói thêm: “Nhiều vấn đề của bóng đá Trung Quốc đến từ động cơ nhỏ nhen của một vài quan chức cấp thấp. Đôi khi, chúng ta cứ mải mê chỉ trích màn trình diễn trên sân của đội tuyển Trung Quốc, mà lại vô tình bỏ qua một số viên chức vô năng và có vấn đề về đạo đức trong Liên đoàn bóng đá Trung Quốc”.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc bị chỉ trích trong vụ kiện giữa học viện bóng đá của Sun Jihai và gia đình học viên Zhang Zhuoyi.

Theo quan điểm của nhà báo này, trẻ em cần được tạo điều kiện tốt nhất nếu muốn theo con đường bóng đá. Tuy nhiên, những hành vi sai trái của một số quan chức Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã đẩy trẻ em nước này vào thế tiến thoái lưỡng nan.

“Hãy nhìn vào Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, châu Mỹ và cả Đông Nam Á, ở những quốc gia có nền bóng đá phát triển bình thường, có cha mẹ nào khi không muốn con mình tiếp tục chơi bóng mà lại phải trả khoản bồi thường “cắt cổ” cho các cơ sở đào tạo? Điều này đang hủy hoại tương lai của bóng đá Trung Quốc”, nhà báo Wang Qinbo đặt câu hỏi.

“Hãy lấy bóng đá Nhật Bản làm ví dụ. Ở Nhật Bản, một số câu lạc bộ cũng cố gắng ngăn cản cầu thủ nhí rời đội. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản có lập trường rất rõ ràng về việc bảo vệ trẻ vị thành niên và phân biệt nghiêm ngặt giữa bóng đá chuyên nghiệp và nghiệp dư, thậm chí còn ban hành quy định yêu cầu các câu lạc bộ ký cam kết trách nhiệm liên quan”.

Sun Jihai (áo trắng) và Li Tie là hai cầu thủ Trung Quốc từng thành công tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên giờ đây cả hai đều vướng vào những vụ việc tai tiếng. Trong khi học viện bóng đá của Sun Jihai bị chỉ trích vì vụ kiện trên, thì Li Tie thậm chí còn bị kết án tù 20 năm. Theo cáo trạng, Li Tie bị cáo buộc đã nhận và đưa hối lộ tổng cộng khoảng 120 triệu nhân dân tệ (khoảng 445,8 tỷ đồng) từ năm 2015 đến 2021; trong đó có hành vi sử dụng quyền lực để tuyển chọn cầu thủ vào tuyển Trung Quốc, giúp các CLB ký hợp đồng hoặc thắng giải.

Trong khi đó, tờ 163.com cung cấp thêm thông tin về một trường hợp tương tự vụ việc của Zhang Zhuoyi nhưng có cái kết đẹp hơn.

Cậu bé 12 tuổi có tên Cheng Yuan là học viên của trường bóng đá Phổ Đà Thượng Hải, được học viện đầu tư và hỗ trợ đào tạo miễn phí. Tuy nhiên sau khi biết Cheng Yuan có dự định du học Nhật Bản, học viện đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết chỉ trong hơn mười ngày mà không hề yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào.

Nhà báo Wang Qinbo cho biết cha mẹ của Cheng Yuan rất đồng cảm và hy vọng tất cả trẻ em Trung Quốc đều có thể nhận được sự chăm sóc như vậy, đồng thời bày tỏ sự đau lòng trước câu chuyện của Zhang Zhuoyi.