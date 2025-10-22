"Bóng đá Thái Lan chưa đủ tầm để học theo phong cách Nhật, ông Ishii mất việc cũng chẳng bất ngờ"

TRIẾT LÝ NHẬT BẢN CHƯA PHÙ HỢP VỚI BÓNG ĐÁ THÁI LAN?

“Dường như triết lý Nhật Bản vốn đề cao kỷ luật, chiến thuật và tính hệ thống mà HLV Ishii mang đến không thực sự phù hợp với thực tế cầu thủ Thái Lan. Bóng đá Thái Lan vẫn chưa đạt tới tầm châu lục, trong khi phong cách Nhật Bản đã hướng ra thế giới.

Có lẽ bóng đá Thái Lan cần một HLV “xây nền” hơn là “vẽ đường”. Một người biết rèn cầu thủ từ kỹ thuật, thể lực đến tư duy, như thời Carlos Roberto Carvalho hay thầy Pravit Chaisam từng làm – khi nền móng bóng đá Thái vẫn còn được gây dựng từ những điều cơ bản nhất”, nhà báo Klah Peengkliw đưa ra quan điểm trên tờ Thairath.

HLV Ishii giúp tuyển Thái Lan lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2024 nhưng thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và chung kết AFF Cup 2024.

Chiều qua (21/10), Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã khiến tất cả bất ngờ khi thông báo sa thải HLV Masatada Ishii. Quyết định này được đưa ra chỉ ít lâu sau khi tuyển Thái Lan giành 2 thắng lợi trước tuyển Đài Bắc Trung Hoa (tỉ số lần lượt là 2-0 và 6-1), vươn lên xếp nhì bảng D vòng loại Asian Cup 2027.

Sau 4 lượt trận, đội bóng này có 9 điểm, bằng điểm với đội đầu bảng Turkmenistan và còn nguyên cơ hội giành vé dự vòng chung kết. Bởi thế, quyết định của FAT khiến tất cả ngỡ ngàng.

Tuyển Thái Lan dưới tay HLV Ishii vấp phải nhiều chỉ trích.

Phân tích vấn đề này, nhà báo Klah Peengkliw cho rằng thời điểm đưa ra quyết định là điều khiến FAT bị chỉ trích, nhưng đây cũng là hành động có thể hiểu được. Cây viết này phân tích:

“HLV Masatada Ishii chính thức khép lại hành trình cùng tuyển Thái Lan – một cái kết không quá bất ngờ, nhưng lại để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Khi bóng đá Thái Lan đang loay hoay giữa tham vọng vươn tầm châu lục và thực tế khắc nghiệt, “triết lý Nhật Bản” mà ông mang đến dường như chưa bao giờ tìm được chỗ đứng thực sự.

Trong suốt nhiệm kỳ của Masatada Ishii, người hâm mộ Thái Lan đã dõi theo với nhiều kỳ vọng xen lẫn hoài nghi. Không ít lần, làn sóng chỉ trích bùng lên vì đội bóng thi đấu dưới phong độ, còn chiến lược của ông lại bị cho là “rườm rà và khó hiểu”.

Người ta từng thấy tuyển Thái cần bàn thắng gấp nhưng Ishii lại sử dụng hai tiền vệ phòng ngự, hay ngược lại – khi cần chơi chắc, ông lại cho toàn đội dâng cao tấn công. Một sự “ngược đời” khiến giới chuyên môn cũng phải ngạc nhiên.

Thêm vào đó, việc ông thường xuyên bỏ qua tiền đạo cắm thuần túy, chuyển sang sử dụng hệ thống xoay quanh hàng tiền vệ để ghi bàn – như trong hai trận gặp Đài Bắc Trung Hoa – càng khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi. Dù kết quả không tệ, nhưng tư duy “quá phức tạp” ấy dường như chưa phù hợp với thực lực của đội tuyển”.

Nhà báo Klah Peengkliw chỉ ra thêm: “Không chỉ chiến thuật, cách lựa chọn nhân sự của Ishii cũng gây tranh cãi. Ông được cho là đang “xây dựng đội cho tương lai”, song câu hỏi mà cổ động viên liên tục đặt ra là: “Tuyển Thái Lan sẽ có tương lai thế nào, nếu hiện tại vẫn còn bất ổn?”

Lý do “các CLB không chịu nhả cầu thủ” được đưa ra, nhưng nhiều người cho rằng đó chỉ là cái cớ. Bởi đã quá lâu rồi, người hâm mộ Thái Lan chờ đợi một “tương lai tươi sáng” mà chưa thấy hiện tại nào đủ rực rỡ”.

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ THÁI LAN CŨNG CÓ VẤN ĐỀ

Đồng thời, cây bút thể thao người Thái Lan cũng đặt câu hỏi về cách làm việc của FAT:

“Và rồi, khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bất ngờ thông báo sa thải Masatada Ishii, điều lạ lùng lại xảy ra: thay vì vui mừng, phần lớn dư luận… phản đối quyết định này.

Không phải vì họ muốn Ishii ở lại, mà bởi thời điểm thay đổi được cho là “lệch pha”. FAT chọn ra quyết định lớn ngay sau hai chiến thắng liên tiếp – khi tinh thần toàn đội đang đi lên. Trong khi đó, ở những giai đoạn đội bóng sa sút, thua liền nhiều trận, liên đoàn lại im lặng, để mọi thứ trôi theo khủng hoảng.

Một sự “ngược chiều” khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc: người ta không còn bàn chuyện HLV giỏi hay dở, mà nói về cách quản lý thời điểm của những người điều hành bóng đá Thái Lan”.

Chủ tịch FAT Madam Pang vấp phải không ít chỉ trích.

Theo đồn đoán, Giám đốc kỹ thuật FAT Anthony Hudson sẽ là người thay thế ông Ishii. Phân tích về lựa chọn này, nhà báo Klah Peengkliw cho rằng:

"Dù sao, thay đổi đã xảy ra và đội tuyển Thái Lan phải bước tiếp. Giờ đây, HLV người Anh Anthony Hudson nhiều khả năng sẽ là người được chọn. Phong cách của bóng đá Anh mà ông mang tới liệu có giúp Thái Lan trở lại? Liệu ông có thể tái hiện phần nào dấu ấn của các người tiền nhiệm Bryan Robson, Peter Reid hay Peter Withe?

Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn: Hudson sẽ phải chịu áp lực nặng nề hơn bất kỳ ai, bởi ông đến sau một HLV mà người hâm mộ vừa chỉ trích, vừa… tiếc nuối. Và cách duy nhất để ông khiến tất cả im lặng, chỉ có thể là chiến thắng”.