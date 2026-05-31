Bóng đá Indonesia gây chấn động: Hạ Brazil ở luân lưu để vào chung kết giải thế giới

Sáng nay (31/5, theo giờ Việt Nam), tuyển bóng đá 7 người của Indonesia đã tạo nên “cơn địa chấn thế giới” khi đánh bại tuyển Brazil ở bán kết giải bóng đá 7 người IFA7 World Championship 2026.

Theo các nguồn tin từ xứ Vạn đảo, tuyển Indonesia đã thi đấu xuất sắc, cầm hoà Brazil 3-3 ở thời gian thi đấu chính thức. Sau đó, đại diện của khu vực Đông Nam Á đã giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu với tỷ số 2-1. Hiện tại, đối thủ của Indonesia ở trận chung kết vẫn chưa chính thức được xác định.

Giải bóng đá 7 người IFA7 World Championship 2026 là giải vô địch thế giới dành cho bóng đá 7 người do International Football Association 7 (IFA7) tổ chức tại Honduras. Đây là giải đấu lớn nhất của hệ thống IFA7.

Thông tin về IFA7 World Championship Honduras 2026 hiện vẫn khá phân tán và nhiều kết quả chỉ xuất hiện trên các kênh mạng xã hội hoặc bài cập nhật ngắn của IFA7. Hiện IFA7 cũng chưa đăng tải công khai bảng đấu hoàn chỉnh theo dạng thống kê chi tiết như FIFA hoặc AFC trên website chính thức.

Tuy nhiên, theo trang Ifa7.com thì tại giải năm nay, trước khi thắng Brazil ở bán kết, tuyển Indonesia đã gây ấn tượng khi đánh bại Venezuela 1-0 ở vòng bảng. Hiện tuyển bóng đá 7 người Indonesia đang được dẫn dắt bởi HLV người Chile Nelson León Sánchez.

Trong khi đó, vào ngày 30/5 trước khi Indonesia gặp Brazil, trang One Football đã đăng bài viết có tiêu đề: “Làm rung chuyển thế giới! Đội tuyển FA7 Indonesia đã làm nên lịch sử tại Giải vô địch thế giới 2026 ở Honduras, giờ đây đã sẵn sàng đánh bại Brazil ở bán kết”.

One Football tán dương đội nhà: “Tin vui đến từ Giải vô địch thế giới IFA7 2026. Đội tuyển FA7 Indonesia đã gây chấn động thế giới khi giành được một suất vào bán kết và làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng đá 7 người Indonesia đầu tiên lọt vào top 4 của một giải đấu thế giới.

Thành tích phi thường này là minh chứng cho thấy Indonesia không chỉ đơn thuần là một quốc gia tham gia, mà đã trở thành một thế lực mới đáng gờm trên đấu trường Bóng đá 7 người quốc tế.

Xuyên suốt giải đấu, đội tuyển Đỏ Trắng đã thi đấu đầy nhiệt huyết và thể hiện tinh thần thép khi đối đầu với những đối thủ mạnh đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Với lối chơi kỷ luật, tinh thần đồng đội vững chắc và ý chí chiến đấu không khoan nhượng, FA7 Indonesia đã loại bỏ được một số đối thủ mạnh để giành vé vào bán kết”.

Trong khi đó, trang Bola cũng tranh thủ tán dương đội nhà: “Đội tuyển bóng đá 7 người (FA7) Indonesia đã gây chấn động làng thể thao quốc tế khi giành được một suất vào bán kết giải vô địch thế giới IFA7 danh giá năm 2026.

Thành tích phi thường này đánh dấu cột mốc mới cho bóng đá quốc gia. Lần đầu tiên Indonesia lọt vào bán kết giải bóng đá 7 người thế giới. Với việc lọt vào bán kết đối đầu Brazil, tuyển Indonesia nắm cơ hội vàng để giành vé vào chung kết và có khả năng trở thành nhà vô địch thế giới”.

IFA7 cho biết giải đấu năm nay quy tụ nhiều đội tuyển từ các châu lục khác nhau và được xem là sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển môn bóng đá 7 người trên toàn cầu.

Trong khi đó, bóng đá 7 người Indonesia được đánh giá là đang phát triển rất nhanh trong giai đoạn 2025-2026. Ngoài thành công ở IFA7, futsal Indonesia cũng vừa tăng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA trong năm 2026, với thành tích nổi bật là lọt vào chung kết, trở thành Á quân giải châu Á 2026.