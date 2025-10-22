Con trai cựu cầu thủ Quang Hải chấn thương rời tuyển Việt Nam, HLV Brazil gọi Vua phá lưới lên thế chỗ

Theo đó, tiền đạo Trần Mạnh Quân, Vua phá lưới giải vô địch U17 quốc gia đã được triệu tập bổ sung vào danh sách đội tuyển U17 Việt Nam đang tập trung luyện quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026.

Đây là sự bổ sung cần thiết đối với lực lượng của đội tuyển U17 Việt Nam trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi không kịp hồi phục chấn thương dây chằng và buộc phải lỡ hẹn với Vòng loại U17 châu Á 2026.

Nguyễn Lê Quang Khôi chính là con trai của cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1985), người từng cùng tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

Quang Khôi từng ghi bàn giúp U17 Việt Nam đánh bại U17 Ả Rập Xê Út tại giải giao hữu trên đất Trung Quốc hồi tháng 6 vừa qua.

Hiện tại, U17 Việt Nam đang luyện quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Với lực lượng gồm nhiều gương mặt mới được lựa chọn sau màn trình diễn ấn tượng tại vòng chung kết Giải vô địch U17 quốc gia 2025, HLV trưởng Cristiano Roland cùng các cộng sự tđang tập trung cao độ để truyền tải ý tưởng chiến thuật và rèn giũa lối chơi cho các học trò.

Bên cạnh đó, yếu tố thể lực cũng được chú trọng thông qua giáo án được thiết kế bài bản bởi chuyên gia thể lực người Brazil Brandi Regato Neto, nhằm giúp các cầu thủ đạt trạng thái sung mãn nhất trước khi bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế.

Trần Mạnh Quân được gọi bổ sung lên U17 Việt Nam.

Trong thời gian qua, đội đã có hai trận đấu tập với quân xanh chất lượng là đội U18 PVF, qua đó kiểm nghiệm khả năng vận hành lối chơi và sự thích ứng chiến thuật của các vị trí.

Ở trận đầu tiên, U17 Việt Nam để thua sát nút 0-1, trong khi ở trận thứ hai, đội đạt kết quả hòa 3-3 sau khi đã dẫn trước 3-0 trong thế trận kiểm soát bóng chủ động. Việc HLV Cristiano Roland thực hiện nhiều thay đổi đội hình trong hiệp hai nhằm thử nghiệm nhân sự dẫn đến đội bạn có 3 bàn gỡ, nhưng bù lại đã giúp Ban huấn luyện có thêm đánh giá cụ thể về năng lực từng cầu thủ.

Chiều nay (22/10), đội sẽ có thêm trận đấu tập với U17 Hà Nội, qua đó tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị về chiến thuật và nhân sự.

HLV Roland tiếp tục được giao nhiệm vụ đưa U17 Việt Nam tới World Cup. Trước đó, ông đã suýt thành công tại giải U17 châu Á 2025 nhưng rồi bàn thua ở phút cuối đã khiến U17 Việt Nam lỡ hẹn.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 5/11. Trong thời gian này, đội dự kiến thi đấu ba trận giao hữu với các đối thủ do LĐBĐ Nhật Bản sắp xếp. Ngày 16/11, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ trở về nước để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào vòng loại U17 châu Á 2026 trên sân nhà.

U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Malaysia, Singapore, Hong Kong (TQ), Macau (TQ) và Quần đảo Bắc Mariana. Chỉ 7 đội đứng đầu ở 7 bảng đấu mới có vé dự vòng chung kết.

Trước đó, giải đã xác định được 9 đội giành suất, gồm chủ nhà U17 World Cup 2026 Qatar và 8 đội lọt vào vòng tứ kết giảiU17 châu Á 2025: Uzbekistan, UAE, Indonesia, Triều Tiên, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Hàn Quốc.