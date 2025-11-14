BLV Trung Quốc: "Bóng đá Trung Quốc giờ phải nhìn vào tuyển Việt Nam để phấn đấu"

“Trong chu kỳ mới, các đội tuyển bóng đá Trung Quốc, từ ĐTQG đến các lứa U nên nhìn vào các đội Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia… để phấn đấu. Tức là họ phải đặt mục tiêu chính là thắng được những đối thủ này ở mọi cấp độ.

Nếu ngay cả mục tiêu đó cũng không đạt được, thì cái gọi là “khôi phục vị thế ở châu Á” hay “thách thức World Cup” chỉ là điều viển vông", tờ 163.com (Trung Quốc) dẫn lời bình luận viên thể thao nổi tiếng Dong Lu.

U22 Trung Quốc chịu nhiều chỉ trích sau khi để thua U22 Việt Nam ngay trên sân nhà.

Trong những ngày qua, dư luận Trung Quốc lại được phen dậy sóng. Thất bại 0-1 của đội U22 nước này trước U22 Việt Nam trong trận ra quân tại giải giao hữu Panda Cup 2025 (ngày 12/11) trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Rất nhiều chỉ trích đã được nhắm vào cầu thủ, ban huấn luyện và cả Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

Bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này, bình luận viên Dong Lu cho rằng: “Bóng đá Trung Quốc là một trường hợp khá kỳ lạ. Không chỉ những quyết sách chuyên môn đưa ra gây tranh cãi, mà dư luận nhiều khi còn bị định hướng không tốt bởi những không thực sự hiểu bóng đá.

Những năm qua, chúng ta đã thử đủ mọi cách, thay đổi từ quan chức, huấn luyện viên, tạo ra nhiều lứa cầu thủ, nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được hướng đi cho riêng mình. Điều này cho thấy vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng và khó khăn.

Để giải quyết vấn đề, có lẽ chúng ta không nên đi theo những con đường cũ nữa, mà phải tạo ra một hướng đi đột phá”.

Dong Lu là bình luận viên thể thao kỳ cựu tại Trung Quốc.

Cụ thể, bình luận viên thể thao kỳ cựu người Trung Quốc cho rằng bóng đá nước này nên học theo con đường mà bóng đá Maroc, Cabo Verde đã đi.

“Đó là những nền bóng đá mà đội tuyển quốc gia gồm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Họ chỉ về nước hội quân, tập luyện, thi đấu, xong rồi lại đi. Điều này giúp họ ít bị tác động bởi truyền thông và dư luận trong nước.

Đây có lẽ là cách duy nhất với bóng đá Trung Quốc, nơi tuyển Trung Quốc sẽ bao gồm 23 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, chơi một thứ bóng đá khác biệt nhờ xuất ngoại và tránh được những vấn đề ngoài lề”.

Cục diện Panda Cup 2025 sau lượt trận đầu tiên.

Vào ngày mai (15/11), U22 Trung Quốc sẽ bước vào lượt trận thứ hai tại Panda Cup 2025 gặp U22 Hàn Quốc. Đáng chú ý, đội chủ nhà sẽ có một số sự bổ sung quan trọng. Đó là nhóm cầu thủ vừa thi đấu xong tại Đại hội Thể thao toàn quốc của Trung Quốc. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp U22 Trung Quốc lấy lại thể diện, dù đối thủ của họ cũng không hề dễ chơi.

Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ chạm trán với U22 Uzbekistan. Còn nhớ vào tháng 3 vừa qua, hai đội đã hòa nhau với tỉ số 0-0 cũng ở giải giao hữu CFA Team China do Trung Quốc tổ chức.